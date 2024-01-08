▲ 另類互惠基金是「平民版」對沖基金？專家：拿著債券的收益 承擔股市的風險

雖然對沖基金在很大程度上依然是高淨值投資者的選擇，但現在，普通投資者也已經可以通過另類互惠基金打破高淨值投資者對其的「壟斷」。藉由多空股票、相對價值等特色，另類互惠基金旨在提供超基準回報的同時，將波動風險降到最低。

美國喬治曼森大學商學院教授Derek Horstmeyer卻發現，整體來看，另類基金回報乏善可陳且成本較高，部分類別的甚至做到-0.2%的年化收益、9.5%的年化波動率 —— 而標普500指數的年化收益率為12.4%，年化波動率為16.5%。

你可以像富人一樣投資 不等於能有富人的收益

即便通過另類互惠基金你可以像最富裕的一批投資者一樣投資，但這並不意味著你就能取得這批富人一樣的成功，或者擁有和他們一樣的抗風險能力。

過去的15年裏，哪種另類互惠基金在風險調整後的表現最好？第一個有趣的發現是：從整體來看，另類互惠基金在風險和收益的特徵上更像是中短期債券互惠基金。所有類別中。另類互惠基金在過去15年的平均表現是年化回報率略高於3%，波動性或回報標準差為4.3%（低風險，低回報）。

表現最好的類別是合並套利，在過去15年的年化回報率為4.6%，年化波動率為4.3%。實際上，Horstmeyer研究的大多數其他類別的另類互惠基金都有著類似水平的收益以及風險表現。

部分基金呈負收益 風險與股票齊平

但期權套利基金以及系統性趨勢這兩類基金在風險調整後的表現不佳。首先，期權套利基金在過去15年中的年化回報率為2.5%，年化波動率約為9%；系統性趨勢基金表現更差——平均年化收益率為-0.2%，年化波動率為9.5%（在整個組別中風險最高，收益最低）。

而與股市表現相比較，這些風險與回報實在是有些尷尬：過去15年間，標普500指數的年化收益率為12.4%，年化波動率為16.5%。

多樣化優勢有限 年費遠超其他基金

另類互惠基金所謂的多樣化優勢，也似乎並不明顯。Horstmeyer團隊在研究一般另類互惠基金和標普500指數之間的相關性時，相關係數僅為0.70（1.00等於完全相關）——這意味著，即便在全股票的投資組合中加入另類互惠基金，也並不意味著能在很大程度上多樣化你的股票投資組合。

Horstmeyer團隊還發現了另類互惠基金的另外兩個問題：高費用率以及普遍的前期及贖回費用。

數據顯示，另類互惠基金的平均年費用率為1.6%，遠遠超過股票指數基金的0.20%。其中，逾半數的另類互惠基金前期或贖回費用超過1%，這些費用不僅會侵蝕收益，並且不會反映在互惠基金年度報告的既定收益中。

撰文︰涂宇佳

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