【農曆新年2024】陳蕾限定針織利是封套裝　各大商場／店舖龍年特色利是封一覽（附換領時間、方法） （新增時代廣場、又一城）

▲ 【農曆新年2024】陳蕾限定針織利是封套裝 各大商場／店舖龍年特色利是封一覽（附換領時間、方法）

農曆龍年即將來臨，利是封一定是喜迎新春的必備品之一。今年本港各大商場、商鋪的特色利是封又有什麽新花樣？消費多少金額、何時能開始換領？一起來看看吧！

（更新至2024年1月9日，最新加入 時代廣場 X 陳蕾 《新春花蕾》利是封詳情 ）

時代廣場

「時代廣場X陳蕾新春限定《新春花蕾》針織利是封套裝」

叱咤樂壇女歌手金獎得主陳蕾為時代廣場設計了加入編織元素的新春限定利是封套裝，每款設計均飾有立體針織花卉，並以繽紛的顏色組合，配搭復古的燙金圖案，具波希米亞風格。套裝同時包括由陳蕾設計的針織利是袋，以深淺不一的紅色織線配襯粉色織線，寓意新一年花開富貴，歡樂如新春花蕾。

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【換領方法】:

時代廣場「Team Times」會員於時代廣場即日以電子消費滿指定金額，可換領《新春花蕾》利是封或利是套裝，每日獎賞數量有限，先到先得，換完即止。

換領日期：2024年1月17日至2月9日

換領地點：5樓換領專櫃

換領時間：中午12時至晚上10時

即日消費滿(最多可累積三張於不同商戶之單據） 可換領 HK$2,000 或以上 《新春花蕾》利是封1套 HK$4,000 或以上 《新春花蕾》利是套裝1套 包括利是封1套及針織利是袋1個

又一城

「新春繁花盛放利是封禮盒套裝」

酒紅色的禮盒以花瓣摺扇為主設計，揭開盒上的熨金標記，即展現飾有立體浮雕的彩色摺扇，寓意「展開」美好新一年。利是封亦爲摺扇造型，配搭春季花開盛放為主題，一套四款，每款兩個，合共8個利是封，象徵繁花似錦、喜迎佳節。

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【換領方法】：

2024年1月12日至2月9日，My FESTIVAL會員或信銀國際信用卡客戶以電子貨幣消費滿指定金額，可換領又一城限量版利是封禮盒1份。每位會員每日最多可換領利是封禮盒5次。設有每日換領限額，先到先得，換完即止。

即日消費滿（最多可累積三間不同商戶的即日收據。 每張收據不設最低消費金額） 信銀國際信用卡客戶（不適用於信銀國際商務卡持卡人） 港幣1,000元或以上 My FESTIVAL會員（以電子貨幣方式付款） 港幣1,500元或以上

【換領詳情】：

日期： 2024年1月12日至2024年2月9日

時間： 上午11時至晚上10時

地點： UG層顧客服務處

新港城中心

「MOSTown x Kanahei’s Small animals 別注版利是封套裝」

印有龍年造型的日本人氣角色Kanahei’s Small animalsP助與粉紅兔兔，掃瞄利是封背面的二維碼可獲得港城中心商戶電子優惠券。

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【換領方法】

換領日期 2024年1月12日起至換完即止 換領地點 MOSTown 新港城中心L3會員專區 換領詳情 H．COINS會員以電子貨幣於2024年1月12日起，即日消費滿港幣$688或以上，憑最多3間不同商戶的即日發票(每組有效發票需達$100或以上)，前往L3會員專區，可換領利是封套裝1份。

始創中心

「祥龍併連‧福旺綿綿」鏤空雕花雙層利是封

每套包含4款設計各2個利是封，每款設計分別以祥龍的4種形態作造型，配合水仙、桃花、牡丹及五代同堂四款年花互相輝映。

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換領日期 2024年1月19日至2月9日 換領時間 中午12時至晚上9時 換領地點 1樓顧客服務中心 換領詳情 始創中心Fun享卡會員消費滿HK$50 及1,500積分或顧客消費滿HK$250，可換領利是封1套（一套4款，每款2個，共8個）。

新都會廣場

「幸▪紙美藝」利是封

外封用色選用玫紅、橘紅和酒紅等顏色，以精雕鏤空演繹如意陀螺、甜蜜手球、願望小鎚以及吉祥絲帶，呈現紙藝的細緻美好。

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換領日期 2024年1月中旬開始 換領時間 上午10時至晚上10時 換領地點 新都會廣場L2顧客服務中心 換領方法 顧客憑即日電子消費滿港幣800元 或 The Point會員以1,000分及即日電子消費滿港幣400元，則可換領利是封1套

荃灣廣場

「幸福熊貓利是封」

以粉色系作主調，印有8大農曆新年活動場景中的招福熊貓及不同祝賀語句。

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換領日期 2024年1月20日至2月9日 換領地點 荃灣廣場L3顧客服務中心 換領詳情 於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$600或以3,000 The Point會員積分換領利是封1套。 *1套4款共8個。每位會員每日最多可換領利是封2套。每日名額80套，先到先得。

新達廣場

「大吉幸運龍利是封」

有「福龍迎春」、「吉星高照」、「龍年發大財」、「龍鳳呈祥」4款，每款封面以燙金凸印勾劃出迷你福龍。

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換領日期 2024年1月19日至2月9日 換領地點 新達廣場1樓顧客服務中心 換領詳情 於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$500或以2,500 The Point會員積分換領利是封1套。 *1套4款共8個。每位會員每日最多可換領利是封2套。每日名額40套，先到先得。

YOHO MALL

「形‧點邁進」利是封

簡約設計以幾何圖形及綫條作主軸，以象徵無限的圓形及活躍的菱形互相襯托，寓意新一年有無限可能性。

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【換領日期】：2024年1月13日起

【換領時間】：上午10時至晚上10時

【換領地點】：YOHO MALL I 及 II 顧客服務中心

【換領方法】：The Point 會員於YOHO MALL 即日以電子貨幣消費滿$800 或以2,500積分可換領利是封 1套；消費滿$1,500 可免費換領利是封2套。The Point 會員於YOHO MALL 即日以電子貨幣消費滿$800 可換領掛飾 1個。

黃金海岸

「吉祥賀年禮遇」大吉大利利是封

邀請畫家以水彩繪出栩栩如生的年桔，以珊瑚粉橙色為主調，綴以吉祥紋樣作背景，寓意龍年生機盎然。

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換領方法 於黃金海岸商場以指定電子貨幣即日消費滿指定金額，憑最多2張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，可換領賀年禮品一份。(數量有限，先到先得，換完即止) 即日電子消費金額 賀年禮品 HK$400或以上 大吉大利利是封1套 (8個) HK$600或以上 事事如意小青柑茶連柿子瓶套裝1套 換領日期 2024年1月15日至2月16日 換領時間 上午10時至下午10時 換領地點 黃金海岸商場1/F 客戶服務中心

MOKO新世紀廣場

「魚躍龍門」利是封及2024年曆卡套裝

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利是封以旺角三大地標 – 金魚街、雀仔街及花墟為靈感，配以鮮明亮麗的色調和燙金浮雕設計，同時還可換領2024年曆卡套裝。

換領日期 2024年1月20日至2月9日 換領時間 上午10時至晚上10時 換領地點 L1 顧客服務中心 換領方法 The Point會員憑3,800積分或即日以電子貨幣消費滿HK$800，可換領利是封及2024年曆卡套裝一套 (包括利是封8個及A4年曆卡一張)。 名額 共5,150套 *The Point會員每日只限憑積分及即日場內消費換領利是封各2次。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

朗豪坊

「幸運夾萬」賀年利是禮盒

設計運用破格pixel art，包含鑽石、金幣及寶箱利是封三款（每款6個，共18個）及時尚幻彩花器（1個）。

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換領日期 2024年1月17日至2月14日 換領時間 上午11時至晚上11時 換領地點 朗豪坊4樓顧客服務中心 換領方法 於朗豪坊APP 以8,888 分換領或於商場以電子支付方式消費滿HK$2,000（最多四張合資格消費單據*） *憑最多4張由不同參與商舖發出之即日機印電子消費單據，其中最少1張為食肆商舖消費單據。

新城市廣場

「提升福氣」利是封

每款造型各為大紅桔子、柔粉桃花、璀璨金竹和幽香蘭花4種植物，加入互動元素，可「拉」起植物，象徵新一年步步高升。

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時尚三角利是袋

獨特的三角形設計，使傳統利是袋煥發新意

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新城市廣場及HomeSquare –「提升福氣」利是封(1套4款，共8個) 新城市廣場 –時尚三角利是袋 換領日期 2024年1月16日起 換領方法 The Point會員：以500會員積分及HK$1,000即日電子貨幣消費換領 非會員：即日於新城市廣場或HomeSquare以電子貨幣消費滿HK$1,500換領 The Point會員：以500會員積分及 HK$2,500即日電子貨幣消費換領 非會員：即日於新城市廣場以電子貨幣消費滿HK$3,000換領 換領地點 新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃或HomeSquare L1顧客服務中心 新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃 總名額 2,500套 230個

撰文：葉雨

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