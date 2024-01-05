【農曆新年2024】特色利是封　各大商場／店舖龍年套裝一覽（附換領時間、方法）

▲ 【農曆新年2024】各大商場/商舖龍年特色利是封 附換領時間、方法

農曆龍年即將來臨，利是封一定是喜迎新春的必備品之一。今年本港各大商場、商鋪的特色利是封又有什麽新花樣？消費多少金額、何時能開始換領？一起來看看吧！

新港城中心

「MOSTown x Kanahei’s Small animals 別注版利是封套裝」

印有龍年造型的日本人氣角色Kanahei’s Small animalsP助與粉紅兔兔，掃瞄利是封背面的二維碼可獲得港城中心商戶電子優惠券。

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【換領方法】

換領日期 2024年1月12日起至換完即止 換領地點 MOSTown 新港城中心L3會員專區 換領詳情 H．COINS會員以電子貨幣於2024年1月12日起，即日消費滿港幣$688或以上，憑最多3間不同商戶的即日發票(每組有效發票需達$100或以上)，前往L3會員專區，可換領利是封套裝1份。

始創中心

「祥龍併連‧福旺綿綿」鏤空雕花雙層利是封

每套包含4款設計各2個利是封，每款設計分別以祥龍的4種形態作造型，配合水仙、桃花、牡丹及五代同堂四款年花互相輝映。

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換領日期 2024年1月19日至2月9日 換領時間 中午12時至晚上9時 換領地點 1樓顧客服務中心 換領詳情 始創中心Fun享卡會員消費滿HK$50 及1,500積分或顧客消費滿HK$250，可換領利是封1套（一套4款，每款2個，共8個）。

新都會廣場

「幸▪紙美藝」利是封

外封用色選用玫紅、橘紅和酒紅等顏色，以精雕鏤空演繹如意陀螺、甜蜜手球、願望小鎚以及吉祥絲帶，呈現紙藝的細緻美好。

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換領日期 2024年1月中旬開始 換領時間 上午10時至晚上10時 換領地點 新都會廣場L2顧客服務中心 換領方法 顧客憑即日電子消費滿港幣800元 或 The Point會員以1,000分及即日電子消費滿港幣400元，則可換領利是封1套

荃灣廣場

「幸福熊貓利是封」

以粉色系作主調，印有8大農曆新年活動場景中的招福熊貓及不同祝賀語句。

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換領日期 2024年1月20日至2月9日 換領地點 荃灣廣場L3顧客服務中心 換領詳情 於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$600或以3,000 The Point會員積分換領利是封1套。 *1套4款共8個。每位會員每日最多可換領利是封2套。每日名額80套，先到先得。

新達廣場

「大吉幸運龍利是封」

有「福龍迎春」、「吉星高照」、「龍年發大財」、「龍鳳呈祥」4款，每款封面以燙金凸印勾劃出迷你福龍。

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換領日期 2024年1月19日至2月9日 換領地點 新達廣場1樓顧客服務中心 換領詳情 於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$500或以2,500 The Point會員積分換領利是封1套。 *1套4款共8個。每位會員每日最多可換領利是封2套。每日名額40套，先到先得。

YOHO MALL

「形‧點邁進」利是封

簡約設計以幾何圖形及綫條作主軸，以象徵無限的圓形及活躍的菱形互相襯托，寓意新一年有無限可能性。

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【換領日期】：2024年1月13日起

【換領時間】：上午10時至晚上10時

【換領地點】：YOHO MALL I 及 II 顧客服務中心

【換領方法】：The Point 會員於YOHO MALL 即日以電子貨幣消費滿$800 或以2,500積分可換領利是封 1套；消費滿$1,500 可免費換領利是封2套。The Point 會員於YOHO MALL 即日以電子貨幣消費滿$800 可換領掛飾 1個。

黃金海岸

「吉祥賀年禮遇」大吉大利利是封

邀請畫家以水彩繪出栩栩如生的年桔，以珊瑚粉橙色為主調，綴以吉祥紋樣作背景，寓意龍年生機盎然。

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換領方法 於黃金海岸商場以指定電子貨幣即日消費滿指定金額，憑最多2張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，可換領賀年禮品一份。(數量有限，先到先得，換完即止) 即日電子消費金額 賀年禮品 HK$400或以上 大吉大利利是封1套 (8個) HK$600或以上 事事如意小青柑茶連柿子瓶套裝1套 換領日期 2024年1月15日至2月16日 換領時間 上午10時至下午10時 換領地點 黃金海岸商場1/F 客戶服務中心

MOKO新世紀廣場

「魚躍龍門」利是封及2024年曆卡套裝

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利是封以旺角三大地標 – 金魚街、雀仔街及花墟為靈感，配以鮮明亮麗的色調和燙金浮雕設計，同時還可換領2024年曆卡套裝。

換領日期 2024年1月20日至2月9日 換領時間 上午10時至晚上10時 換領地點 L1 顧客服務中心 換領方法 The Point會員憑3,800積分或即日以電子貨幣消費滿HK$800，可換領利是封及2024年曆卡套裝一套 (包括利是封8個及A4年曆卡一張)。 名額 共5,150套 *The Point會員每日只限憑積分及即日場內消費換領利是封各2次。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

朗豪坊

「幸運夾萬」賀年利是禮盒

設計運用破格pixel art，包含鑽石、金幣及寶箱利是封三款（每款6個，共18個）及時尚幻彩花器（1個）。

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換領日期 2024年1月17日至2月14日 換領時間 上午11時至晚上11時 換領地點 朗豪坊4樓顧客服務中心 換領方法 於朗豪坊APP 以8,888 分換領或於商場以電子支付方式消費滿HK$2,000（最多四張合資格消費單據*） *憑最多4張由不同參與商舖發出之即日機印電子消費單據，其中最少1張為食肆商舖消費單據。

新城市廣場

「提升福氣」利是封

每款造型各為大紅桔子、柔粉桃花、璀璨金竹和幽香蘭花4種植物，加入互動元素，可「拉」起植物，象徵新一年步步高升。

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時尚三角利是袋

獨特的三角形設計，使傳統利是袋煥發新意

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新城市廣場及HomeSquare –「提升福氣」利是封(1套4款，共8個) 新城市廣場 –時尚三角利是袋 換領日期 2024年1月16日起 換領方法 The Point會員：以500會員積分及HK$1,000即日電子貨幣消費換領 非會員：即日於新城市廣場或HomeSquare以電子貨幣消費滿HK$1,500換領 The Point會員：以500會員積分及 HK$2,500即日電子貨幣消費換領 非會員：即日於新城市廣場以電子貨幣消費滿HK$3,000換領 換領地點 新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃或HomeSquare L1顧客服務中心 新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃 總名額 2,500套 230個

撰文：葉雨

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