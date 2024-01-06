【財富自由】每天只工作4小時　29歲女子靠副業年賺逾1,500萬　一年旅行7次

▲ 【財富自由】每天只工作4小時？29歲女子靠TikTok副業年賺逾1,500萬！一年旅行7次！

「我每天只工作4小時」現年29歲的美國女子Kat Norton靠副業年賺逾千萬！Norton於2020年6月在其TikTok帳戶「Miss Excel」發布第一條Excel教學影片，沒料到這個副業無心插柳柳成蔭，不單助她還清學債，全年收入甚至超過200萬美元（約1,560萬港元）。

首段教學片幾周內狂吸10萬追隨者

這個規模的財富足夠讓Kat Norton與男友辭去正職，全情投入其中，她每日更只需要工作最多4小時，已可支付一年內旅行7次的優渥生活，並幫助母親提早退休。

Norton來自美國亞利桑那州塞多納，她在CNBC撰文分享指，在上載第一段Miss Excel影片時，她還與父母同居，背負學生債務。但在幾周內，她的初試啼聲就瘋傳起來了，其TikTok追隨者數量達到十萬。

同年11月，她開始在自家網站銷售線上Excel課程，僅僅兩個月後，其被動收入就超過了她管理顧問正職的月薪。

半年後辭職創業 曾一日勁賺78萬

Norton在2021年1月正式辭職創業，並開辦了另外九門課程來教授不同的職業技能。去到同年10月，她的教學平台跨越了一個重要的里程碑：單單一日內銷售額達到十萬美元（約78萬港元）。

如今Norton的Miss Excel已成為一間年收逾200萬美元的企業。她的男友Mike也辭去了公司銷售工作，並在2022年4月成為Miss Excel的財務總監和銷售副總裁。

因此，跟世界上大多數頻撲打工仔不同，Norton幾乎每個工作日都是以「度假模式」悠閒地去過。

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以冥想開始每一天

Kat Norton表示，她每朝7時都會開始冥想，為期25至30分鐘，此舉有助她保持冷靜和集中注意力。她的的父母、男友Mike和Miss Excel社區的一些成員都時有加入她的冥想小組。

冥想結束後，Norton會同Mike一齊煮早餐，通常是燕麥片，然後在陽台上飲着咖啡規劃一日的行程，這是她最喜歡的日常活動。

然後，私人教練會到訪其府上指導她做熱瑜伽，有時她也會前往對方的工作室。游泳和焗完桑拿後，Norton才回到家中與Mike會面，為工作日做好準備。

每日工作三至四小時

Kat Norton大約中午開始工作。她的房屋配備高速Wi-Fi、一間辦公室和一間內容錄製工作室，成為遠程辦公的絕佳場所。

她根據正在執行的事務來安排日程。例如在周一會進行更多創意活動，包括設定目標、制定業務策略和構想內容創意，近期便集中思考如何開展業務，擴大影響力。

而每個星期二，她都會整理一份待辦事項清單，其中包括拍攝內容、編輯社交媒體帖文，以及為公司合作夥伴進行60分鐘的Excel培訓等。

Norton表示，會確保在不同公務之間安排休息時間來重新調整自己，這有助提高效率，所以每周只需工作15至20小時。

晚上學習新知識

到了下午3時，Kat Norton和男友喜歡開越野車，或和朋友徒步塞多納的小徑。身處大自然讓她感覺腳踏實地，變得更冷靜和富有創造力。

在戶外度過美好時光後，他們便吃晚餐，喜歡在家中嘗試新食譜或前往附近餐廳，近期至愛飯堂是一間意大利咖啡龐。

然後，兩人會閱讀或觀看紀錄片。Norton最喜歡的一些主題是心態、冥想、能量學和量子物理學。他們盡量每晚9時半前上床睡覺，為翌日冥想充分休息。

副業帶來夢寐以求理想生活 一年內遊埠7次

Kat Norton指與Mike在Miss Excel的工作中度過美好時光，並環遊世界。2023年內，他們已經進行了七次旅行。

2022年3月，她用賺到的金錢購買的第一棟住宅物業，享受夢幻般270度紅岩山景。

Miss Excel也讓她能夠資助家人。Norton一直想幫助母親提早退休，而在她的經濟支持下，母親在2023年終於可以辭去醫療接待員的工作。

對於猶豫不決的追夢者，她說：

我鼓勵你踏出這一步。把自己放在那裡（副業中）可能會很可怕，但除非你嘗試，否則你永遠不會知道。

撰文：黃正軒

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