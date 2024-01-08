▲ 比特幣市值重返全球第10 2024要留意的幣圈大事

2023年剛剛結束，受惠於人工智能 (AI) 熱潮，多間科技巨企表現強勁，如Nvidia 2023年升238.87%、Tesla升101.72% 等。為投資者熟悉的納斯達克指數升43.42%，而另一條跟大家提及過，主要追蹤美國10間科技巨企的FANG+指數升95.96%。本港追蹤FANG+指數的ETF更名列2023年香港3大表現最佳的股票ETF (香港有178隻股票ETF，不包括槓桿和反向和虛擬資產產品) 。

比特幣市值重返全球第10

除了科技板塊外，不得不提另一表現強勁的資產類別——比特幣。比特幣上一年升超157%，表現大幅拋離傳統大宗商品原油和黃金。2024年剛開局比特幣曾率先升穿45,000 美元關口。

過去一年，由美國加息周期至歐美銀行危機，看到資金流入比特幣，漸漸令人聯想起比特幣被稱為「虛擬黃金」。雖然比特幣將取代黃金一說可能言之尚早，但無可否認的是比特幣的地位已愈來愈重要。截至2024年1月4日，比特幣市值為全球第10大資產，僅次於黃金、蘋果公司、微軟、英偉達等，其市值甚至已超過特斯拉和Visa，所以你可以還未參與比特幣投資，但不可不知道這新興的資產類別。

2024要留意的大事件

市場預計2024年將推出比特幣現貨ETF，為機構投資者提供參與比特幣投資的工具。有人認為投資者可能於正式批准比特幣現貨ETF時就利好消息出貨，令近日比特幣價格較為波動。從中長期來看，ETF為投資者提供參與新興資產類別而受監管的投資工具，理應將增加比特幣的需求。

另一大家可留意的是今年4月將發生的減半事件，這為比特幣約4年一次的大事件，將令挖掘新區塊鏈的獎勵減半，由現時6.25粒比特幣減至3.125粒比特幣，減半事件將令新供應比特幣減少。

目前美國和香港仍未有正式獲批的比特幣現貨ETF，如投資者欲參與比特幣相關投資，可考慮香港兩隻已上市的比特幣期貨ETF，ETF主要投資CME 比特幣期貨，與比特幣價格相關性甚高。投資者可直接以港股戶口交易，簡單方便。

【關於作者】蕭佩鈴(Christy Siao)現任為三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士 (計量金融) 學位。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App