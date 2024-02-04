▲ 人到中年窮，就注定一世窮？富人的3個好習慣，打破 「世襲貧窮 」！

「國王的兒子還是國王，貧民的兒子還是貧民」，這種被稱為世襲貧窮，或貧窮陷阱的情況，不少人也許深有體會——很多時候我們已經盡力了，只是出身早就決定了起跑綫。香港中文大學香港亞太研究所2022年的一項研究顯示，半數港人認為年輕人已經很難再向上流動，6成人甚至表示如今向上流動的機會不及10年前。

年輕人尚且還有時間，人到中年的，是否已經注定要窮一世？理財博客小花平台分享，富人普遍擁有一些好習慣，這些習慣幫助他們在中年依然在物質與身心上愈來愈富足，文章總結了3個值得每日堅持的「富習慣」。

一、養成儲蓄習慣 不要靠花錢搏面子

人比人，激死人。出入社會，攀比在所難免，但這份虛榮可能會害了你。奢侈品大牌的固然光鮮亮麗，但你真的需要花那麼多錢來買一個LOGO嗎？在物質不充裕時，與其打腫臉充胖子，不如厚積薄發，儘快積纍到你的資本——存錢，才是你最需要做的。

如果你無法克服「物欲」，那下一秒你就會被消費欲把控——激情購物、沈迷於超前消費、刷爆信用卡淪為卡奴和月光族，最後「一絲不掛」。因此，養成儲蓄習慣至關重要，以下幾個小tips，幫助你逐步開始儲蓄：

每天記賬

自己煮食

設定每月儲蓄目標

拒絕「我很窮」的心理暗示

二、列出購買清單 學會斷捨離

開源之後，緊接著是節流。理財作家Cait Flanders曾經做過一個「不消費實驗」，她在一年的時間內只做必要消費，一年後，她從原本的月光族變成一年省下50萬元、減重13公斤，並且將這個實驗寫成一本書出版，還找回了那個曾經快樂的自己。

Flanders總結了自己的經驗，並為那些想要削減開支的人提供了以下建議：

學會斷捨離

列出現有的日常用品明細 防止重複購買

列出必需品和非必需品的可購買項目 減少非必要開支

取消商店的優惠郵件訂閲

為存款賬戶設置消費限製

通知親朋好友 讓所有人都能監督你

三、拒絕衝動消費 不做情緒動物

雙11、雙12、聖誕季、新年季⋯⋯365天每一天都能被商家包裝成購物節，你是否不想錯過每一次「折扣季」？實際上，你已經在慢慢步入消費陷阱——也許從價錢上看你省下了一大筆錢，但不衝動購物，你就剩下了100%，因為很多東西在你情緒冷靜後，會發現自己根本用不著。所以下一次購物節時，冷靜一下，擦亮你的雙眼，不要關註是否便宜，而去關註是否需要。

撰文︰涂宇佳

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