▲ 深圳口岸免費巴士新線 直達龍華、寶安8商圈 （附路線時間）

進入2024，港人北上消費熱情不減，新一年深圳口岸還有前往商圈的免費巴士嗎？本網向深圳巴士集團客服查詢獲悉，早前開設的多條免費巴士現已停運，目前新設前往寶安、龍華兩種免費專線，覆蓋萬象前海、壹方城、星河COCO City等8個商圈。

客服表示，去年的「福田歡樂購」、「禮享·羅湖」、南山消費文旅專線、後海匯街頭巴士H523免費巴士線目前均已停運，現在運營的有以下兩種免費專線：

深圳灣口岸-寶安中心區文旅專線

【運行時間】：2023年12月28日~2024年2月25日 每日09:00~20:00

【停靠車站】：深圳灣口岸a停車場、桂灣地鐵站、寶華地鐵站①、寶安行政中心、寶華地鐵站②、桂灣地鐵站、深圳灣口岸a停車場

【發車間隔】20~30分鐘/班

【覆蓋商圈】：萬象前海、寶安壹方城、HOP天地、歡樂港灣

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龍華文旅專線

該周末及假日專線原定試運行至2024年1月6日，客服表示，2024年1月7日及之後還會繼續運行，唯班次有所調整：A線改爲30~40分鐘/班；B線改爲每天只發出2個班次，分別為上午10時和下午5時。

停靠車站 服務時間及班次 覆蓋商圈 A線 福田口岸公交總站、惠鑫公寓②、紅山地鐵站、龍華實驗學校、龍華壹方城、龍華實驗學校、紅山地鐵站、惠鑫公寓②、福田口岸公交總站 2023年11月9日~2024年1月6日：每逢周末及假日（含香港法定假日）30分鐘/班 2024年1月7日起：每逢周末及假日（含香港法定假日），30~40分鐘/班 天虹購物中心、龍華壹方城、星河COCOCity B線 福田口岸公車總站、大浪商業中心、福田口岸公車總站 2023年11月9日~2024年1月6日：每逢周末及假日（含香港法定假日）12:00~21:00 30分鐘/班 2024年1月7日起：每逢周末及假日（含香港法定假日）10:00、17:00發車 大浪商業中心

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撰文：葉雨

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