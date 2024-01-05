【MPF】強積金2024年回報料3至4%　GUM︰美股及懶人基金繼續跑嬴

▲ 【MPF】強積金2024年回報料3至4%！GUM：恒指上望18000點、美股及懶人基金可望繼續跑嬴。

GUM公布2023年強積金回報平均3.5%、人均賺8,171元。GUM常務董事陳銳隆估計，今年強積金回報約3至4%水平低單位數回報。2023年中港市場未如理想，錄得10至15%虧損；美股表現持續強勢，回報高達約28%，兩者主動投資類別相差達43.4%，而他預期兩個市場的迥異將於2024年持續。

GUM建議，投資者應撇除港股等同強積⾦整體表現⼼態，積極管理投資。陳銳隆表示，積極管理MPF的高風險投資者可考慮配置部分資產至歐美日股；GUM 策略及分析師雲天輝則稱，低風險投資者可繼續視保守基⾦為主要資金配置類別。

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2024年中港弱勢持續 搏反彈需耐性 恒指上望18000點

美股仍值搏 惟升幅稍回落

陳銳隆指出，長遠而言股票基金能提供高期望回報，但風險也較高。踏入2024年，他預期歐美日與中港雙邊市場的表現持續迥異，但數字不會那麼懸殊。針對高風險、中風險及低風險投資者，GUM對2024年強積金市場有以下展望。

積極管理強積金的高風險投資者：美股仍值搏但不宜期望大升

高風險投資者的配置繼續以股票基金為主。陳銳隆表示，美國通脹受控，經濟可望軟著陸，市場預期美聯儲可能提早降息，美股仍具投資價值。再者，美國11月將舉⾏總統⼤選。根據歷史數據，過去的11次⼤選中，美股有8次錄得上漲，因此市場對2024年美股表現樂觀。但他也強調，大家今年不應繼續期望美股基金會有逾40%回報，要預期將稍有回落。

歐洲方面，儘管連同英國的通脹數據均符合市場預期，但經濟數據仍未回復擴張水平，英國經濟信心指數亦下跌至自8月以來最低水平，愈來愈多投資者開始押注英國央行將提前降息以支持經濟。預計2024年，歐洲經濟繼續回暖。

至於日本，日本央行表示目前並不急於放寬超寬鬆的貨幣政策，薪酬增長和消費需求將是2024年退出該政策的關鍵因素。目前當地邁向溫和通脹，加上相對低利率，美元轉弱，投資者可考慮配置部份資產至日本股票基金。

陳銳隆指出，歐、日股基金仍可看好，但同樣應該預期升幅會不如去年；單從短線高回報著眼，GUM首選歐美股基金。中港股情況則較複雜，其表現受利率影響不大，主要因素在於中美關係、內房，以及消費者信心和進出口等經濟數據。2024年中美角力的大勢、緊張的地緣政局基本不變，外資對中國市場持較為審慎的態度。儘管中港股市場的估值較低，但仍未能吸引⼤量投資者。

恒指或重回18000點

對此，陳銳隆坦言弱勢的中港股面對挑戰多，但基本上較去年看好，恒指有機會重回18000點。總言之，中港股價及估值俱處低位，為投資者提供潛在回報，但需要有耐心等待反彈。

亞洲市場2023年大豐收，印度股市更連升八年，其逾4萬億美元的市值已超越香港成為全球第七。自全球新冠疫情後，許多產業鏈出現去中國化趨勢，為亞洲其他國家帶來機會。但GUM提醒，2024年將有多個國家或地區包括印度、台灣和印尼等地進行關鍵選舉，或對亞洲市場產生影響。投資者應該密切關注選舉結果和相關政策變化，以便做出明智的投資決策。

中風險投資者：「懶人基金」料2024年繼續跑贏

俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）2023年回報居混合資產基金之冠，主要由於它們投資更多於環球股市，受益於全球股市的上漲。這些基金有較廣的投資地區，有助分散風險，加上基金開支比率上限為95點子，較傳統混合資產基金便宜。

另外2024年預期踏入減息周期，可望「股債相贏」，對DIS固然是利好因素，投資者也可考慮增加主動債券基金配置。債券基金價格於減息時可獲可觀回報，但減息的時間仍然是未知數。

陳銳隆表示，債市參與者的反應速度、債價波動出現時間往往先於聯儲局動作很多，若目前市場觀望該局年初至年中減息，看好債券的成員宜在預期減息時間提前一兩個月部署。

低風險投資者：保守基金穩陣且回報不俗

美國2024年踏入減息周期，方向上利好債券資金類別表現，但成員需要注意債券波動風險，尤其是當減息節奏未如市場預期時，低風險投資者可少量配置債券資產。

雲天輝指出，但縱使息率預期下調，上半年息率仍然於相對高位（市場預期6月利率為4.5-4.75%），屬於貨幣市場基金的保守基金可以繼續作為低風險投資者主要資金配置並鎖定回報，全年年率回報預計可達3%。

撰文：黃正軒

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