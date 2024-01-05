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Costco深圳 x WeChat Pay HK聯乘優惠：128.88元禮包 、三倍WePoints積分

精明消費 11:19 2024/01/05

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WeChat Pay HK x Costco深圳聯乘優惠：128.88元禮包 、三倍WePoints積分

Costco深圳店開業之際，WeChat Pay HK與其合作，在1月中旬送出總值128.88元禮包，2月份每位以WeChat Pay HK港幣消費的用戶可享三倍WePoints積分。

雖然山姆超市近期成為港人辦年貨的熱門之選，另一大倉儲會員超市Costco不讓其專美，Costco深圳店將於1月12日在龍華區開業，毗鄰深圳北站，購物面積15000㎡，供應4000款全球貨品，停車位近1,000個，亦設有電動車充電站。Costco開幕前除了入會減免100元年費折扣外，再推出WeChat Pay HK支付優惠吸客，與山姆超市展開競爭。

Costco深圳店1.12開業　硬撼山姆　年費更便宜（附港人入會教學）

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WeChat Pay HK 128.88元禮包

1月中旬推出，包含5項WeChat Pay HK支付優惠：

1. 限量Costco開巿客微信小程序專屬優惠券，可享滿HK$200減HK$20優惠。

2. 線下透過掃瞄店內推廣海報，可享滿HK$400減HK$20優惠。

3. 人人可領HK$50電子現金券禮包，在內地任何商戶累計完成相應消費次數可解鎖對應優惠券。 

4. 首次在內地消費的WeChat Pay HK用戶可領HK$20電子現金券禮包。

5. 於新春指定日子期間，線下透過掃瞄店內推廣海報獲取HK$200減HK$18.88優惠券。

三倍WePoints積分

2024年2月，用戶於Costco開市客消費，可享三倍WePoints積分獎賞。用戶使用WeChat Pay HK以港幣支付每HK$1，可獲得3 WePoints積分。

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撰文：葉雨

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欄名 : 消費錦囊

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