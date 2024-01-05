【付款智慧】2024跨境支付三大趨勢　轉賬應如發電郵般簡捷

▲ 2024跨境支付三大趨勢 轉賬應如發電郵般簡捷

2023年是香港國際支付市場興盛的一年。隨著年初的經濟復甦和全面通關，全球經濟重拾增長動力，進而大幅推動跨境支付的需求。在日益頻繁的交易活動中，香港消費者和企業深感跨境支付過程冗長、昂貴且困難重重。不少金融服務業者著力重塑整體的支付體驗，為跨境支付生態帶來革新浪潮。

展望2024年，金融服務業、商界和市民大眾可以留意三大發展趨勢，把握跨境支付領域的創新機遇，為日常生活帶來便利，同時開拓更多商機：

1）銀行和Fintech公司合作

金融科技公司通常擅長於特定領域，依靠強大而專門的創新和科技能力，較能聚焦較易被忽略的客戶痛點，並在短時間內建構高質素的解決方案。銀行擁有相對龐大的用戶群和廣泛的業務，難以同時掌握所有領域的最尖端的技術，僅能重點發展數項核心業務。銀行若能在非核心業務與行業頂尖的金融科技公司合作，運用尖端技術服務客戶，同時在多個領域同時為客戶提供流暢的體驗，自然能提高用戶忠誠度。金融科技公司亦能透過銀行拓展客戶群，擴張商業規模。

全球化趨勢下，跨境支付的需求隨著國際貿易發展蓬勃而水漲船高、商機處處。對一般消費者和廣大商戶而言，大部份交易屬本地性質，傳統銀行較能滿足需求。儘管跨境交易比例較少，客戶仍期待享受與本地交易相若的便捷體驗，而一般銀行難以面面俱到。根據去年一項調查顯示，超過七成本港企業有意於未來三年內進行跨境業務拓展，勢必帶動與國際供應商和客戶的互動，進一步創造更多跨境交易需求。跨境交易市場廣闊，而一般銀行未必能完全覆蓋，這就是金融服務公司的機遇所在。

龐大的機遇下，今年具前瞻性的銀行和金融科技公司，應能洞察跨境交易龐大的發展潛力，更積極探討協作機會。作為跨境支付尖端公司，Wise在全球與超過70間銀行、金融機構和企業合作，今年亦會開拓更多夥伴。在香港，Wise已與ZA Bank（眾安銀行）合作，共同為ZA Bank客戶帶來快捷、便宜和透明的跨境支付新體驗。

2）費用、到賬期更透明

用戶在逐漸熟悉跨境支付後，對匯率差價、隱藏費用等變相加價技倆反感日增。SWIFT的調查顯示，跨境交易的透明度是用戶的首要考量之一。七成消費者及中小企受訪者表示，若發現被收取隱藏費用，他們便不會再使用該跨境支付機構。他們更欣賞金融機構誠實披露跨境支付所需費用，且更願意重用可信賴的機構。

跨境付款另一市場痛點，在於不知道款項何時能到賬，以及收款方實際獲得的外幣金額。對需要跨境支付供應商的商戶來說，準時快速到賬非常重要。不清晰和難以預測的到賬期會為商戶帶來眾多業務、財務和信譽風險。相反，準時付款更有可能獲得供應商提供優惠價格、優質原材料等好處，收款方亦可減少追查款項等行政工作。

讓用戶了解交易詳情，是提供良好用戶體驗的的關鍵，也是維持客戶忠誠和品碑口碑的秘訣。踏入2024年，更多跨境支付機構將進一步向客戶披露交易詳情，包括費用和收款人實得金額等資訊，讓用戶安心款項能如期、如數到賬。

3）體驗更順暢簡便 貼近本地交易

隨著FPS和各種支付工具普及，香港用戶的本地付款甚為順暢、簡便且近乎免費，而他們逐漸以同樣標準要求跨境付款。不少用戶期待在與本地交易相同的平台且相似界面下，完成跨境交易的付款、追蹤和紀錄，並認為速度、費用和透明度應與本地交易相差無幾。

客戶對於跨境交易體驗與本地交易的期望相同，這無疑為為銀行帶來營運和技術上的挑戰，但這也是銀行突圍而出的機會。若銀行懂得借助其科技力量，例如與金融科技公司合作，提供如同本地交易一樣的跨境支付體驗並非遙不可及。

2022年末起，ZA Bank借助Wise Platform的科技，為香港用戶提供便宜、快捷和透明的海外匯款服務。一年過去，他們已客戶節省超過數百萬港元的費用，而當中九成以上的海外匯款更可於一日內到賬。

踏入2024年，我們可以期待更多銀行意識到用戶要求跨境支付與本地支付同樣便利流暢，從而進一步簡化跨境支付的流程，提供更佳的用戶體驗。銀行可以自行改善現有系統或建設新系統，但與金融科技公司合作更具效益。這考驗銀行能否理解跨境支付市場的發展趨勢，以及進一步開放合作的智慧。

跨境付款應如發電郵般簡捷

Wise一直認為，跨境支付應如發送電郵般簡單快捷。這意味著即時、便捷、低成本及操作簡單的跨境支付體驗。從用戶角度出發，處理跨境支付最方便的渠道，就是他們日常管理財務的平台，而這通常是銀行賬戶。

展望2024，跨境支付業界可著手改進的領域甚多，其中之一就是讓更多銀行賬戶以外的平台能夠管理跨境支付。舉例而言，商戶可透過會計軟件繳付國際賬單，一般消費者亦可通過不同的即時通訊軟件轉賬予海外親友。未來，Wise將繼續促進金融科技公司與銀行和企業的合作，讓即時跨境轉賬成為行業標準，使其速度快、成本低且簡單如同本地交易。

【關於作者】陳佩芬 （Angel Chan） 在Wise負責拓展香港及亞太區的業務。在加入Wise之前，她在多家國際銀行及金融監管機構推動科技創新和數碼轉型工作多年。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App