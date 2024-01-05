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恒指最高可見20,000點？渣打倡5大投資原則　「能經長時間考驗」

個人增值 07:30 2024/01/05

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渣打︰恒指最高可見20,000點　倡5大投資原則　經得起考驗

中港股市在2023年表現不佳，市場對2024年前景亦見審慎。渣打財富管理首席投資辦公室發佈2024年市場展望。渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，恒生指數料於16,000～17,500點之間波動，即便政策出現驚喜，最高約見20,000點。他對中港股市前景依然持審慎態度，表示兩地的股市未來走向繼續取決於政策方向和刺激措施。

2024年，投資者應該何去何從？渣打提出了投資者應該遵守的5大投資原則——儘管2024年市場需要面臨諸多挑戰，渣打依然認為，成功的投資需要經得起長時間的考驗，因此，投資決策的穩健以及長期適用至關重要。

文末附上渣打的5大投資原則，望投資者新年乘風啟航，御勢而行。

恒指最高可見20,000點
投資者情緒較上年改善

鄭子豐表示恒生指數料於16,000～17,500點之間波動，如政策出現驚喜，或使大市重回正軌，回升至18,000～20,000點。中港股市場依然缺乏大規模刺激政策，而地緣政治、投資者審慎態度也在影響市場。

他表示，中國增長態勢依然疲軟，12月的中國製造業PMI已經證明了這點。雖然美聯儲已經釋放鴿派信號，但加息、内房危機等一系列事件的影響依然很難在短時間内消除。

鄭子豐表示，當下投資者的整體投資情緒是負面的，但相比2023年仍有改善。原因在於隨著減息訊號接近，愈來愈多投資者意識到定存的利率不能再維持高水平。

股價焦慮？收益的長期回報優於價格

然而，渣打依然表示，投資者的總回報固然重要，但收益也不應被忽視。

從廣義上講，總回報可以分為兩個關鍵部分，即資本回報和收益回報。可以理解的是，資產價格往往會推動短期回報。然而，從長遠來看，收益在總回報中所佔的比例更大。

點擊圖片放大

例如，在60/40股債投資組合中，在一年時間內，收益（包括股票的派息收益和債券的票息）對投資組合總回報的貢獻可能不到20%。然而，如果將投資期限延長到5年以上，收益對總回報的貢獻可以達到一半以上，表明了收益複利在長期的重要性。因此，渣打提示投資者多資產、長綫投資的重要性。

投資者應遵守的5大投資原則

保持規律：確保你的情緒穩定並保持謹慎

  • 對樂觀和恐懼等情緒的反應，可能導致投資者在情況最差的時候做出糟糕的投資決策
  • 制定計劃並堅持下去，有助你顧全大局

多元化：簡而言之，不要把所有雞蛋都放在一個籃子裡

  • 持有各類金融資產以降低風險。在基礎投資組合中，多資產的多元化很重要
  • 保證你的投資組合包含一系列相關性較低的資產類別和投資

在市場投資的時間：較投機更優勝

  • 預測市場何時遭拋售很困難，確定退出和重新入市的時機也不容易
  • 錯過市場表現最佳的日子可能對你的投資組合產生重大不利影響
  • 注重「在市場投資的時間」以及在入市時從長遠出發，可提供更穩定的回報，才能減少投資道路上的阻礙

風險與回報：確保風險與回報匹配

  • 為實現更高的投資回報，你必須接受投資組合會承受更高的風險水平
  • 因此，重要的是理解風險並持續管理風險

保障：避免因為意外而措手不及

  • 儘管你現在覺得自己身體健康，或者自認為財務穩定，但保障計劃使你有能力渡過經濟不穩定的時期，並減輕不可預見事件對你財富造成的長期影響
  • 好的保障計劃不僅保護你現在的財富，並按今天的價值來衡量你未來的收入

撰文︰涂宇佳

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