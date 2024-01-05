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【理財個案】一家四口月入5萬　入不敷支更欠卡數　應否賣樓套現？

博客 08:45 2024/01/05

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是次個案的主角雖然月入5萬，但一家四口全靠他這份糧，要供樓、供車、供書教學，以致欠下一筆卡數，猶豫是否該賣樓套現。

月入5萬在香港雖不算最上流，但已足夠過較好的生活了。然而，是次個案的主角雖然月入5萬，但一家四口全靠他這份糧，要供樓、供車、供書教學，以致欠下一筆卡數，猶豫是否該賣樓套現。看看龔成是如何回應︰

讀者︰

你好，我一個月5萬人工，供樓一萬六千，層樓現價值六百萬按揭欠三百萬。

一個月有五千供車，仲有六萬才清完數。每月車位費2500，一個月有六千借貸仲有三年幾清完數，家有老婆及兩個女要養！

而家入不敷支，有時唔夠就用信用卡，搞到個個月搞唔掂，搞下搞下仲欠十幾萬卡數！每日壓力好大，又唔想屋企人擔心。

想放左層樓套現，租屋住。

問有無可以指教的地方？

個案重點︰

  • 收入$50000
  • 擁$600萬物業，仍欠$300萬
  • 一家四口
  • 月月唔夠用，有時以信用卡處理

重點目標︰

  • 賣出物業套現時否正確
  • 每月收支平衡

 

龔成︰

首先，你以信用卡模式去支付生活費，是很錯的方法，因為卡數可以收你極高的利息，只會令你的問題不斷惡化。

如果你一直這樣做，只會令問題更大！你處於一個惡性循環，你要改變整個消費模式，從根本去改善理財。我建議你盡快還清所有卡數，同時，之後不要再有負債消費，所有信用卡、分期付款、借私人貸款，都不建議。

至於賣樓，我相信是最後一步，這刻我不太建議，因為無人知將來樓市的升跌，如果賣出後，樓市一直升，你會買唔翻，加上到時租金如果上升，你的問題又會加大。

始終每個人都有自住的需要，有自住樓是一個「平倉樓市」的狀態，如果你賣出自住樓，就是一個「沽空樓市」的狀態。因此，真的到最後無方法，而你又持續每月入不敷支，才賣樓。

如果可以的話，我建議你賣車，你計下數，供車養車佔了你生活費唔少，供車、油錢、泊車、保險，我相信車並不是必要的工具，你如果有需要，搭的士更能節省金錢。因此，建議你賣車後先還債，同時因為不用養車令支出減少，你每月就有機會收支平衡。

其實，最重要是建立一套完整的收支模式，兩者最起碼要平衡，當未有足夠收入時，就不要增加支出，這方面一定要控制的。

另外，建議你與家人傾談，很多男士都會自己承擔所有的壓力，而不敢比家人知自己面對的問題，但這是一家人的事，相信佢地都可以幫到你。你應該將家中的情況與家人傾談，然後想出一些解決方法，太太會否找兼職，又或全家減少一些非必要的家庭開支。

如果你做了上述的動作後，仍然每月收支不平衡，以及情況嚴重，到最後就是賣樓。賣樓後有兩個方案：

第一，租樓，你賣樓後有三百萬，你要小心運用，絕不能花掉這些重要的資金，建議你穩健投資，部分做定期，部分就投資低風險工具，如收息股。如果平均有3%-5%利息，每月就會有$7500-$12500的利息，相信對你都有一定的幫助。而你每月租金，也不能太多，絕對不要以為持有很多現金就可以盡力花錢。

第二，買一層較平的物業。賣出物業（$600萬），你再買回另一物業（如$400萬），假設你$400萬物業造6成按，首期為$160萬，你就能剩低$140萬現金，同時每月供樓的數目會減少，大大減輕你生活壓力。不過，你就要搬去住$400萬樓，就要睇你們是否能夠接受，這就要你同家人好好傾談。

【本文獲龔成授權轉載】

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欄名 : 80後百萬富翁

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