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換新鈔唔洗排分行！滙豐推ATM「迎新鈔」提款服務　3大銀行1.25起可換新鈔（新增渣打預約安排／恒生、中銀$8,888抽獎）

個人增值 18:30 2024/01/04

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農曆新年將至，又到封利是的時候了，3大發鈔行將在1月25日提供換「迎新鈔」的服務。不想每次都排長龍換新鈔？滙豐銀行宣布，今年推出自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，僅3個分行、限定日子提供，並只提供限定金額的鈔票。

農曆新年將至，又到封利是的時候了，3大發鈔行將在1月25日提供換「迎新鈔」的服務。不想每次都排長龍換新鈔？滙豐銀行宣布，今年推出自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，僅3個分行、限定日子提供，並只提供限定金額的鈔票，讀者要多加留意了。

只限旺角、觀塘及屯門3間分行提供

滙豐宣布，推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2024年1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行1及2的指定自動櫃員機提取港幣20元及50元「迎新鈔」。

分行換新鈔可先網上預約

滙豐1.18可預約　會以短訊確認

至於分行的換新鈔安排方面，滙豐指出，由2023 年1月18日起，客戶經流動理財（完整版及簡易版）或滙豐香港網站，可預約在2024年1月25日至2月9日期間到分行兌換新鈔/「迎新鈔」套裝。每份套裝總值港幣3,000元或6,000元。

需留意，滙豐會以短訊向客戶確認預約。

渣打1.18可預約　設有名額

渣打銀行亦公布，由2024年1月18日（星期四）早上 9 時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，然後於其選定的分行及時間領取，省卻排隊時間。

渣打表示，預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。

渣打又指，每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。另外， 母人每次換新鈔或迎新鈔均設有數量限制，如下表所示︰

渣打銀行換新鈔或「迎新鈔」
每人每次限量兌換
面額新鈔迎新鈔
$1050張不限
$20100張
$5020張
$10020張
$50020張
$100010張

中銀香港1.28起可預約
推$8,888大抽獎

中銀香港表示，客戶可從1月18日起透過手機銀行及該行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。此外，分行將在1月25日至27日期間，提前1小時於早上8時營業；設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

中銀香港今年將繼續在 BoC Pay 及手機銀行提供「Phone 利是」服務，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是，每次可同時發出10封電子利是，並可參與獎賞高達港幣8,888元的大抽獎。

中銀香港將於稍後公佈抽獎及推廣詳情。

恒生1.23起可預約
每日送$8,888旅遊禮券

恒生銀行表示，1 月 23 日起，客戶可分階段登入恒生 e-Banking 作網上預約，選擇日期、時間和分行以兌換一套新鈔套裝。

恒生銀行預約安排
網上預約日期兌換日期
1月23至29日1月25至31日
1月30至2月5日2月1至7日

恒生銀行又推出推「派e利是」大抽獎，每日送出港幣 8,888元旅遊禮券，每使用「派e利是」功能派1封e利是，即可獲1次抽獎機會。每位客戶於推廣期內最多可獲88次抽獎機會。

金管局︰銀行會確保供應

金管局表示，需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

責任編輯︰廖毅然

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