調查：港人雪季每日人均花4800元　視為身份象徵　「怕凍」竟成最大阻礙

▲ 調查：港人雪季旅遊 每日人均預算4800元冠絕亞太「怕凍」竟成最大阻礙

「香港就算落錢都不會落雪」——但香港人卻很願意花錢看雪。近日，全球度假村Club Med發佈的一則雪季假期旅行報告顯示，香港受訪者的假日預算開支全亞太第一，高達每日人均4800元。而日本則是香港人首選的雪季度假地，有趣的是，「怕凍」竟成了港人雪季出遊的最大阻礙。

該調查於去年訪問了超過3500名由香港、中國大陸、日本、馬來西亞、新加坡、韓國及台灣的受訪者，就雪季假期關鍵考慮因素、趨勢及需求表達意見。

港人每日人均預算4800元 冠絕亞太

雪季旅遊亞洲各地區/國家每日人均預算 排名 地區/國家 人均預算/日 1 香港 558歐元（約4762元） 1 馬來西亞 558歐元（約4762元） 3 新加坡 536歐元（約4574元） 4 台灣 499歐元（約4259元） 5 中國内地 391歐元（約3337元） 6 韓國 276歐元（約2355元） 7 日本 250歐元（約2133元） 資料來源︰Club Med

報告顯示，亞太地區，香港人雪季出遊預算最高，為每日人均558歐元（約4762元），與馬來西亞並列第一。似乎位於低緯地區的人們更願為雪季假期花錢，預算前四名的香港、馬來西亞、新加坡、台灣均是在本地難見雪的地區——超過一半的受訪者表示，雪季運動和對迷人冰雪天地的渴望是他們前往雪季假期的主要動機；享受水療護理、品嚐當地美食以及便捷的滑雪裝備租賃是冰雪度假愛好者最渴望的附加服務。

對於亞太地區度假村的雪季假期，旅客預計平均旅行時間為8天，而歐洲長途冰雪假期的預期旅行時間為12天。亞太地區(包括香港)的遊客往往會大約提前3至4個月開始計劃雪季假期。

日本成港人首選 「怕凍」竟成最大阻礙

日本位居最受歡迎雪季度假勝地榜首，40%的受訪者選擇日本作為他們的兩大選擇之一；瑞士緊隨其後，為39%，其次是加拿大，為27%。中國大陸以24%位居第四，主要受到國內市場以及香港和台灣市場的推動。

日本同樣也是港人雪季出遊的首選。香港受訪者中，39%受訪者選擇日本為首選目的地，其次為瑞士（30%）及加拿大（29%）。Club Med港台區總經理Stuart de Bourgogne表示：「日本依舊成為香港人雪季假期首選目的地，隨著去年日元匯率下跌，港人對遊日更感興趣。」

「香港人好怕凍」一直是港人之間的調侃，但在報告中居然得到證實——香港的受訪者表示，「寒冷天氣」是港人出遊滑雪假期的最大障礙。

半數港人認為冰雪運動是成功象徵

54%的受訪者表示，冰雪運動的主要吸引力在於其帶來的刺激和樂趣。尤其對於香港（46%）受訪者而言，冰雪運動能提升他們個人形象，是成功的身份象徵。

四分之三的受訪者表示有滑雪和／或單板滑雪的經驗，其中滑雪是更受歡迎的冬季運動。事實上，日本（95%）和韓國（90%）表現出高水準的單板滑雪或滑雪體驗，這歸因於兩個市場內的雪坡都很接近，因此可能對冬季運動很熟悉。

撰文︰涂宇佳

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