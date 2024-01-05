港人長期財務自由度不合格　僅3成人認為未來夠錢用、28%不需退休後繼續工作

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【長壽危機】現在的5歲兒童 有一半會活到100歲 他們如何付一個世紀的賬？
最日有調查顯示，香港人普遍缺乏財務安全感，對長遠的財務自由度悲觀，到了問卷定義的不合格水平。研究發現港人近半（47%）月入用作儲蓄投資，股票投資佔近六成（57%），18至35歲年輕人當中僅三成自覺儲蓄足夠。整體而言，只有三成受訪者認為現有及要儲存的財富足夠自身未來所需，不足三成（28%）認為不需要退休後繼續工作。
保誠發表「保誠財務健康指數」調查，指出港人對整體財務健康的信心一般，當中只有對目前的財務安全感較有信心。該公司引用美國消費者金額保護局定義，指出財務健康（Financial Wellbeing）為一個人能夠完全履行當前和持續的財務義務，對自己財務未來感安全，並能阿做出讓自己享受生活的選擇的狀態。以100分為滿分，香港受訪者在是次財務健康狀況調查中的整體得分53.1分，僅僅合格。
僅30%受訪者覺得未來夠錢用
是次調查歸納的指數以四個不同指標評估受訪者的財務健康狀況（以100分為滿分）：
針對不合格的一項「未來財務自由度」，調查進一步發現以下殘酷悲觀事實：
資金調配的習慣方面，調查發現如下：
|港人每月收入的平均分配
|事項
|比例
|日常開支
|52%
|儲蓄
|31%
|投資
|16%
|資料來源：保誠
|港人5大日常開支
|事項
|調查結果
|支付帳單
|68%
|家庭開支
|68%
|交通費
|67%
|為自己/家人購物
|64%
|娛樂
|52%
|資料來源：保誠
|港人5大投資類別
|事項
|調查結果
|股票
|57%
|強質金/公積金/自願性退休金
|36%
|儲蓄保險
|35%
|債券
|21%
|外幣
|14%
|資料來源：保誠
綜合上述發現，保誠首席產品管理總監馮偉成表示，儘管港人有清晰的儲蓄目標並習慣每月儲錢，他們亦未能完全達到財務自由。由於要將超過一半（52%）的月入用於日常開支，受訪者關注目前的財務狀況多於未來的財務需要，這可能妨礙他們實現財務目標，令他們對退休後的財務狀況信心不大。
年紀愈大愈樂觀
調查亦發現對財務狀況的樂觀程度隨年齡增長而有所上升，年長族群最感樂觀：
年齡較大的受訪者（36-49歲；50-60歲），在各個細項的得分普遍較高，只有「現時財務安全感」例外。
36-49歲「中年族」受訪者在該項指標得分最低（59.3分），主要是因為他們正在努力實現財務自由，但面對較大的財務壓力，其中包括父母家用（27%）、育兒和子女教育經費（27%）等家庭開支所帶來的經濟負擔，令他們每月儲蓄有所減少。28%認為由於開支增加，而不得不放棄自己喜歡做的事情。
至於「黃金族」在該項指標得分最高（逾60分），50歲及以上受訪者或已累積了一定財富，且無需再供養父母和／或子女，因此他們對財務健康感到更樂觀。他們在當下和退休生活方面都享用較的財務自由。一半（50%）認為他們所消費的項目不會帶來財政壓力。
馮偉成指出，隨着年齡增長，受訪者的主要憂慮從父母的健康逐漸轉移到外在因素，例如50-60歲受訪者會擔心個人生活質素（57%）、住屋開支（56%）以及經濟環境（51%）。這突顯了及早進行財務規劃的重要性，以保障退休後的生活質素。
就未來財務安全感和自由度而言，年輕一代（18-35歲受訪者）對自身狀況缺乏信心，各方面的得分都低於較年長的受訪者。這可能是因為他們面對各種困難，例如欠缺清晰的儲蓄目標（26%）所背負的財務負擔（43%）等。
當中，不足三分一（30%）認為自己有足夠的儲蓄，亦只有一半（52%）具有清晰的儲蓄目標；33%希望生活方式有更多選擇，做喜歡的事而不需擔心金錢。
升級延期年金計劃 增加保費供款期和積存期選項
馮偉成續稱，針對最新調查結果，特別是港人在當下和未來的財務健康缺口，公司推出升級版保誠「雋逸人生」延期年金計劃，提供全新選項包括更靈活的保費供款期和積存期。各選項的投保年齡上限均調高了五年，最高至翌年歲75歲；而最低保費金額亦有所下調。該計劃包括三項針對不同人生階段的保障：
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欄名 : 理財加油站