港人長期財務自由度不合格　僅3成人認為未來夠錢用、28%不需退休後繼續工作

▲ 港人未來財務自由度不合格！雖月入近半作儲蓄投資，僅三成人覺得夠錢用。

最日有調查顯示，香港人普遍缺乏財務安全感，對長遠的財務自由度悲觀，到了問卷定義的不合格水平。研究發現港人近半（47%）月入用作儲蓄投資，股票投資佔近六成（57%），18至35歲年輕人當中僅三成自覺儲蓄足夠。整體而言，只有三成受訪者認為現有及要儲存的財富足夠自身未來所需，不足三成（28%）認為不需要退休後繼續工作。

保誠發表「保誠財務健康指數」調查，指出港人對整體財務健康的信心一般，當中只有對目前的財務安全感較有信心。該公司引用美國消費者金額保護局定義，指出財務健康（Financial Wellbeing）為一個人能夠完全履行當前和持續的財務義務，對自己財務未來感安全，並能阿做出讓自己享受生活的選擇的狀態。以100分為滿分，香港受訪者在是次財務健康狀況調查中的整體得分53.1分，僅僅合格。

僅30%受訪者覺得未來夠錢用

是次調查歸納的指數以四個不同指標評估受訪者的財務健康狀況（以100分為滿分）：

「現時理財安全感」 ：指掌控日常財政管理能力，港人得分 59.9

：指掌控日常財政管理能力，港人得分 「未來財務安全感」 ：指衡量財務抵禦能力，得分 52.6

：指衡量財務抵禦能力，得分 「現時財務自由度」 ：反映能否自由選擇生活方式，得分 52.3

：反映能否自由選擇生活方式，得分 「未來財務自由度」：評估財務目標的進度，得分47.5

針對不合格的一項「未來財務自由度」，調查進一步發現以下殘酷悲觀事實：

33% 認為退休後可以擁有 所想的生活

認為退休後可以擁有 30% 認為現在擁有或將要儲存的財富 足夠未來所需

認為現在擁有或將要儲存的財富 28%認為不需在退休後繼續工作

資金調配的習慣方面，調查發現如下：

港人每月收入的平均分配 事項 比例 日常開支 52% 儲蓄 31% 投資 16% 資料來源：保誠

港人5大日常開支 事項 調查結果 支付帳單 68% 家庭開支 68% 交通費 67% 為自己/家人購物 64% 娛樂 52% 資料來源：保誠

港人5大投資類別 事項 調查結果 股票 57% 強質金/公積金/自願性退休金 36% 儲蓄保險 35% 債券 21% 外幣 14% 資料來源：保誠

綜合上述發現，保誠首席產品管理總監馮偉成表示，儘管港人有清晰的儲蓄目標並習慣每月儲錢，他們亦未能完全達到財務自由。由於要將超過一半（52%）的月入用於日常開支，受訪者關注目前的財務狀況多於未來的財務需要，這可能妨礙他們實現財務目標，令他們對退休後的財務狀況信心不大。

年紀愈大愈樂觀

調查亦發現對財務狀況的樂觀程度隨年齡增長而有所上升，年長族群最感樂觀：

「年輕族」 18-35歲 受訪者的財務健康指數： 51.9分

受訪者的財務健康指數： 「中年族」 36-49歲 受訪者的財務健康指數： 52.4分

受訪者的財務健康指數： 「黃金族」50-60歲受訪者的財務健康指數：55.1分

年齡較大的受訪者（36-49歲；50-60歲），在各個細項的得分普遍較高，只有「現時財務安全感」例外。

36-49歲「中年族」受訪者在該項指標得分最低（59.3分），主要是因為他們正在努力實現財務自由，但面對較大的財務壓力，其中包括父母家用（27%）、育兒和子女教育經費（27%）等家庭開支所帶來的經濟負擔，令他們每月儲蓄有所減少。28%認為由於開支增加，而不得不放棄自己喜歡做的事情。

至於「黃金族」在該項指標得分最高（逾60分），50歲及以上受訪者或已累積了一定財富，且無需再供養父母和／或子女，因此他們對財務健康感到更樂觀。他們在當下和退休生活方面都享用較的財務自由。一半（50%）認為他們所消費的項目不會帶來財政壓力。

馮偉成指出，隨着年齡增長，受訪者的主要憂慮從父母的健康逐漸轉移到外在因素，例如50-60歲受訪者會擔心個人生活質素（57%）、住屋開支（56%）以及經濟環境（51%）。這突顯了及早進行財務規劃的重要性，以保障退休後的生活質素。

就未來財務安全感和自由度而言，年輕一代（18-35歲受訪者）對自身狀況缺乏信心，各方面的得分都低於較年長的受訪者。這可能是因為他們面對各種困難，例如欠缺清晰的儲蓄目標（26%）所背負的財務負擔（43%）等。

當中，不足三分一（30%）認為自己有足夠的儲蓄，亦只有一半（52%）具有清晰的儲蓄目標；33%希望生活方式有更多選擇，做喜歡的事而不需擔心金錢。

升級延期年金計劃 增加保費供款期和積存期選項

馮偉成續稱，針對最新調查結果，特別是港人在當下和未來的財務健康缺口，公司推出升級版保誠「雋逸人生」延期年金計劃，提供全新選項包括更靈活的保費供款期和積存期。各選項的投保年齡上限均調高了五年，最高至翌年歲75歲；而最低保費金額亦有所下調。該計劃包括三項針對不同人生階段的保障：

可預先指定一名親屬申請理賠，並於保單持有人確診患上受保疾病時領取等同保單退保價值的賠償金額，解決經濟上的燃眉之急 失業保障：為非自願性失業的保單持有人延長保費寬限期至最多365天，以緩解他們的財務負擔 額外意外身故保障：倘若受保人不幸在積存期期間因意外身亡，將額外獲得已繳總保費的50%作為額外身故賠償 ▼ 點擊圖片放大



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