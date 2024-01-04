Costco深圳店1.12開業　硬撼山姆　年費更便宜（附港人入會教學）

▲ 【北上消費攻略】深圳Costco 1.12開業 硬撼山姆 年費更便宜（附港人入會教學）

去山姆超市「掃貨」成港人北上消費新熱點，最近又有新一家大型倉儲會員超市入駐。Costco深圳會員店將於1月12日開業，推出入會限時優惠，會費即減100元，開通自動續費可享翌年60元會費折價。港人持香港身份證、香港手機號也能申請辦理。

開業前入會 會費即減100元

即日起至1月11日24:00，新會員辦理Costco開市客會員卡，註冊時選擇「深圳店」並填寫資料，可享100元會費折扣，優惠後只需199元年費，比山姆超市260元的會員普通卡更便宜。

【會員有效期】：從深圳店開幕日（即2024年1月12日）起算12個月

【適用門店】：全球通用

【辦理方法】：年滿18歲的個人都可申請成為金星主卡會員，可得到一張主卡及一張免費家庭卡。

(1) 若有内地手機號碼，可直接透過微信小程式辦卡，填寫香港身份證，支持WeChat Pay HK付款。

(2)若無內地手機號，可前往位於深圳門市臨時辦卡處線下辦卡。

微信小程式入會教學︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

開自動續費 翌年可減60元

此外，透過微信小程式或開市客APP開通自動續費，下一年度可享60元會費折價。

會員福利

汽車輪胎免費氮氣填充服務，

免費聽力、視力檢測服務

全額退款保證（部分商品除外，視賣場具體規定爲準）

會員卡有效期内可隨時取消會籍，可以全額退還當年會費

COSTCO 開市客(深圳店)地址： 廣東省深圳市龍華區民達路68號（新區大道與中環路交叉口西南200米） ▼ 點擊圖片放大

撰文：葉雨

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