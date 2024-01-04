MPF全年成績單！美股、日股平均升逾20%、3隻基金一年升逾30%！懶人基金創歷來最佳

▲ 強積金MPF全年成績單發放！根據積金評級的資料，美股基金及日股基金毫不意外地成為最佳資產類別，兩者平均升逾20%，遠遠跑贏中港股基金。

強積金MPF全年成績單發放！根據積金評級的資料，美股基金及日股基金毫不意外地成為最佳資產類別，兩者平均升逾20%，遠遠跑贏中港股基金。

更意外的時，俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金（核心累積基金）一年回報率達14.75%，2023年共有9個月份的回報是跑贏整體MPF市場的。

2023年人均賺約8000元

積金評級指，整體強積金2023年全年累計回報上升約3.51%，以469萬名強積金成員計算，相當於每名成員的平均累計收益約8,000港元。

以下看各類別資產的全年表現︰

基金類別 2023全年表現 美國股票基金 +24.42% 日本股票基金 +21.48% 環球股票基金 +19.72% 歐洲股票基金 +17.58% 預設投資策略 ─

核心累積基金 +14.75% 預設投資策略 ─

65歲後基金 +7.81% 港元債券基金 +5.97% 混合資產基金 ─

61-80%股票 +5.75% 混合資產基金 ─

81-100%股票 +5.64% 環球債券基金 +4.72% 亞洲股票基金 +4.16% 貨幣市場基金 ─

強積金保守基金 +3.37% 保證基金 +2.22% 香港及中國股票基金 -13.37% 資料來源︰積金評級

中港股票敬陪末席

上表可見，中港股票基金敬陪末席，且全年大多數時候都包尾，12月份跌1.27%，第四季跌5.23%，全年跌13.37%，成為上述3個時段唯一一個見紅的資產類別。

積金評級指，中港股票在12月份及2023年全年，都是表現最差的類別，突顯了一個令人不爽的事實，即長線多元化投資對許多強積金成員來說是更好的投資方式。

首10最佳基金 美股佔7個

美股基金遙遙領先，平均一年升24.42%，在最好表現的10大基金當中亦包辦7名︰

強積金計劃 基金 2023全年表現 宏利環球精選（強積金）計劃 宏利MPF北美股票基金 +38.69% 中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒環球股票基金 +34.98% 中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽美國股票基金 +34.88% 萬全強制性公積金計劃 美國股票基金 +28.27% 宏利環球精選（強積金）計劃 宏利MPF國際股票基金 +26.51% BCT積金之選 BCT美國股票基金 +25.10% 宏利環球精選（強積金）計劃 宏利MPF日本股票基金 +24.82% 滙豐／恒生強積智選計劃 智優逸北美股票追蹤指數基金 +24.33% 中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠北美指數追蹤基金 +24.30% 友邦強積金優選計劃 美洲基金 +24.29% 資料來源︰積金評級

宏利3基金上榜 中人壽佔2席

10大最佳基金當中，毫不意外以美股基金表現最佳，尤以宏利旗下的美股基金一年升38%最好。

宏利同時有國際股票基金（+26.51%）及日本股票基金（+24.82%）上榜。

較為意外是市場份額非最前列的中人壽，有兩隻基金上榜，且分別佔據第二及第三，分別是環球股票及美股基金，升幅均逾3成。

反觀10大表現最差的基金，則全部都是中港股票︰

強積金計劃 基金 2023全年表現 BCT強積金策略計劃 景順中港股票基金 -19.97% AMTD強積金計劃 AMTD景順中港股票基金 -19.75% 滙豐／恒生強積智選計劃 中國股票基金 -18.15% 萬全強制性公積金計劃 香港股票基金 -17.97% 宏利退休精選（強積金）計劃 安聯香港基金 -17.95% 永明彩虹強積金計劃 永明強積金香港股票基金 -16.73% 海通MPF退休金 海通香港特區基金 -16.33% 中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金 -16.27% BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）香港股票基金 -16.26% 富達退休集成信託 香港股票基金 -16.18% 資料來源︰積金評級

這並不是鼓勵大家只偏向單一類別基金，2023年的教訓正正是要多元化、長線的投資方式。

責任編輯︰廖毅然

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