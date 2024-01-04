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MPF全年成績單！美股、日股平均升逾20%、3隻基金一年升逾30%！懶人基金創歷來最佳

強積金 11:05 2024/01/04

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強積金MPF全年成績單發放！根據積金評級的資料，美股基金及日股基金毫不意外地成為最佳資產類別，兩者平均升逾20%，遠遠跑贏中港股基金。

強積金MPF全年成績單發放！根據積金評級的資料，美股基金及日股基金毫不意外地成為最佳資產類別，兩者平均升逾20%，遠遠跑贏中港股基金。

更意外的時，俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金（核心累積基金）一年回報率達14.75%，2023年共有9個月份的回報是跑贏整體MPF市場的。

2023年人均賺約8000元

積金評級指，整體強積金2023年全年累計回報上升約3.51%，以469萬名強積金成員計算，相當於每名成員的平均累計收益約8,000港元。

以下看各類別資產的全年表現

基金類別2023全年表現
美國股票基金+24.42%
日本股票基金+21.48%
環球股票基金+19.72%
歐洲股票基金+17.58%
預設投資策略 ─ 
核心累積基金		+14.75%
預設投資策略 ─
65歲後基金		+7.81%
港元債券基金+5.97%
混合資產基金 ─
61-80%股票		+5.75%
混合資產基金 ─
81-100%股票		+5.64%
環球債券基金+4.72%
亞洲股票基金+4.16%
貨幣市場基金 ─
強積金保守基金		+3.37%
保證基金+2.22%
香港及中國股票基金-13.37%
資料來源︰積金評級

中港股票敬陪末席

上表可見，中港股票基金敬陪末席，且全年大多數時候都包尾，12月份跌1.27%，第四季跌5.23%，全年跌13.37%，成為上述3個時段唯一一個見紅的資產類別。

積金評級指，中港股票在12月份及2023年全年，都是表現最差的類別，突顯了一個令人不爽的事實，即長線多元化投資對許多強積金成員來說是更好的投資方式。

首10最佳基金　美股佔7個

美股基金遙遙領先，平均一年升24.42%，在最好表現的10大基金當中亦包辦7名︰

強積金計劃基金2023全年表現
宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF北美股票基金+38.69%
中國人壽強積金集成信託計劃中國人壽樂休閒環球股票基金+34.98%
中國人壽強積金集成信託計劃中國人壽美國股票基金+34.88%
萬全強制性公積金計劃美國股票基金+28.27%
宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF國際股票基金+26.51%
BCT積金之選BCT美國股票基金+25.10%
宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF日本股票基金+24.82%
滙豐／恒生強積智選計劃智優逸北美股票追蹤指數基金+24.33%
中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠北美指數追蹤基金+24.30%
友邦強積金優選計劃美洲基金+24.29%
資料來源︰積金評級

宏利3基金上榜　中人壽佔2席

10大最佳基金當中，毫不意外以美股基金表現最佳，尤以宏利旗下的美股基金一年升38%最好。

宏利同時有國際股票基金（+26.51%）及日本股票基金（+24.82%）上榜。

較為意外是市場份額非最前列的中人壽，有兩隻基金上榜，且分別佔據第二及第三，分別是環球股票及美股基金，升幅均逾3成。

反觀10大表現最差的基金，則全部都是中港股票︰

強積金計劃基金2023全年表現
BCT強積金策略計劃景順中港股票基金-19.97%
AMTD強積金計劃AMTD景順中港股票基金-19.75%
滙豐／恒生強積智選計劃中國股票基金-18.15%
萬全強制性公積金計劃香港股票基金-17.97%
宏利退休精選（強積金）計劃安聯香港基金-17.95%
永明彩虹強積金計劃永明強積金香港股票基金-16.73%
海通MPF退休金海通香港特區基金-16.33%
中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠中國股票基金-16.27%
BCT（強積金）行業計劃BCT（行業）香港股票基金-16.26%
富達退休集成信託香港股票基金-16.18%
資料來源︰積金評級

這並不是鼓勵大家只偏向單一類別基金，2023年的教訓正正是要多元化、長線的投資方式。

責任編輯︰廖毅然

想知更多MPF攻略，即睇︰

【MPF】滙豐強積金大檢閱｜近一年3隻基金賺12%　美股基金長期回報第一

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜日股基金近1年升逾21%　歐股基金短線稱冠

【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜近1年4隻基金升逾10%　歐股更勝美股

【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜港股基金一年跌10%近包尾　懶人基金表現更佳

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