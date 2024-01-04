MPF全年成績單！美股、日股平均升逾20%、3隻基金一年升逾30%！懶人基金創歷來最佳

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強積金MPF全年成績單發放！根據積金評級的資料，美股基金及日股基金毫不意外地成為最佳資產類別，兩者平均升逾20%，遠遠跑贏中港股基金。
更意外的時，俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金（核心累積基金）一年回報率達14.75%，2023年共有9個月份的回報是跑贏整體MPF市場的。
2023年人均賺約8000元
積金評級指，整體強積金2023年全年累計回報上升約3.51%，以469萬名強積金成員計算，相當於每名成員的平均累計收益約8,000港元。
以下看各類別資產的全年表現︰
|基金類別
|2023全年表現
|美國股票基金
|+24.42%
|日本股票基金
|+21.48%
|環球股票基金
|+19.72%
|歐洲股票基金
|+17.58%
|預設投資策略 ─
核心累積基金
|+14.75%
|預設投資策略 ─
65歲後基金
|+7.81%
|港元債券基金
|+5.97%
|混合資產基金 ─
61-80%股票
|+5.75%
|混合資產基金 ─
81-100%股票
|+5.64%
|環球債券基金
|+4.72%
|亞洲股票基金
|+4.16%
|貨幣市場基金 ─
強積金保守基金
|+3.37%
|保證基金
|+2.22%
|香港及中國股票基金
|-13.37%
|資料來源︰積金評級
中港股票敬陪末席
上表可見，中港股票基金敬陪末席，且全年大多數時候都包尾，12月份跌1.27%，第四季跌5.23%，全年跌13.37%，成為上述3個時段唯一一個見紅的資產類別。
積金評級指，中港股票在12月份及2023年全年，都是表現最差的類別，突顯了一個令人不爽的事實，即長線多元化投資對許多強積金成員來說是更好的投資方式。
首10最佳基金 美股佔7個
美股基金遙遙領先，平均一年升24.42%，在最好表現的10大基金當中亦包辦7名︰
|強積金計劃
|基金
|2023全年表現
|宏利環球精選（強積金）計劃
|宏利MPF北美股票基金
|+38.69%
|中國人壽強積金集成信託計劃
|中國人壽樂休閒環球股票基金
|+34.98%
|中國人壽強積金集成信託計劃
|中國人壽美國股票基金
|+34.88%
|萬全強制性公積金計劃
|美國股票基金
|+28.27%
|宏利環球精選（強積金）計劃
|宏利MPF國際股票基金
|+26.51%
|BCT積金之選
|BCT美國股票基金
|+25.10%
|宏利環球精選（強積金）計劃
|宏利MPF日本股票基金
|+24.82%
|滙豐／恒生強積智選計劃
|智優逸北美股票追蹤指數基金
|+24.33%
|中銀保誠簡易強積金計劃
|中銀保誠北美指數追蹤基金
|+24.30%
|友邦強積金優選計劃
|美洲基金
|+24.29%
|資料來源︰積金評級
宏利3基金上榜 中人壽佔2席
10大最佳基金當中，毫不意外以美股基金表現最佳，尤以宏利旗下的美股基金一年升38%最好。
宏利同時有國際股票基金（+26.51%）及日本股票基金（+24.82%）上榜。
較為意外是市場份額非最前列的中人壽，有兩隻基金上榜，且分別佔據第二及第三，分別是環球股票及美股基金，升幅均逾3成。
反觀10大表現最差的基金，則全部都是中港股票︰
|強積金計劃
|基金
|2023全年表現
|BCT強積金策略計劃
|景順中港股票基金
|-19.97%
|AMTD強積金計劃
|AMTD景順中港股票基金
|-19.75%
|滙豐／恒生強積智選計劃
|中國股票基金
|-18.15%
|萬全強制性公積金計劃
|香港股票基金
|-17.97%
|宏利退休精選（強積金）計劃
|安聯香港基金
|-17.95%
|永明彩虹強積金計劃
|永明強積金香港股票基金
|-16.73%
|海通MPF退休金
|海通香港特區基金
|-16.33%
|中銀保誠簡易強積金計劃
|中銀保誠中國股票基金
|-16.27%
|BCT（強積金）行業計劃
|BCT（行業）香港股票基金
|-16.26%
|富達退休集成信託
|香港股票基金
|-16.18%
|資料來源︰積金評級
這並不是鼓勵大家只偏向單一類別基金，2023年的教訓正正是要多元化、長線的投資方式。
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : MPF理財