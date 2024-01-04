北上消費雙倍積分　WeChat Pay HK再推積分獎賞　最高10%現金券回贈

▲ WeChat Pay HK再推積分獎賞 最高10%現金券回贈 北上消費雙倍積分

近日，WeChat Pay HK宣佈，已將印花專區正式升級為WePoints積分獎賞計劃。用戶只要透過指定付款方式，在香港、內地、澳門及日本商戶使用WeChat Pay HK港幣錢包進行交易，均可獲得WePoints積分。北上消費可獲雙倍積分，最抵100分換1元現金優惠券，相當於10%的現金券回贈。文末附詳細操作方法。

香港澳門日本消費 HK$1 = 1 WePoints

用戶透過指定付款方式（包括餘額／銀行*／中銀（香港）信用卡/ AEON信用卡及銀聯信用卡）在支持使用WeChat Pay HK港幣付款的香港、澳門及日本商戶，每消費HK$1（不包含轉數快、派發利是及個人轉帳，不包含手續費），即獲1WePoints積分。

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內地消費限時雙倍積分HK$1 = 2 WePoints

即日起至2024年2月29日，於內地商戶用WeChat Pay HK港幣消費#，可享限時雙倍積分。不論使用任何支付方式（包含餘額／銀行賬戶／各款信用卡等），每消費HK$1，即獲2 WePoints積分。

低至100WePoints可換領電子現金券

通用電子現金券設多種面額，包括滿HK$1減 HK$1、滿HK$3減HK$3、滿HK$10減HK$10及滿HK$50減HK$50，以配合用戶不同需要，不限換領次數，靈活度高。WeChat Pay HK還會不定期推出獎賞，低至100:1換領商戶或銀行專屬電子現金券。

在WeChat Pay HK內的「WePoints積分」活動頁面，可以獲取最新的活動優惠。

首次登錄賞

即日起至2024年2月29日，用戶首次登錄「WePoints積分」活動頁面，即可獲贈500 WePoints積分。

消費連環賞

即日起至2024年1月31日，用戶只要透過WeChat Pay HK付款，不論使用任何支付方式（包含餘額／銀行賬戶／各款信用卡等），消費日數累積為1日至4日，每日可獲得100 WePoints積分；消費日數累積為5日至12日（最多累積日數為12日），每日可獲得200 WePoints積分；用戶於本優惠三活動期內透過消費連環賞最高可獲得2,000 WePoints積分，可兌換各款電子現金券。

體驗WePoints積分：WeChat -「我」-「服務」-「WePoints積分」。 *WePoints積分獲取僅限用戶透過WeChat -「我」-「服務」-「銀行卡」-「新增銀行卡或銀行賬戶」-「添加銀行賬戶」添加的銀行賬戶消費，才可獲取WePoints積分。如用戶透過「新增銀行卡」中添加的信用卡（指定信用卡除外）和借記卡進行消費，則無法獲取WePoints積分。 *「WePoints積分獎賞計劃」受有關條款及細則約束，具體以相關頁面展示的內容為準。 #為免疑問，限時優惠一中的所有交易手續費（如有）不計入WePoints積分。

撰文︰涂宇佳

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