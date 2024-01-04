  • 19°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上消費雙倍積分　WeChat Pay HK再推積分獎賞　最高10%現金券回贈

精明消費 11:26 2024/01/04

分享：

分享：

WeChat Pay HK再推積分獎賞 最高10%現金券回贈 北上消費雙倍積分

近日，WeChat Pay HK宣佈，已將印花專區正式升級為WePoints積分獎賞計劃。用戶只要透過指定付款方式，在香港、內地、澳門及日本商戶使用WeChat Pay HK港幣錢包進行交易，均可獲得WePoints積分。北上消費可獲雙倍積分，最抵100分換1元現金優惠券，相當於10%的現金券回贈。文末附詳細操作方法。

香港澳門日本消費 HK$1 = 1 WePoints

用戶透過指定付款方式（包括餘額／銀行*／中銀（香港）信用卡/ AEON信用卡及銀聯信用卡）在支持使用WeChat Pay HK港幣付款的香港、澳門及日本商戶，每消費HK$1（不包含轉數快、派發利是及個人轉帳，不包含手續費），即獲1WePoints積分。

【北上消費攻略】深圳Costco 1.12開業　硬撼山姆　年費更便宜（附港人入會教學）

內地消費限時雙倍積分HK$1 = 2 WePoints

即日起至2024年2月29日，於內地商戶用WeChat Pay HK港幣消費#，可享限時雙倍積分。不論使用任何支付方式（包含餘額／銀行賬戶／各款信用卡等），每消費HK$1，即獲2 WePoints積分。

低至100WePoints可換領電子現金券

通用電子現金券設多種面額，包括滿HK$1減 HK$1、滿HK$3減HK$3、滿HK$10減HK$10及滿HK$50減HK$50，以配合用戶不同需要，不限換領次數，靈活度高。WeChat Pay HK還會不定期推出獎賞，低至100:1換領商戶或銀行專屬電子現金券。

在WeChat Pay HK內的「WePoints積分」活動頁面，可以獲取最新的活動優惠。

首次登錄賞

即日起至2024年2月29日，用戶首次登錄「WePoints積分」活動頁面，即可獲贈500 WePoints積分。

消費連環賞

即日起至2024年1月31日，用戶只要透過WeChat Pay HK付款，不論使用任何支付方式（包含餘額／銀行賬戶／各款信用卡等），消費日數累積為1日至4日，每日可獲得100 WePoints積分；消費日數累積為5日至12日（最多累積日數為12日），每日可獲得200 WePoints積分；用戶於本優惠三活動期內透過消費連環賞最高可獲得2,000 WePoints積分，可兌換各款電子現金券。

  • 體驗WePoints積分：WeChat -「我」-「服務」-「WePoints積分」。

*WePoints積分獲取僅限用戶透過WeChat -「我」-「服務」-「銀行卡」-「新增銀行卡或銀行賬戶」-「添加銀行賬戶」添加的銀行賬戶消費，才可獲取WePoints積分。如用戶透過「新增銀行卡」中添加的信用卡（指定信用卡除外）和借記卡進行消費，則無法獲取WePoints積分。

*「WePoints積分獎賞計劃」受有關條款及細則約束，具體以相關頁面展示的內容為準。

#為免疑問，限時優惠一中的所有交易手續費（如有）不計入WePoints積分。

撰文︰涂宇佳

相關文章：

山姆超市｜北上逛山姆 用Boc Pay回贈250元 善用信用卡最高賺600元

【2024信用卡】新年條款大洗牌　邊張卡着數多？額外回贈1800元／網購8%／高回贈高上限

【大灣區醫保】 北上就醫　哪些保險有得claim？ 牙科、癌症治療、住院有何保障？

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

理財最前線
交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【北上消費攻略】深圳Costco 1.12開業　硬撼山姆　年費更便宜（附港人入會教學）
今日
【北上消費攻略】深圳Costco 1.12開業　硬撼山姆　年費更便宜（附港人入會教學）
【2024信用卡】新年條款大洗牌　邊張卡着數多？額外回贈1800元／網購8%／高回贈高上限
2024/01/03
【2024信用卡】新年條款大洗牌　邊張卡着數多？額外回贈1800元／網購8%／高回贈高上限
睇戲折扣大比併！一文看清香港10大院線會員比較 　零會費9折睇戯
2023/12/29
睇戲折扣大比併！一文看清香港10大院線會員比較 　零會費9折睇戯
山姆超市｜北上逛山姆 用Boc Pay回贈250元 善用信用卡最高賺600元
2023/12/28
山姆超市｜北上逛山姆 用Boc Pay回贈250元 善用信用卡最高賺600元
香港「可疑交易比率」僅1%？環聯︰疑商戶為促銷降詐騙管控　「可疑交易」判定變寬鬆
2023/12/19
香港「可疑交易比率」僅1%？環聯︰疑商戶為促銷降詐騙管控　「可疑交易」判定變寬鬆
電子支付 網上購物 家電 網購平台 虛擬銀行 手機Apps 美食 商場活動 中銀 超市

上一篇文章

【北上消費攻略】深圳Costco 1.12開業　硬撼山姆　年費更便宜（附港人入會教學）

下一篇文章

【2024信用卡】新年條款大洗牌　邊張卡着數多？額外回贈1800元／網購8%／高回贈高上限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款