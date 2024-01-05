百威大股東476億元股份交棒兒子　盤點近年子承父業的富二代

▲ 百威英博大股東 476億元股份交棒兒子 盤點近年子承父業的富二代

不少億萬富豪邁入晚年後，都會開始制定繼任計劃，近年就有多位富豪將家業交棒下一代。最新宣布繼承人的是巴西億萬富翁Marcel Herrmann Telles，他把自己持有的全球最大啤酒製造商百威英博(Anheuser-Busch InBev SA)的股份傳給了最小的兒子。

476億元股份傳給小兒子

據美國證監會的一份文件指， 2023 年12月15日，Marcel Herrmann Telles將百威英博價值61億美元（約476.43億港元）的股份轉讓給小兒子Max Van Hoegaerden Herrmann Telles。Marcel Telles是巴西最富有的人之一，福布斯對其净資產估值為112億美元（約874.25億港元，截至2024年1月3日），這些股份約佔其資產的54%。

百威英博大股東之一

Marcel Telles及其合夥人 Jorge Paulo Lemann和Carlos Sicupira共同創建了私募股權投資公司3G Capital，三人透過實體 BRC 持有百威英博股份，BRC 持有荷蘭 Stichting AK 50% 的股份，而後者又擁有百威英博 33.47% 的股份。現在，Max Telles不僅繼承了數十億美元，還繼承了父親在公司的投票權，與兩位原始合夥人一起，成為共同擁有BRC最終控制權的個人之一。

73歲的Marcel Telles是3G Capital三人組中最年輕的一個，卻是第一個啓動繼任計劃的人。Telles早前已把其他一些財產傳給了下一代。2017年，他將巴西房地產公司 Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA 的股份轉讓予大兒子Christian和小兒子Max 。兩人是Marcel僅有的孩子，但他們的年齡和家庭狀況尚不清楚。

低調繼承人 當過公司培訓生

Marcel Telles在啤酒製造業的經驗可追溯到50年前，並於2008年在InBev和Anheuser-Busch的合併過程中發揮了關鍵作用。相比之下，Max的行業經驗並不豐富。這位鮮爲人知的繼承人一直比較低調，但根據他的LinkedIn上個人資料，在移居美國之前，他曾在巴西的瑞士信貸和Falcone等公司實習過。最近，他在紐約BTG Pactual資產管理公司擔任金融分析師。但他之前已為接手父親在百威英博的股份做好了準備，2018年在該公司擔任了一年的全球管理培訓生。

盤點近年子承父業的富二代

紅牛繼承人Mark Mateschitz ▼ 點擊圖片放大

飲料製造巨頭紅牛也在近年完成股權傳承。 2022年，聯合創始人Dietrich Mateschitz因胰腺癌去世，1992年出生的兒子Mark Mateschitz就繼承了他49%的紅牛股份，成爲歐洲最富90後。2023年，Mark獲派紅牛5.82億歐元股息（約49.64億港元）。據福布斯即時億萬富翁排行榜，他的净資產現已達到398億美元（約3106.71億港元），世界排名第31位（截至2024年1月3日）。

EssilorLuxottica繼承人Clemente Del Vecchio ▼ 點擊圖片放大

另一位歐洲「00後」同樣因父親去世而獲得巨額遺產，剛成年就成了億萬富豪。2022年，意大利第二大富翁、全球最大眼鏡公司EssilorLuxottica前董事長Leonardo Del Vecchio去世，其255億美元（約1990.48億港元）的財富由妻子和6個孩子繼承。時年18歲的幼子Clemente Del Vecchio繼承了控股公司Delfin 12.5%的股份，還在義大利擁有多處豪華房產，成爲當時全球最年輕的億萬富翁。據福布斯估計，目前Clemente的净資產有41億美元（約320.04億港元，截至2024年1月3日）

梅鐸傳媒帝國繼承人Lachlan Murdoch ▼ 點擊圖片放大

保守派傳媒大亨Rupert Murdoch家族的「繼承之戰」已持續數十年，2023年終於進入下一個新階段：9月，老Murdoch辭去新聞集團（News Corp.）和霍士公司 (Fox Corp.)的董事長一職，長子Lachlan Murdoch接任，其法定繼承人地位得到鞏固，現在將有更多自由來決定公司發展路線。

索羅斯金融帝國繼承人Alexander Soros ▼ 點擊圖片放大

2023年接掌父親的富二代，還有對沖基金大鱷George Soros之子、加州大學柏克萊分校歷史學博士Alexander Soros。92歲的老索羅斯6月表示，將開放社會基金會和250億美元（約1951.45億港元）的財產交給37歲的三兒子Alexander。Alexander表示，將比父親更「政治化」，計劃繼續捐贈家族資金支持左翼政治家。

撰文：葉雨

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