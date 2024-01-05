  • 19°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百威大股東476億元股份交棒兒子　盤點近年子承父業的富二代

個人增值 13:09 2024/01/05

分享：

分享：

百威英博大股東 476億元股份交棒兒子 盤點近年子承父業的富二代

不少億萬富豪邁入晚年後，都會開始制定繼任計劃，近年就有多位富豪將家業交棒下一代。最新宣布繼承人的是巴西億萬富翁Marcel Herrmann Telles，他把自己持有的全球最大啤酒製造商百威英博(Anheuser-Busch InBev SA)的股份傳給了最小的兒子。

476億元股份傳給小兒子

據美國證監會的一份文件指， 2023 年12月15日，Marcel Herrmann Telles將百威英博價值61億美元（約476.43億港元）的股份轉讓給小兒子Max Van Hoegaerden Herrmann Telles。Marcel Telles是巴西最富有的人之一，福布斯對其净資產估值為112億美元（約874.25億港元，截至2024年1月3日），這些股份約佔其資產的54%。

百威英博大股東之一 

Marcel Telles及其合夥人 Jorge Paulo Lemann和Carlos Sicupira共同創建了私募股權投資公司3G Capital，三人透過實體 BRC 持有百威英博股份，BRC 持有荷蘭 Stichting AK 50% 的股份，而後者又擁有百威英博 33.47% 的股份。現在，Max Telles不僅繼承了數十億美元，還繼承了父親在公司的投票權，與兩位原始合夥人一起，成為共同擁有BRC最終控制權的個人之一。

73歲的Marcel Telles是3G Capital三人組中最年輕的一個，卻是第一個啓動繼任計劃的人。Telles早前已把其他一些財產傳給了下一代。2017年，他將巴西房地產公司 Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA 的股份轉讓予大兒子Christian和小兒子Max 。兩人是Marcel僅有的孩子，但他們的年齡和家庭狀況尚不清楚。

低調繼承人 當過公司培訓生

Marcel Telles在啤酒製造業的經驗可追溯到50年前，並於2008年在InBev和Anheuser-Busch的合併過程中發揮了關鍵作用。相比之下，Max的行業經驗並不豐富。這位鮮爲人知的繼承人一直比較低調，但根據他的LinkedIn上個人資料，在移居美國之前，他曾在巴西的瑞士信貸和Falcone等公司實習過。最近，他在紐約BTG Pactual資產管理公司擔任金融分析師。但他之前已為接手父親在百威英博的股份做好了準備，2018年在該公司擔任了一年的全球管理培訓生。

盤點近年子承父業的富二代

  • 紅牛繼承人Mark Mateschitz 
    • 點擊圖片放大

    飲料製造巨頭紅牛也在近年完成股權傳承。 2022年，聯合創始人Dietrich Mateschitz因胰腺癌去世，1992年出生的兒子Mark Mateschitz就繼承了他49%的紅牛股份，成爲歐洲最富90後。2023年，Mark獲派紅牛5.82億歐元股息（約49.64億港元）。據福布斯即時億萬富翁排行榜，他的净資產現已達到398億美元（約3106.71億港元），世界排名第31位（截至2024年1月3日）。

  • EssilorLuxottica繼承人Clemente Del Vecchio 
    • 點擊圖片放大

    另一位歐洲「00後」同樣因父親去世而獲得巨額遺產，剛成年就成了億萬富豪。2022年，意大利第二大富翁、全球最大眼鏡公司EssilorLuxottica前董事長Leonardo Del Vecchio去世，其255億美元（約1990.48億港元）的財富由妻子和6個孩子繼承。時年18歲的幼子Clemente Del Vecchio繼承了控股公司Delfin 12.5%的股份，還在義大利擁有多處豪華房產，成爲當時全球最年輕的億萬富翁。據福布斯估計，目前Clemente的净資產有41億美元（約320.04億港元，截至2024年1月3日）

  • 梅鐸傳媒帝國繼承人Lachlan Murdoch
    • 點擊圖片放大

    保守派傳媒大亨Rupert Murdoch家族的「繼承之戰」已持續數十年，2023年終於進入下一個新階段：9月，老Murdoch辭去新聞集團（News Corp.）和霍士公司 (Fox Corp.)的董事長一職，長子Lachlan Murdoch接任，其法定繼承人地位得到鞏固，現在將有更多自由來決定公司發展路線。

  • 索羅斯金融帝國繼承人Alexander Soros
    • 點擊圖片放大

    2023年接掌父親的富二代，還有對沖基金大鱷George Soros之子、加州大學柏克萊分校歷史學博士Alexander Soros。92歲的老索羅斯6月表示，將開放社會基金會和250億美元（約1951.45億港元）的財產交給37歲的三兒子Alexander。Alexander表示，將比父親更「政治化」，計劃繼續捐贈家族資金支持左翼政治家。

    撰文：葉雨

    相關文章：

    白手起家不如繼承家業　富二代首次擊敗企業家富豪　香港富翁增速倒數第二

    歐洲最富有90後　收股息都有48億元　「股東」就是他的正職

    盤點豪門遺產糾紛　換你能活到第幾集？精神控制、養子奪權、與貓爭產

    ＝＝＝＝＝

    理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

    ET至高息
    定期存款高息維持多久？ 渣打：美國明年減1厘以上　港息會於這月份跟跌
    開啟hket App，閱讀全文

    欄名 : 知多啲

    最新專欄文章 更多

    換新鈔唔洗排分行！滙豐推ATM「迎新鈔」提款服務　3大銀行1.25起可換新鈔（新增渣打預約安排／恒生、中銀$8,888抽獎）
    2024/01/04
    換新鈔唔洗排分行！滙豐推ATM「迎新鈔」提款服務　3大銀行1.25起可換新鈔（新增渣打預約安排／恒生、中銀$8,888抽獎）
    調查：港人雪季每日人均花4800元　視為身份象徵　「怕凍」竟成最大阻礙
    2024/01/04
    調查：港人雪季每日人均花4800元　視為身份象徵　「怕凍」竟成最大阻礙
    2024年身陷危機的5大富豪　特朗普、孫正義上榜
    2024/01/03
    2024年身陷危機的5大富豪　特朗普、孫正義上榜
    測測自家細路是否精明？ 投委會推出「理財為甚麼？」網上問答大挑戰
    2024/01/03
    測測自家細路是否精明？ 投委會推出「理財為甚麼？」網上問答大挑戰
    【富人奢華事】萬畝豪宅建5000呎地堡　備逃生艙準備「末日求生」　百萬原住民聯署反對
    2024/01/02
    【富人奢華事】萬畝豪宅建5000呎地堡　備逃生艙準備「末日求生」　百萬原住民聯署反對
    地產公司 合併 財富及資產管理 博士 地產 富豪 索羅斯 管理培訓生 巴西 啤酒

    上一篇文章

    【MPF】強積金2024年回報料3至4%　GUM︰美股及懶人基金繼續跑嬴

    下一篇文章

    恒指最高可見20,000點？渣打倡5大投資原則　「能經長時間考驗」
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款