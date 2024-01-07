▲ 2024新年目標愈列愈多 專家：你其實缺乏安全感 適度躺平更幸福 3招緩解

2024剛剛開始，你是不是又在列新年目標清單？每年新年，人們都想在未來能多做點事情改變現狀︰比如鍛煉身體、升職加薪、多陪陪家人或發展一些新愛好。我們全身心投入只為了「做得更多」——更多運動、更多工作、更多活動與社交⋯⋯事實上，追求「更多」聽起來很好，但它卻暗藏著我們需要抵制的黑暗面：過度追求和過度思考是我們尋求更多安全感的方式，但它們同時也能嚴重傷害我們的身心健康。

神經心理學家Julia DiGangi發現，過度行為可能會傷害人們自身，例如過度工作、過度追求、過度思考等。

「過度行為」本質是尋求安全感

我們做出這些「過度」行為以求得到心理上的安全感，而這其實是一種神經系統規律。當你感到焦慮、壓力、沮喪或迷茫時，那是因為你大腦中的恐懼神經網被激活了：你很害怕。為了保持平衡，你會採取一系列旨在減輕恐懼的補償行為。舉例來説，你可能會想，因為你加班過度工作，所以你的老闆不會責怪你——但進一步來説，你是在期望用加班來減輕你未來必須面對老闆的壓力。

然而，這些「過度」行為往往也是我們生活中心理問題的主要來源。在Julia接觸過的那些有高度追求的人中，他們確實認同自己的過度工作讓自己感覺不舒服，但他們依然堅持自己需要繼續做這些來保證安全感。

你愈想成為第一，便愈難成為第一

「過度追求」，即馬不停蹄地追趕更好的表現——傳統思維中，「愛拼才會贏」代表一種能使我們效率更高的韌性，然而，近年來的研究結果卻顯示並非如此。Dana Harari團隊2018年的一項研究顯示，基於對25,000人的聚合分析，典型的完美主義者與他的實際表現並沒有關係。換句話來説，你拼死拼活想成為一個最佳表現者反而使你無緣最佳表現。

但「過度追求」對你的身心傷害卻是實實在在的。研究顯示，完美主義往往伴隨著更嚴重的焦慮和抑郁。範德堡大學（Vanderbilt University）的研究人員在2012年的研究報告顯示，過度追求者的多巴胺水平較高，而多巴胺具有成癮性——大腦因此會對「過度追求」上癮——愈是透支自己，愈會渴望透支自己，使得這種過度行為常態化。

在新的一年，想打破「過度行為」的控制，必須要認清它的本質是：尋求安全感。並更明智地思考我們行為背後更深層次的心理需求，幫助我們找到所需的平衡。

3招調整心態減少「過度行為」

如果你也曾有過過度行為，Julia DiGangi提供了3條簡單的方法來幫助你調節：

反復接觸那些讓你恐懼的東西 過度行為是一種過度的警惕。如何讓自己不再那麼警惕？最好的辦法就是找到恐懼源，然後習慣它。嘗試去反復接觸那些最初讓你害怕的東西，養成慣性後，你的大腦就會知道那些東西並不危險。

不要高估改變帶來的負面影響 當你不再習慣那些讓你恐懼的東西，也許會對你的生活產生改變。比如當你不再過度遷就自己的親朋好友，他們可能會對你失望——但這只是一種討厭，而不是危險，請不要高估自己做出的決定帶來的負面影響。

意識到「自己」才是那個真正傷害我們的人 通常情況下，我們之所以過度反應、做出過度行為，是因為我們覺得「他人」不安全——害怕別人的拒絕、傷害或令人失望。但當你反復試圖通過過度反應來討好他人，最終達到使自己好過這一目的時，你確實收穫了暫時的心理舒適，卻最終破壞了自己的安全感——因為你將自己的情緒寄托在別人的反應上，親手破壞了自己的安全感，我們應該意識到，自己才是生活的主宰。

撰文︰涂宇佳

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