「我討厭開支預算！」理財專家︰過度節約會物極必反　2024年5大建議︰想慳錢應拒絕出街食飯

▲ 【財務自由】理財專家2024年5大建議：制定預算必然失敗、想慳錢應停止出街食飯。

2024年注定是危機四伏的一年，雖然預期減息但具體時間未明，經濟環境依然不穩定，全球邁入選舉年也預告政治衝突必然加劇。對星斗市民來講，也許制定甚麼新年大計亦屬好高騖遠，不切實際。但其實一個人只要不被金錢控制已經難能可貴，這也是美國著名財務策劃師Suze Orman秉持的精神，只要人使錢，不要「錢使人」。

在她眼中，窮奢極侈是一種理財失常，過度儲蓄、當一個守財奴也是一樣。Orman近日接受《華爾街日報》訪問，為風高浪急的2024年提供了五大理財建議。

1. 財政預算必然失敗

「我討厭預算。」現年72歲的Suze Orman將制定開支預算比喻為節食，極端執行倒頭來只會無法慳錢。

她指出，如果一個人不斷地限制物慾，極盡節約，削減支出，不買這個，不買那個，那他遲早終歸有日物極必反，進行報復式消費︰

然後突然你爆炸了、衝出街，立刻買盡所有想要的東西。

2. 新年大計同樣一定失敗，有成就感不如有安全感

出於類似原因，Orman也討厭新年大計，不希望人們「準備充足地迎接失敗」。

她建議大家不要為2024年設定任何宏偉的財務目標，而是由小做起，先簡單地問自己一個問題︰

你感到強大和安全嗎？

如果沒有安全感，也自覺無力，那就做一件可能讓你感覺財務上更安全的事情，例如思考一下如何節省10美元。那可能是少出街食一餐飯就可以慳到的金錢。

3. 避免出街食飯

雖然Orman在乘搭私人飛機上非常疏爽，但她卻拒絕出街食飯，更狠批︰

我認為，無論從哪個角度來說，外出用膳都是最大的金錢浪費之一。

4. 購物前問自己「需要」還是「想要」

談到現代人總是難以儲蓄，Orman表示，一個人除了必須量入為出，花錢時更不應超出自身需要。

她舉例說明，她本人多年前在紐約買了一套25萬美元的公寓，那時她實際上能買得起100萬至200萬美元的頂層公寓︰

問題是，當你買得起超過你需要的東西時，你甚麼時候才會買你既能買得起、而你又需要的東西？

Orman續稱，她和伴侶經常自問：這是「想要」還是「需要」？她建議大家在接下來的三個月中，每次購物前都這樣問自己，去嘗試一下。

5. 年輕不是本錢

很多人都說年輕人有的是青春，是本錢。Orman也許不敢苟同。主要由於她對時下年輕人的理財態度不以為然，認為他們不明白複息增長的價值，也不明白經濟獨立的關鍵是他們的年紀尚輕，投資應趁後生去做，只是在虛度光陰。

假設一名青年今年25歲，透過退休計劃月供標普500指數基金100美元，直至65歲，那麼在這40年內每年平均回報率很可能高達12%。到了退休年齡時，他將擁有100萬美元。

「要是你等多十年、等到35歲才來月供？到65歲時，你就只有30萬美元。」她嘆息︰

（年輕人）不明白這一點。他們寧願着得好有型有款，也鍾意上TikTok。

撰文︰黃正軒

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