  • 17°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 10:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【門診保險比較2024】10款產品大比拼　普通科、專科、中醫 收費及保障全披露

博客 08:00 2024/01/04

分享：

分享：

【門診保險比較2024】10款產品大比拼 普通科、專科、中醫 收費及保障全披露

香港很多人因為沒有公司醫療保險，傷風感冒的時候需要自費去私家門診，少不免數百元起跳的診金。現時市面上有不少門診保險是獨立出售，有助港人降低醫療開支，除了普通科、專科、中醫門診外，部份更涵蓋X光診斷及化驗、物理治療、跌打，甚至是門診手術及癌症治療。

10Life編輯團隊分析比較了市面10款門診保險，以便協助到大家選購到適合自己的產品，其中包括有： AIA友邦（註1）、Blue、Blue Cross 藍十字、Cigna信諾、HK Life香港人壽、Prudential保誠、YF Life 萬通、Zurich 蘇黎世。

首先簡單比較各份門診保險之基本保障及保費。

圖表1：門診保險比較（醫療網絡、普通科門診、專科診症、中醫門診）

*假設投保人為35歲非吸煙人士，並以下列產品中較高級別的計劃作比較 

門診保險每年保費醫療網絡選項普通科門診中醫門診專科診症
只要保單持有人已於其他保險公司成功索償，計劃會賠償已索償的門診開支餘額
BlueWeMedi TopUP門診保$568不受醫療網絡限制20次
每次最高賠償$1001		不適用不適用
獨立索償，惟項目多設自付費
BlueWeMedi 門診保$388  醫生數目 
800+		不限次數 
每次自付費用$220		不限次數 
每次自付費用$200		不限次數 
每次自付費用$520
Prudential 保誠 
精選「診療寶」		$2,080醫生數目 
500+		不限次數 
每次自付費用$30		10次 
每次自付費用$30  
（附加保障）		15次 
每次自付費用$60
YF Life 萬通保險 
個人門診保障計劃 
（計劃2）		$3,4002中西醫醫務所及化療所 
550+		不限次數 
每次自付費用$40		20次 
每次自付費用$50		不限次數 
每次自付費用$80
Blue Cross 藍十字   
一站式門診醫療寶 
（計劃C）		  $3,518醫生數目 
360+		不限次數 
每次自付費用$30		10次 
每次自付費用$30		不限次數 
每次自付費用$80
Cigna 信諾 
DIY隨意保		$3,2603無提及醫生數目每年上限50次 
每次自付費用$50		每年上限10次 
每次自付費用$50		每年上限10次 
每次自付費用$100
Zurich 蘇黎世 
「健診易」（尊尚計劃）		$3,672醫生數目 
460+4		不限次數 
無自付費		10次 
無自付費用		10次 
無自付費用
 AIA 友邦5 
全程守護健康保		$4,672（男）  
$4,968（女）  
（普通房）6		無提及醫生數目每年上限30次7 
每次自付費用$20		每年上限10次7 
每次自付費用$20		每年上限10次7 
每次自付費用$40
HKLife 香港人壽 
「摯貼心」門診醫療計劃  
（卓越）		 $5,076無提及醫生數目不限次數 
每次自付費用$20		每年上限12次8 
每次自付費用$30		不限次數 
每次自付費用$50
Zurich 蘇黎世 
「智樂人生」門診醫療保險計劃 
（尊尚計劃）		$7,212醫生數目 
500+		不限次數 
無自付費		不限次數 
無自付費		不限次數 
無自付費
註： 
1. Blue WeMedi Top Up 門診保只要保單持有人已於其他保險公司成功索償，該計劃會補貼已索償的醫療費用餘額。  
2. YF Life 萬通保險個人門診保障計劃 （計劃2）：6歲以下兒童受保人必須至少與一名18至65歲家長成員一同投保。  
3. Cigna信諾DIY隨意保：僅包括基本門診保障。門診手術保障保費為$1,980（6歲非吸煙男孩或女孩）、$2,380（35歲非吸煙男士或女士）；附加門診保障保費為$3,000（6歲男孩）、$2,780（35歲非吸煙男士或女士）。  
4. 蘇黎世「健診易」（尊尚計劃）：300+ 位普通科醫生、150+ 位專科醫生、10+ 物理治療中心、中醫醫療中心及牙科保健中心 。  
5. AIA友邦全程守護健康保雖然有提供門診保障，但並非純門診保險，亦有提供有關癌症治療之住院保障等等，保費會隨年齡而遞增。  
6. AIA友邦全程守護健康保：計劃另有半私家房和私家房選擇。  
7. AIA友邦全程守護健康保：普通科醫生診症、專科醫生診症、中醫診症、針灸、跌打、物理治療保障項目，每保單年度合共最多30次數／節數。   
8.香港人壽「摯貼心」門診醫療計劃（卓越）：中醫及針灸治療每保單年度合共12次，額外診症可獲85折優惠。  
9. 依保費排列。

大部份設自付費 保費較便宜

首先介紹「自付費」這個專有名詞，顧名思義就是自己需要承擔的費用。如果購買了設有自付費的醫療保險，投保人需要先支付自付費額度的醫療費用，超出自付額的部分再由保險公司負擔。

以表1顯示的門診保險為例，普通科門診自付費從20港元到220港元不等。以本港頂級的私家醫療機構為基準作參考，養和醫院的平日日間普通診金費用為400港元。假設你購買了自付費為220港元的門診保險，每次門診你只可以向保險公司索償180港元。因此，在選購不同自付額的門診保險時，受保人應考慮平時到診的診所價位，計算一下相關門診保險能否保障在扣除自付費後的診金。

投保人亦要留意保費及自付費的關係，簡單來說，自付費越低，保費越高，反之亦然。以35歲非吸煙人士為例，蘇黎世「智樂人生」無論是普通科、專科、中醫，自付費均為零元，兼沒有問診次數限制，保費高達7,212港元。心水清的朋友，當然要預計年內睇醫生的次數，方知門診保險是否划算。

絕大部份只限網絡醫生

雖然門診保險有助降低門診花費，但有關醫療服務僅限於網絡醫生，消費者投保前宜向保險顧問或客戶服務員查詢網絡醫生名單，看看自己平日幫襯的醫生是否在名單之上。

值得注意的是，上述產品中，Blue WeMedi Top Up門診保不受醫療醫生限制。只要保單持有人已於其他保險公司成功索償，該計劃會賠償已索償的門診開支餘額，尤其適合與公司醫保配搭。

門診以外的附加保障

部分門診保險（如Blue及蘇黎世）都附有物理治療及跌打保障，常做運動的朋友可以留意。此外，門診亦加添不同的保障元素，當然保費亦有可能提高。例如：

Blue WeMedi門診保提供牙科服務，涵蓋口腔檢查及洗牙。

蘇黎世「智樂人生」設有每年有一次免費身體檢查。消費者要留意其身體檢查項目是否適合及足夠。

藍十字、信諾、保誠將保障延伸至門診手術（須經網絡醫生建議）。常見手術門診包括腸鏡、割痔瘡等。上述產品賠償金額較高者為信諾，每症保障15,000港元，每保單年度上限則為10萬港元。消費者於進行門診手術前，宜先了解清楚賠償是否足夠。

友邦全程守護健康保更提供癌症保障。以普通房為例，每年賠償限額為20萬港元，終身限額則為60萬港元，包括全數賠償癌症治療，並提供每日400港元住院現金惠益（最多90日）等等。

只有少部份產品提及視像診症

隨著視像診症日漸普及，不少人選擇網上睇醫生。10款產品中，只有蘇黎世「健診易」（尊尚計劃）（下稱「健診易」）提及可以索償視像診症。另外，亦有保險公司與醫療機構合作推出網上睇醫生服務，包括Blue Cross和Dr. Go、信諾與Teladoc、保誠及MyDoc，但其門診保險未有提及可否索償。保單持有人如想使用「遙距睇醫生」的服務，宜先向保險公司了解產品是否涵蓋，以免爭議。

如果本身有慢性病例如糖尿病，需要定期覆診，投保門診保險是否有著數？

與其他保險一樣，門診保障亦設不保事項，常見例子包括因先天性缺陷或疾病導致的治療、與美容有關的治療、蓄意自我毀傷、與懷孕、流產、墮胎有關的治療及慢性疾病。當投保人本身存在已有疾病的話，或屬不保事項之列。消費者除了需要留意「不保事項」之外，還需要注意「投保年齡」、「最高續保年齡」、「等候期」等。

門診保險「門診」VS 「入院前後門診」

不時有讀者混淆門診保險的「門診」，與住院醫療保險所包含的「入院前後門診」之分別。其實入院前後門診是指與住院有關的門診，舉例，陳先生入院照腸鏡前30天向專科醫生了解手術，可獲住院保險賠償；而同期陳先生感冒到普通科，則不屬住院保險範圍，但可經門診保險索償。

註：   
1. AIA友邦全程守護健康保雖然有提供門診保障，但並非純門診保險，亦有提供有關癌症治療之住院保障等等，保費會隨年齡而遞增。   
2. 本文最後更新日期：2024年1月2日。

【文章來源：10Life；原題︰門診保險比較2024 10款產品大比拼 普通科、專科、中醫 收費及保障全披露

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】股債金油2024年值博空間有多大？鴻鵠陸庭龍分析2024年資產配置策略

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

退休自製長糧要點揀？一文比較股票、股票基金、派息基金及香港年金
2023/12/21
退休自製長糧要點揀？一文比較股票、股票基金、派息基金及香港年金
【儲蓄保險呃人 ？】社交媒體保險廣告勁吸睛　拆解儲蓄保險伏位
2023/12/14
【儲蓄保險呃人 ？】社交媒體保險廣告勁吸睛　拆解儲蓄保險伏位
【長者旅遊保險】老人家買旅遊保　要睇年齡限制同保障額　6間不設年齡上限
2023/12/07
【長者旅遊保險】老人家買旅遊保　要睇年齡限制同保障額　6間不設年齡上限
【扣稅年金2023】退休後關鍵20年　比較扣稅年金　保證回報相差32%
2023/11/30
【扣稅年金2023】退休後關鍵20年　比較扣稅年金　保證回報相差32%
【自願醫保比較】小朋友保費$1,291起　善用自付費計劃減保費
2023/11/23
【自願醫保比較】小朋友保費$1,291起　善用自付費計劃減保費
兒童健康 人口 公立醫院 傳染病 養生 食用安全 職場文化 壓力 環境衞生 財務自由
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款