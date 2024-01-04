▲ 【門診保險比較2024】10款產品大比拼 普通科、專科、中醫 收費及保障全披露

香港很多人因為沒有公司醫療保險，傷風感冒的時候需要自費去私家門診，少不免數百元起跳的診金。現時市面上有不少門診保險是獨立出售，有助港人降低醫療開支，除了普通科、專科、中醫門診外，部份更涵蓋X光診斷及化驗、物理治療、跌打，甚至是門診手術及癌症治療。

10Life編輯團隊分析比較了市面10款門診保險，以便協助到大家選購到適合自己的產品，其中包括有： AIA友邦（註1）、Blue、Blue Cross 藍十字、Cigna信諾、HK Life香港人壽、Prudential保誠、YF Life 萬通、Zurich 蘇黎世。

首先簡單比較各份門診保險之基本保障及保費。

圖表1：門診保險比較（醫療網絡、普通科門診、專科診症、中醫門診）

*假設投保人為35歲非吸煙人士，並以下列產品中較高級別的計劃作比較

門診保險 每年保費 醫療網絡選項 普通科門診 中醫門診 專科診症 只要保單持有人已於其他保險公司成功索償，計劃會賠償已索償的門診開支餘額 BlueWeMedi TopUP門診保 $568 不受醫療網絡限制 20次

每次最高賠償$1001 不適用 不適用 獨立索償，惟項目多設自付費 BlueWeMedi 門診保 $388 醫生數目

800+ 不限次數

每次自付費用$220 不限次數

每次自付費用$200 不限次數

每次自付費用$520 Prudential 保誠

精選「診療寶」 $2,080 醫生數目

500+ 不限次數

每次自付費用$30 10次

每次自付費用$30

（附加保障） 15次

每次自付費用$60 YF Life 萬通保險

個人門診保障計劃

（計劃2） $3,4002 中西醫醫務所及化療所

550+ 不限次數

每次自付費用$40 20次

每次自付費用$50 不限次數

每次自付費用$80 Blue Cross 藍十字

一站式門診醫療寶

（計劃C） $3,518 醫生數目

360+ 不限次數

每次自付費用$30 10次

每次自付費用$30 不限次數

每次自付費用$80 Cigna 信諾

DIY隨意保 $3,2603 無提及醫生數目 每年上限50次

每次自付費用$50 每年上限10次

每次自付費用$50 每年上限10次

每次自付費用$100 Zurich 蘇黎世

「健診易」（尊尚計劃） $3,672 醫生數目

460+4 不限次數

無自付費 10次

無自付費用 10次

無自付費用 AIA 友邦5

全程守護健康保 $4,672（男）

$4,968（女）

（普通房）6 無提及醫生數目 每年上限30次7

每次自付費用$20 每年上限10次7

每次自付費用$20 每年上限10次7

每次自付費用$40 HKLife 香港人壽

「摯貼心」門診醫療計劃

（卓越） $5,076 無提及醫生數目 不限次數

每次自付費用$20 每年上限12次8

每次自付費用$30 不限次數

每次自付費用$50 Zurich 蘇黎世

「智樂人生」門診醫療保險計劃

（尊尚計劃） $7,212 醫生數目

500+ 不限次數

無自付費 不限次數

無自付費 不限次數

無自付費 註：

1. Blue WeMedi Top Up 門診保只要保單持有人已於其他保險公司成功索償，該計劃會補貼已索償的醫療費用餘額。

2. YF Life 萬通保險個人門診保障計劃 （計劃2）：6歲以下兒童受保人必須至少與一名18至65歲家長成員一同投保。

3. Cigna信諾DIY隨意保：僅包括基本門診保障。門診手術保障保費為$1,980（6歲非吸煙男孩或女孩）、$2,380（35歲非吸煙男士或女士）；附加門診保障保費為$3,000（6歲男孩）、$2,780（35歲非吸煙男士或女士）。

4. 蘇黎世「健診易」（尊尚計劃）：300+ 位普通科醫生、150+ 位專科醫生、10+ 物理治療中心、中醫醫療中心及牙科保健中心 。

5. AIA友邦全程守護健康保雖然有提供門診保障，但並非純門診保險，亦有提供有關癌症治療之住院保障等等，保費會隨年齡而遞增。

6. AIA友邦全程守護健康保：計劃另有半私家房和私家房選擇。

7. AIA友邦全程守護健康保：普通科醫生診症、專科醫生診症、中醫診症、針灸、跌打、物理治療保障項目，每保單年度合共最多30次數／節數。

8.香港人壽「摯貼心」門診醫療計劃（卓越）：中醫及針灸治療每保單年度合共12次，額外診症可獲85折優惠。

9. 依保費排列。

大部份設自付費 保費較便宜

首先介紹「自付費」這個專有名詞，顧名思義就是自己需要承擔的費用。如果購買了設有自付費的醫療保險，投保人需要先支付自付費額度的醫療費用，超出自付額的部分再由保險公司負擔。

以表1顯示的門診保險為例，普通科門診自付費從20港元到220港元不等。以本港頂級的私家醫療機構為基準作參考，養和醫院的平日日間普通診金費用為400港元。假設你購買了自付費為220港元的門診保險，每次門診你只可以向保險公司索償180港元。因此，在選購不同自付額的門診保險時，受保人應考慮平時到診的診所價位，計算一下相關門診保險能否保障在扣除自付費後的診金。

投保人亦要留意保費及自付費的關係，簡單來說，自付費越低，保費越高，反之亦然。以35歲非吸煙人士為例，蘇黎世「智樂人生」無論是普通科、專科、中醫，自付費均為零元，兼沒有問診次數限制，保費高達7,212港元。心水清的朋友，當然要預計年內睇醫生的次數，方知門診保險是否划算。

絕大部份只限網絡醫生

雖然門診保險有助降低門診花費，但有關醫療服務僅限於網絡醫生，消費者投保前宜向保險顧問或客戶服務員查詢網絡醫生名單，看看自己平日幫襯的醫生是否在名單之上。

值得注意的是，上述產品中，Blue WeMedi Top Up門診保不受醫療醫生限制。只要保單持有人已於其他保險公司成功索償，該計劃會賠償已索償的門診開支餘額，尤其適合與公司醫保配搭。

門診以外的附加保障

部分門診保險（如Blue及蘇黎世）都附有物理治療及跌打保障，常做運動的朋友可以留意。此外，門診亦加添不同的保障元素，當然保費亦有可能提高。例如：

Blue WeMedi門診保提供牙科服務，涵蓋口腔檢查及洗牙。

蘇黎世「智樂人生」設有每年有一次免費身體檢查。消費者要留意其身體檢查項目是否適合及足夠。

藍十字、信諾、保誠將保障延伸至門診手術（須經網絡醫生建議）。常見手術門診包括腸鏡、割痔瘡等。上述產品賠償金額較高者為信諾，每症保障15,000港元，每保單年度上限則為10萬港元。消費者於進行門診手術前，宜先了解清楚賠償是否足夠。

友邦全程守護健康保更提供癌症保障。以普通房為例，每年賠償限額為20萬港元，終身限額則為60萬港元，包括全數賠償癌症治療，並提供每日400港元住院現金惠益（最多90日）等等。

只有少部份產品提及視像診症

隨著視像診症日漸普及，不少人選擇網上睇醫生。10款產品中，只有蘇黎世「健診易」（尊尚計劃）（下稱「健診易」）提及可以索償視像診症。另外，亦有保險公司與醫療機構合作推出網上睇醫生服務，包括Blue Cross和Dr. Go、信諾與Teladoc、保誠及MyDoc，但其門診保險未有提及可否索償。保單持有人如想使用「遙距睇醫生」的服務，宜先向保險公司了解產品是否涵蓋，以免爭議。

如果本身有慢性病例如糖尿病，需要定期覆診，投保門診保險是否有著數？

與其他保險一樣，門診保障亦設不保事項，常見例子包括因先天性缺陷或疾病導致的治療、與美容有關的治療、蓄意自我毀傷、與懷孕、流產、墮胎有關的治療及慢性疾病。當投保人本身存在已有疾病的話，或屬不保事項之列。消費者除了需要留意「不保事項」之外，還需要注意「投保年齡」、「最高續保年齡」、「等候期」等。

門診保險「門診」VS 「入院前後門診」

不時有讀者混淆門診保險的「門診」，與住院醫療保險所包含的「入院前後門診」之分別。其實入院前後門診是指與住院有關的門診，舉例，陳先生入院照腸鏡前30天向專科醫生了解手術，可獲住院保險賠償；而同期陳先生感冒到普通科，則不屬住院保險範圍，但可經門診保險索償。

註：

1. AIA友邦全程守護健康保雖然有提供門診保障，但並非純門診保險，亦有提供有關癌症治療之住院保障等等，保費會隨年齡而遞增。

2. 本文最後更新日期：2024年1月2日。

【文章來源：10Life；原題︰門診保險比較2024 10款產品大比拼 普通科、專科、中醫 收費及保障全披露】

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