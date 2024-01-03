【羽田撞機】旅遊保險會否保障？一文看清6大極端情況如何索償

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日本近日接連發生地震天災及撞機事故，市民關注旅遊保險的保障問題，因極端情況而中斷旅程，如何索償？香港保險業聯會表示，市面上旅遊保險大多覆蓋這些意外保障。
保聯表示，如自然災害包括地震是保單內的指定受保原因，因自然災害而導致已安排的公共交通工具有所延誤，受保人將可按延誤時數，根據保單條款獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用，例如酒店或機票支出的賠償。
地震
飛機失事
至於在飛機失事一事上，保聯指出，旅遊保險一般保障受保人乘搭或預訂的因航班機件故障而引致的旅程延誤，會按起飛／到達時數的延誤作賠償。
以是次撞機事故為例︰
應先向營運商索取退款 不獲退還才索償
保聯提醒，旅客應先向營運商（包括航空公司、酒店等）索取退款，其餘不獲退還的款項，可向旅遊保險索償。但凡投保前已存在的病患或狀況，包括天氣狀況（如颱風）及自然災害（如地震）等，都屬於旅遊保險的不保事項。因此，在地震／事故發生後才購買旅遊保險，即使目的地是災區／受影響地方，亦不會受到保障。
資料來源：香港保險業聯會
責任編輯：黃正軒
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欄名 : 保險快訊