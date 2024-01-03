【羽田撞機】旅遊保險會否保障？一文看清6大極端情況如何索償

▲ 【羽田日航飛機著火】地震及撞機事故旅遊保險會否保障？一文看清6大極端情況如何索償

日本近日接連發生地震天災及撞機事故，市民關注旅遊保險的保障問題，因極端情況而中斷旅程，如何索償？香港保險業聯會表示，市面上旅遊保險大多覆蓋這些意外保障。

保聯表示，如自然災害包括地震是保單內的指定受保原因，因自然災害而導致已安排的公共交通工具有所延誤，受保人將可按延誤時數，根據保單條款獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用，例如酒店或機票支出的賠償。

地震

萬一旅程因地震 取消 ，大部分旅遊保單指明如受保人在 出發前指定日數 內，因目的地發生自然災害而需要取消旅程，將可獲得保障。

，大部分旅遊保單指明如受保人在 內，因目的地發生自然災害而需要取消旅程，將可獲得保障。 因地震而提早結束行程時，大部分保單保障受保人因目的地發生自然災害而必須中斷其受保旅程並直接返回香港，當中引致的機票或住宿費用損失、或因而引起的額外機票或住宿費用。

飛機失事

至於在飛機失事一事上，保聯指出，旅遊保險一般保障受保人乘搭或預訂的因航班機件故障而引致的旅程延誤，會按起飛／到達時數的延誤作賠償。

以是次撞機事故為例︰

人命傷亡：如果受保人在海外因 意外受傷 ，可索取 醫療費用 賠償；此外，視乎傷勢，受保人可得到意外導致永久傷殘／身故等賠償。部分旅遊保險更定明如果在公共交通工具上發生意外，死亡／永久傷殘的賠償額會額外增加50%至100%不等。

，可索取 賠償；此外，視乎傷勢，受保人可得到意外導致永久傷殘／身故等賠償。部分旅遊保險更定明如果在公共交通工具上發生意外，死亡／永久傷殘的賠償額會額外增加50%至100%不等。 如下一批旅客 原定乘搭 此起火／故障航班，屬保單內指定受保原因，受保人可 根據延誤指定時數 ，獲得 現金津貼 ，或合理的 額外 旅遊費用，例如：酒店或機票額外 支出 。

此起火／故障航班，屬保單內指定受保原因，受保人可 ，獲得 ，或合理的 旅遊費用，例如：酒店或機票額外 。 假如出國的外遊人士因事故而引致 行李延誤 ，需購買急需用品，相關的合理費用將可獲得賠償，部分保險公司亦會賠償 現金津貼 。

，需購買急需用品，相關的合理費用將可獲得賠償，部分保險公司亦會賠償 。 至於機場因火警而 封閉 ，導致其他航班未能如期升降，受影響的旅客是否獲得行程延誤的保障，則需視乎所購 保單是否將機場關閉列為指定風險 。

，導致其他航班未能如期升降，受影響的旅客是否獲得行程延誤的保障，則需視乎所購 。 假如純粹是航空公司決定取消航班，則不屬旅遊保險可保障的範圍，旅客應向航空公司要求安排跟進。

應先向營運商索取退款 不獲退還才索償

保聯提醒，旅客應先向營運商（包括航空公司、酒店等）索取退款，其餘不獲退還的款項，可向旅遊保險索償。但凡投保前已存在的病患或狀況，包括天氣狀況（如颱風）及自然災害（如地震）等，都屬於旅遊保險的不保事項。因此，在地震／事故發生後才購買旅遊保險，即使目的地是災區／受影響地方，亦不會受到保障。

資料來源：香港保險業聯會

責任編輯：黃正軒

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