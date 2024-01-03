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測測自家細路是否精明？ 投委會推出「理財為甚麼？」網上問答大挑戰

博客 15:01 2024/01/03

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測測自家細路是否精明？ 投委會推出「理財為甚麼？」網上問答大挑戰

理財，要從細路抓起。你是否好奇自家的小孩是否足夠精明？又或者想知道他有沒有一個良好的金錢觀念？

為了提升大眾對理財教育的關注，讓學生學習理財知識、態度和技巧，早日建立良好的理財習慣，投資者及理財教育委員會（投委會）推出了全新的學童教育活動「理財為甚麼？」，並獲教育局支持。

到底打機應否課金？收到聲稱朋友向你借錢，你又應否立即借錢予對方？「理財為甚麼？」網上問答大挑戰向小朋友提問他們生活上會遇到的情節，引導他們思考理財的重要性，以及正確的理財方法。家長可從旁觀察和指導，並透過討論與分享，引導小朋友掌握關鍵理財知識，建立理財好習慣，享受寓教於樂的親子時光。

「理財為甚麼？」網上問答大挑戰的公眾部分設有初階組和進階組，適合不同年齡的小朋友參加。

點擊圖片放大

首辦全港小學校際理財問答比賽

投委會亦將首次舉辦「理財為甚麼？」全港小學校際理財問答比賽，詳情已向全港小學發放，有關決賽將於2024年2月進行。

理財學習資源

投委會網站設有一系列動畫、互動故事、遊戲及工作紙等不同學習資源，為小朋友提供適切的理財教育資訊，協助參加者做足準備，迎接問答挑戰。

撰文︰涂宇佳

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