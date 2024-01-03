人工追不到通脹、想退休有現金流、換樓疑惑　2023年的理財煩惱總結

▲ 今年專欄有23個個案，當中讀者的背景都很不同，年齡由28歲至74歲，平均49.8歲。另外收入方面，由已退休人士到月入15萬元以上的電訊公司企業發展部門管理層，他們的平均資產亦達到1,380萬元。

為了令讀者們容易從過去一年我所分享過的個案中找到自己有興趣的個案來參考，所以一如以往趁2023年最後一期「你財策劃師」專欄，我和大家進行個案回顧。

今年專欄有23個個案，當中讀者的背景都很不同，年齡由28歲至74歲，平均49.8歲。另外收入方面，由已退休人士到月入15萬元以上的電訊公司企業發展部門管理層，他們的平均資產亦達到1,380萬元。

每個家庭或個人面對的理財疑問都不全一樣，以下是今年最多查詢，分別是︰

事業發展

例如：

-感覺打工沒有前途，人工低追不到通脹，希望有100萬元，然後買海外樓置業。

-因感覺工作不穩定，想了解如何能夠盡早財務自由。

退休現金流規劃

例如：

-打算買入物業作投資收租用途，為退休製造現金流，想知是否合適。

-打算一至兩年後退休，想重新配置資產，從而產出每月期望的生活費。

-計劃幾年內退休，想了解如何配置資產，可以到退休時每月有期望被動收入及每年去兩次旅行。

購買物業

例如：

-計劃提升居住質素，正考慮在內地購買別墅自住；在香港的物業亦想舊換新，想知整體計劃如何安排。

-打算2年內換樓，目標價1,000萬，想知可行性及其他家庭理財規劃。

-打算用530萬元買樓，準備3年內結婚自住，但不知急買自住物業是否明智決定。另外，想盡早達成財務自由目標，可以怎樣做？

-想申請房協長者安居樂計劃，想知是否適合參加。

家庭理財問題

例如：

-想購買合適的醫療保險，應怎樣選擇？

-感覺存款太少，應如何增加現金流和儲蓄？另外想了解人到中年的理財計劃。

-全面家庭理財諮詢。

-如何運用現有儲蓄及收租物業製造入息，支付生活費及潛在醫藥費？

-希望退休時可以財務自由及有能力幫孩子將來生活更好。

-期望父母能夠抽到心儀居屋作為退休後的安居之所，亦想為他們安排足夠退休生活費，自己亦希望可以未來3年內組織自己的家庭，想了解如何規劃。

-想儲蓄一筆流動現金3百萬，用作將來購買海外物業自住，海外生活及供姪女到海外讀大學，可如何安排？

以上資料只代表今年的個案分布及分析，我的專欄是為所有讀者服務，不論任何階層，今天處於甚麼財政狀況，都希望能夠協助管好財富而長遠達到富足人生，所以歡迎仍然在學的成人學生到退休人士的查詢，期待和大家商討你的個人理財人生規劃。由於製造退休現金流都是很多人的理財目標，所以今次和大家分享一個由消費者委員會在今年2月時發佈的文章，希望能協助大家對退休規劃增加了解。

文章標題是《學懂自製長糧，退而不「憂」！》。文章簡介了4種自製長糧的方式及退休人士的理財方法，希望能幫助準備或已經退休的人士未雨綢繆，以達致退而不「憂」的生活。

物業逆按揭

物業逆按揭又名「安老按揭」，旨在讓業主將香港的住宅物業抵押給銀行，換取一筆貸款或年金。最早55歲便可以申請，年金提取期分為10年，15年，20年及終身。申請時需要注意要求的條件，例如樓齡及有意申請者必須預約合資格的輔導顧問，安排輔導會面等。我的建議一般都是在資金容許的情況下，可以留待較後時間才申請安老按揭，這樣每個月收取到的年金將會較多，大前提是假設物業價值沒有大幅波動。而超過八百萬的物業所得到的年金亦會打折。還要留意未到退休時，居住的物業不一定是退休後繼續會居住的，因為不同人生階段的需要是有分別的，目前居住的物業是應付現時的需要，而退休後的居住要求會改變，而且必須考慮樓齡問題，30年或以上樓齡的物業必然會有較高維持成本，會導致生活費打折。

保單逆按計劃

人壽保險的賠償額是給保單受益人的，所以就算壽險保單的價值有過百萬元，退休人士於在生時卻不能動用這筆資金，屬於一種流通性極低的資產。但透過保單逆按計劃，符合資格的壽險保單可以作為抵押品，用作製造現金流。最早可以55歲申請，與安老按揭一樣，年金提取期分為10年，15年，20年及終身。假如在年青時已經擁有一份合資格的人壽保單，保費相對保障額的倍數一般會較高，而計算年金是用保障額來計算，所以越年青安排這類保單，對未來退休的保障越大，如果到55歲後才申請，只要身體健康狀況良好，相信保費與保障額仍然可以有大概兩倍至三倍的分別，亦不失為一種安心而有保證的收入。

年金

除了物業及壽險保單外，有些退休人士或會持有一筆可觀現金，如可承受的投資風險較低，可以考慮購買年金，政府在2018年亦推出了香港年金計劃，最早可以60歲購買，為長者提供每月穩定收入，直到百年歸老。除了政府年金，保險公司亦推出了不少私人年金計劃，有些能夠符合條件的更能為在職人士提供扣稅安排。不論政府年金還是私人保險年金，各有特色，沒有任何一種是所有人都合適的，所以不妨貨比三家，按個人的需要而作出不同的配置。

強積金

強積金自2000年推出至今，已有23年歷史，運作基本上已上了軌道，在未來推行eMPF後，相信效率會進一步提升，收費亦有機會再降低。對製造現金流來說，強積金並非最理想產品，因為目前的379隻強積金成分基金中，大多都是以資本增長為投資目標，並不是製造穩定入息，所以到將來符合提取強積金的時候，成員需要考慮應否將強積金轉為可製造現金流的資產，例如可購買以上提過的年金及符合保單逆按計劃的壽險保單。

以上4種產品以外，能夠製造收益的資產還有派息股票及基金，買樓收租等。每種資產的特性都不同，所以在決定前需要注意消委會文章中提到的「退休人士投資需注意事項」：

退休人士需認真檢視自身的經濟狀況，評估退休後將繼續獲得的每月收入及支出；在仔細檢視之後，考慮清楚是否需要通過物業逆按揭、保單逆按揭、購買年金或分期提取強積金的一項或多項理財工具，為自己創造每月定額入息。

在選擇理財產品時，應以保本為原則，在平衡收益潛力、產品靈活性和風險各大因素之後，選擇適合自己的產品，進行分散投資。

不要被市場上稱高回報的投資產品所吸引，切記需以穩健為投資原則，切忌參與高風險投資。

最後，在追求被動收入的同時，必須注意被動支出，最主要是因身體健康或意外問題而導致的醫療支出。所以退休後必須要有一份安心的醫療保險，亦需要準備保費儲備，確保能夠在退休人生都可以持續有安心的保障。

透過分享，我希望讀者能夠從更廣闊層面了解自己面對退休規劃的挑戰，如果想來年有更具體的理財目標及計劃，歡迎向我查詢。

【原文刊於《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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