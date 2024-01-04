【梅隆論市】2024年收息時代重臨　主要利率將持續走高

▲ 民眾對通脹的預期通常需要較長時間才能消退，特別是如果央行的政策信息不夠堅定，無法讓大眾相信通脹將迅速回到目標水平。換言之，我們預測2024年主要利率不會迅速回落，而是可能會延續「長期上升」的趨勢。

踏入2024年，投資者或許又是時候為新一年的投資組合做好部署。過去一年，各大央行採取了大幅加息的措施以壓抑通脹。然而，我們是否已經成功控制了通脹呢？通脹前景對投資者有何啟示呢？ ？

在2008年至2019年這段「環球金融海嘯後時期」裡，利率長期維持在歷史低位。然而，在過去兩年中，利率有所上升。主要經濟體的通脹亦已有見頂跡象，並預計在未來一年將有所回落，但預計仍將高於央行的2%目標。此外，美國、英國和歐洲面臨著潛在的工資螺旋上升問題，進一步加劇了通脹壓力。另外，民眾對通脹的預期通常需要較長時間才能消退，特別是如果央行的政策信息不夠堅定，無法讓大眾相信通脹將迅速回到目標水平。換言之，我們預測2024年主要利率不會迅速回落，而是可能會延續「長期上升」的趨勢。

收益率將長期走高

實際上，目前債券的收益率已反映了利率長期上升的新常態。較高的收益率，有望為債券投資帶來非對稱的回報，除了提供吸引收益之餘，其高收益水平也可緩衝下行風險。因此，我們相信2024年的債券市場將會為投資者締造相對吸引且穩定的收益。即使通脹出乎意料地大幅受控，迫使央行轉向降息，那麼債券收益率也會隨之下降，這同樣會為固定收益投資者帶來可觀收益。

收息時代重臨，投資級別企業債券的收益率已回升至環球金融海嘯前的水平，目前正是鎖定吸引收益的好時機。另外，高收益債券也終於「名副其實」，久違地為投資者派發較高的收益。例如截至2023年10月底，彭博美元高收益債券指數的收益率為9.5%，高於過去12個月美國標普500指數滾動回報的8.3%。只要高收益債券的違約率如預期地保持在較低水平，那麼將為投資者提供良機，鎖定與股票市場相若的回報潛力。

尋找與別不同的信貸機會

在這個時期，尋找與眾不同的信貸機會也是關鍵。除了傳統的企業債券，我們相信投資者在2024年還可以探索一些與眾不同的信貸市場機會，例如美國市政債券、折翼天使債券等。風險承受能力較佳的投資者還可以考慮高收益債券。

當然，投資者若要精益求精，可借助專業的投資團隊作出信貸分析，尤其是身處增長放緩、融資成本上升的環境，未來一年企業債券的表現可能有顯著分化。一個嚴謹的投資框架，將有助投資者更好地爭取收益潛力及減少波動。

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