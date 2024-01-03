▲ 2024年身陷危機的5大富豪 特朗普、孫正義上榜

2023對全球富豪來説可謂豐收之年，在AI熱潮推動的科技股大漲之下，他們的財富總值增加了1.5萬億美元（約11.72萬億港元），從2022年損失的1.4萬億美元中完全反彈。有富豪事業風生水起，也有富豪投資失利、官司纏身，2024年他們能否擺脫困境、東山再起？值得關注。

全球富豪資產增12萬億

根據彭博億萬富翁指數，2023年前500位最富有人士的總淨資產猛增1.5萬億美元。儘管存在經濟衰退的擔憂、持續的通脹、高利率和地緣政治動盪，科技股2023年仍創下了新紀錄。在AI熱潮的推動下，科技富豪的財富增長了48%，即6,580億美元（約5.14萬億港元）。

全球3大首富 Elon Musk續領頭

Tesla CEO Elon Musk重奪世界首富的寶座，在Tesla和SpaceX成功的推動下，他的淨資產增加了920億美元（約7189.31億港元），達到2290億美元（約1.79萬億港元，截至2023年12月31日）。

前首富Bernard Arnault排名下跌一位，2023年末身家1790億美元（約1.4萬億港元）。全球奢侈品需求放緩，讓他持有的路威酩軒集團（LVMH）市值縮水，不過他的財富在2023年還是增加了170億美元（約1328.46億港元）。

2023年，净資產排名第三的亞馬遜創始人Jeff Bezos財富增長約700億美元（約5470.13億港元），排名第六的Meta CEO Mark Zuckerberg則大賺超過800億美元（約6251.57億港元）。

有贏家，自然也有輸家。印度富商Gautam Adani遭Hindenburg Research大量唱空，僅在2023年1月27日一天就損失了210億美元（約1641.04億港元），全年損失達373億美元（約2914.8億港元），是虧損最多的富豪。

2024值得關注的富豪

展望2024，彭博列出了幾位值得關注的富豪，其中一些人把繼承到的財產經營得蒸蒸日上，一些人透過冒險獲利，而另一些人則正身陷危機，他們在新一年的財富之旅將如何發展？讓我們拭目以待。

身陷危機的五大富豪

1. Carl Icahn

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激進投資家Icahn的2023年過得比較艱難，因爲做空機構Hindenburg Research引發的股災令他的財富蒸發了181億美元（約1414.42億港元），其中一天之內就損失了超過100億美元（約781.45億港元）。不過，這位87歲的富豪仍鬥志昂揚。據知情人士透露，他計劃在DNA測序公司Illumina發起一場新的代理權爭奪戰，以控制其董事會。

2. Rupert Murdoch

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這位92歲的傳媒大亨在2023年9月正式退休，將控制權交給兒子Lachlan，但仍會對公司運作提出意見。他手中的福克斯公司 (Fox Corp.) 遭Dominion Voting Systems指控散佈虛假陳述、操縱對Trump的投票，雙方在2023年達成7.875億美元的和解協議（約61.54億港元）。但Fox仍面臨Smartmatic Corp. 在類似案件中的另一起訴訟。不過，這些爭議未削弱Murdoch的財富，他的淨資產在2023年升至89億美元（約695.49億港元）。

3. 孫正義

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軟銀創始人孫正義在WeWork上下了大賭注，後者卻在2023年正式倒閉。WeWork明顯陷入困境後，他仍繼續向該公司注資，這讓他的判斷力頗受質疑。不過，孫正義以前遭遇過更大的投資失敗，曾在2000年互聯網泡沫中損失數百億美元，之後又東山再起。2023年，孫正義的財富降至114億美元（約890.85億港元）。

4. Donald Trump

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自 2021年離開白宮以來，美國前總統Trump的財富增加了5億美元（約39.07億港元），總淨資產達到31億美元（約242.25億港元）。對於77歲的Trump來説，2024年仍將是一場戰鬥，因爲他在競選總統的同時，還面臨一系列訴訟：誹謗作家E. Jean Carroll、涉嫌欺詐、試圖推翻2020年大選。

5. 趙長鵬

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作爲全球最大加密貨幣交易所幣安的創始人，46歲趙長鵬的2023也不太好過。11月，趙長鵬和幣安承認犯有洗錢和違反美國制裁的罪行。他同意辭去CEO一職，並且個人需要支付5000萬美元（約3.9億港元）的罰款，此外幣安還需支付43億美元（約336.02億港元）。他面臨最高10年監禁，但根據認罪協議，預計刑期不會超過18個月。儘管如此，加密貨幣的反彈使他2023年的財富增加了近250億美元（約1953.62億港元）。2024年2月23日，法官將對趙長鵬做出宣判，届時將決定他的具體刑期。

事業蓬勃發展的女性繼承人富豪

1. Francoise Bettencourt Meyers

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歐萊雅繼承人Francoise Bettencourt Meyers是全球最富有的女性，也是第一位擁有超過1000億美元（約7814.46億港元）淨資產的女性。隨著歐萊雅股價攀升至歷史新高，她的財富2023年飆升了40%。 Bettencourt Meyers的成功得益於法國蓬勃發展的美容和時尚產業，LVMH集團的Arnault，香奈兒的Wertheimer兄弟、愛馬仕家族也都是超級富豪。

2. Miriam Adelson

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現年78歲的Miriam Adelson是美國賭場大亨Sheldon Adelson的遺孀，2021年丈夫去世後，她成爲賭場營運商拉斯維加斯金沙集團的大股東。2023年，她以35億美元收購了NBA達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）的多數股權，成爲美國最富有的體育老闆中唯一的女性。2023年，她的淨資產攀升至343億美元（約2680.36億港元）。

以冒險獲利的富豪

1. Steven Cohen

▲ 以冒險獲利的富豪─對沖基金Point72創辦人Steven Cohen 2023年富增至139億美元

67 歲的Cohen是對沖基金Point72 資產管理公司的創辦人，也擁有美國職棒球隊紐約大都會（New York Mets）。在經歷了多年的低迷表現後，他正試圖重振球隊。他還與硬石國際(Hard Rock International)合作，競標紐約州有限的新賭場許可證。2023年，他的財富增至139億美元（約1086.21億港元）。

2. Mark Cuban

▲ 以冒險獲利的富豪─美國風險投資家Mark Cuban 2023年賣出達拉斯獨行俠 收穫1100%回報率

65歲的Cuban擅長在正確的時機退出。早年曾在網路泡沫破裂前出售廣播串流網站Broadcast.com，獲利數十億美元。2000年，他以2.85億美元的價格收購達拉斯獨行俠隊，最近又將球隊以35 億美元賣給了Miriam Adelson，回報率相當於1,100%。2023年，他的財富攀升至68億美元（約531.38億港元）。

撰文：葉雨

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