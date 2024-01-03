【2024信用卡】新年條款大洗牌　邊張卡着數多？額外回贈1800元／網購8%／高回贈高上限

▲ 本文比較了2024年的熱門高回贈信用卡，同時也總結了幾張永久免年費，但回贈可觀的信用卡。

新年到，又到了各大銀行更新信用卡條款的時候，優惠條款一變，哪些卡跌落神壇，哪些卡又成為冉冉上升的新星？本文比較了2024年的熱門高回贈信用卡，同時也總結了幾張永久免年費，但回贈可觀的信用卡，來看看有沒有哪張是你心中的最佳選擇。

由於中銀香港推出「20X狂賞派」活動，簽賬在信用卡本身優惠上每月額外再有最高1800元的回贈，優惠力度較大，覆蓋本地&海外以及綫上&綫下，活動將持續到今年6月30日。因此本文將首先介紹中銀信用卡，再對各大銀行的信用卡進行統一介紹。

中銀信用卡「20X狂賞派」：每月最高額外回贈1800元

總結：中銀的低門檻信用卡回贈較低，高回贈信用卡門檻高+使用範圍受限，但在高額活動期間依然值得一試。

本地簽賬狂賞 海外簽賬狂賞 網購狂賞 繳費狂賞 平日簽賬 額外9X（即10X） 均為額外9X（即10X） 上限15,000分／月，即60元 積分上限（平日）/月 57,500分 即230元 57,500分 即230元 30,000分 即120元 紅日簽賬 額外19X（即20X） 積分上限（紅日）/月 115,000分 即460元 115,000分 即460元 60,000 即240元 簽賬要求 單一簽賬500元以上 最低每月簽賬5000元 不設要求 合計最高回贈 1800元/月

中銀信用卡對比

回贈類型 回贈率 回贈上限/月 年費 申請門檻 中銀Cheers Card 餐飲及旅遊簽賬積分 最高10積分=4%回贈 最高1000元 3800元（Visa

Infinite） 年薪60萬以上或擁有100萬資產（Visa

Infinite） 2000元（Visa

Signature） 年薪15萬以上（Visa

Signature） 中銀Chill Card 本地&海外簽賬 5% 150元 永久豁免 年薪15萬元及以上 指定商戶 10% 基本簽賬 0.4% 中銀雙幣卡<大灣區一卡通> 鑽石卡 手機支付 4% 110元 永久豁免 年薪20萬元及以上 中銀崇光Visa Signature卡 手機支付 5% 100元 2000元 年薪30萬元及以上 崇光SOGO合作商戶正價商品簽賬 5% 無

手機支付回贈對比

信用卡 支持付款方式 回贈率 回贈上限/月 中銀崇光Visa Signature卡 Apple/Google/Samsung Pay 5% 100元 中銀雙幣卡<大灣區一卡通> 鑽石卡 Apple/Boc Pay/雲閃付 4% 110元 東亞 i-Titanium Apple/Google Pay 4% 300元

註：年費可申請豁免，數據更新於2024年1月3日

即日起到2024年6月30日，中銀信用卡都有「20X狂賞派」活動，每月在享有信用卡本身回贈同時，還可獲額外1800元回贈，簡單來説就是在平日消費的積分變10倍，在「紅日」，即法定每個星期日及公衆假期，消費則積分20倍。本地、海外、網購甚至繳費簽賬都可以積分，而各個簽賬類別都是單獨設立積分上限，具體明細已在上表列出。需要注意的是回贈上限最高的本地&海外簽賬設置了金額要求，需要單一簽賬500元以上，且最低每月簽賬5000元。另外還要注意AliPay HK以及WeChat Pay HK不參與活動。

每月最高贈150元：Chill、大灣區一卡通鑽石卡、崇光VISA

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再來看看中銀的信用卡。Chill、大灣區一卡通鑽石卡、崇光VISA的每月回贈上限都較低，在100元~150元之間。並且使用場景有限，Chill的10%回贈率大多適用於影音娛樂消費，例如買戲飛，充值Spotify會員。

大灣區一卡通鑽石卡、崇光VS雖然有手機支付回贈，但每月100元出頭即封頂。尤其是中銀崇光VISA卡，打出5%回贈率的口號，但仔細看會發現，這張卡上限每月只有100元，且有2000元的年費。其實想要手機支付回贈的不如看看東亞 i-Titanium，每月上限300元，幾乎沒有門檻，年費也只有600元，比前兩張更有性價比，但注意需要滿足每月最低簽賬2000元。

每月最高贈1000元：中銀Cheers Card

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相比上面幾張信用卡，中銀Cheers Card的回贈就高出不少，最高有1000元回贈，但需要申請Infinite卡，門檻較高，需要年薪60萬或有100萬元資產。如果是門檻較低（年薪15萬）的Signature，每月最高回贈就下到600元。需要注意的是Cheers Card高額回贈只針對餐飲及旅遊簽賬，適用範圍略窄。年費也較高，Signature都要2000元一年，且要享受高額回贈，每月需簽賬滿5000元。

各大銀行信用卡現金回贈對比：

總結：滙豐Red的表現最為均衡，不少免年費信用卡回贈同樣可觀，但依舊可以按照自己的消費習慣選擇信用卡。

信用卡 現金回贈類型 回贈率 回贈上限/月 年費 申請門檻 滙豐 Red 網上簽賬 4% 500元 永久豁免 年薪12萬元及以上 本地超市 2% 330元 本地&海外簽賬 1% AEON CARD WAKUWAKU 網上簽賬 6% 300元 永久豁免 無要求 日本簽賬 3% 本地餐飲 1% 基本簽賬 0.5% 渣打 Smart 指定商戶簽賬 5% 250元 永久豁免 年薪9.6萬元以上 基本簽賬 0.56% 無上限 中銀香港 Chill 網上簽賬 5% 150元 永久豁免 年薪15萬元及以上 海外消費 5% 指定商戶 10% 基本簽賬 0.4%（積分） 無上限 Sim Credit 網上簽賬 8% 200元 800元 無要求 指定本地零售 3% 基本簽賬 0.4% 信銀 motion 網上簽賬 6% 200元 1200元 年薪9萬元或銀行存款5萬元及以上 本地&海外合資格食肆 基本簽賬 0.5% 500元 星展 DBS Eminent Card 餐飲等指定簽賬 5% 最高400元 2000元 Signature：年薪36萬元以上 其他零售簽賬回贈 1% 最高200元 基本回贈 0.4% 無上限 Platinum：年薪15萬元以上 東亞 i-Titanium 網上簽賬 4% 300元（需簽賬2000元以上） 600元 年薪4萬元及以上 手機付款 基本簽賬 0.4% 東亞日手機付款 12%

註：年費可申請豁免，數據更新於2024年1月3日

免年費 高回贈率 高上限：滙豐、渣打

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高回贈率、高上限的信用卡無疑是最理想的選擇。綜合來看，滙豐Red也許是最為均衡的一張信用卡：永久免年費、申請門檻低（年薪12萬元）、網上簽賬回贈4%，雖然不算特別亮眼，但上限高達500元，再加上本地超市簽賬回贈2%、本地&海外簽賬回贈1%，合計一個月的優惠回贈可以拿到830元，使用場景又貼合日常生活，是日常卡首選。

信銀、星展這兩張信用卡回贈也不錯，即便可以申請豁免，總歸還是要年費的。信銀 motion年費1200元，星展 DBS Eminent Card年費2000元。

信銀 motion網上簽賬以及本地&海外合資格食肆簽賬有高達6%的回贈率，但每月200元封頂。基本簽賬上限有500元，可惜回贈率太低，只有0.5%。這張信用卡雖然主打食肆回贈，但也對簽賬的食肆有限制。酒店、酒席、私房菜、百貨公司内的食肆等等，都無法參與優惠，需要留心。

星展 DBS Eminent Card同樣也是一張主打食肆的信用卡，尤其是其中的Signature，餐飲等指定簽賬回贈上限為400元，再加上其他零售簽賬回贈1%，每月的優惠回贈有600元。不過Signature Card有一定的申請門檻，需要月薪36萬元以上。此外需要留心的是，食肆等指定簽賬類型如果要享受5%的回贈，單一簽賬需要在300元以上，所以比較適合經常在餐館吃飯的朋友。

永久免年費 回贈可觀：AEON、渣打Smart、中銀Chill

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永久免年費、申請門檻低、回贈可觀的信用卡也是不錯的選擇。畢竟申請沒什麽成本，在不同場合使用，積少成多，每個月也能優惠一大筆錢。

AEON CARD WAKUWAKU、渣打Smart、中銀Chill就符合這一要求，但都有不同的使用場景。

熱愛網購、偶爾旅日的朋友可以試試AEON CARD WAKUWAKU。這張信用卡的亮點在於網上簽賬回贈6%，日本簽賬回贈3%，並免除外幣交易之費用，所有回贈上限每月有300元，永久免年費的信用卡裏還算可觀。

渣打Smart則是一張主打本地生活消費的信用卡。指定商戶簽賬回贈5%，每月上限250元，渣打Smart有明確的合作商戶列表，百佳、莎莎、OK便利店、麥當勞等日常商戶都在列。

中銀Chill則主打影音娛樂消費。全港戲院、網絡串流平台（AppleTV、Spotify等）回贈10%，海外及網上簽賬5%現金回贈，但上限只有150元。

高回贈率 低上限：Sim Credit、東亞 i-Titanium

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另一類是高回贈率、低上限的信用卡。這裏推薦兩款年費低、門檻低的信用卡，回贈率較高的話每個月很快可以刷到上限，成本也低。

Sim Credit雖然標榜自己網上簽賬回贈率8%，但所有現金回贈每月200元封頂，還有800元年費。指定商戶3%回贈，但合作商戶較少，建議還是以網購為主。

東亞i-Titanium則比較均衡，網上&手機付款均有4%的回贈，配合東亞日手機付款則高達12%的現金回贈，使用場景比Sim要廣不少，再加上每月回贈300元封頂，年費才600元，性價比較高。需要注意的是這張卡設定了最低簽賬要求，需要刷滿2000元才可享受回贈優惠。

撰文︰涂宇佳

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