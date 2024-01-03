  • 16°C
香港時間 : 2024104日 (週四) 00:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2024信用卡】新年條款大洗牌　邊張卡着數多？額外回贈1800元／網購8%／高回贈高上限

精明消費 20:40 2024/01/03

分享：

分享：

本文比較了2024年的熱門高回贈信用卡，同時也總結了幾張永久免年費，但回贈可觀的信用卡。

新年到，又到了各大銀行更新信用卡條款的時候，優惠條款一變，哪些卡跌落神壇，哪些卡又成為冉冉上升的新星？本文比較了2024年的熱門高回贈信用卡，同時也總結了幾張永久免年費，但回贈可觀的信用卡，來看看有沒有哪張是你心中的最佳選擇。

由於中銀香港推出「20X狂賞派」活動，簽賬在信用卡本身優惠上每月額外再有最高1800元的回贈，優惠力度較大，覆蓋本地&海外以及綫上&綫下，活動將持續到今年6月30日。因此本文將首先介紹中銀信用卡，再對各大銀行的信用卡進行統一介紹。

中銀信用卡「20X狂賞派」：每月最高額外回贈1800元

總結：中銀的低門檻信用卡回贈較低，高回贈信用卡門檻高+使用範圍受限，但在高額活動期間依然值得一試。

 本地簽賬狂賞海外簽賬狂賞網購狂賞繳費狂賞
平日簽賬額外9X（即10X）

均為額外9X（即10X）

上限15,000分／月，即60元

積分上限（平日）/月

57,500分

即230元

57,500分

即230元

30,000分

即120元

紅日簽賬額外19X（即20X）
積分上限（紅日）/月

115,000分

即460元

115,000分

即460元

60,000

即240元

簽賬要求

單一簽賬500元以上

最低每月簽賬5000元

不設要求
合計最高回贈1800元/月
  • 中銀信用卡對比
 回贈類型回贈率回贈上限/月年費申請門檻
中銀Cheers Card餐飲及旅遊簽賬積分最高10積分=4%回贈最高1000元3800元（Visa
Infinite）		年薪60萬以上或擁有100萬資產（Visa
Infinite）
2000元（Visa
Signature）		年薪15萬以上（Visa
Signature）
中銀Chill Card本地&海外簽賬5%150元永久豁免年薪15萬元及以上
指定商戶10%
基本簽賬0.4%
中銀雙幣卡<大灣區一卡通> 鑽石卡手機支付4%110元永久豁免年薪20萬元及以上
中銀崇光Visa Signature卡手機支付5%100元2000元年薪30萬元及以上
崇光SOGO合作商戶正價商品簽賬5%

手機支付回贈對比

信用卡支持付款方式回贈率回贈上限/月
中銀崇光Visa Signature卡Apple/Google/Samsung Pay5%100元
中銀雙幣卡<大灣區一卡通> 鑽石卡Apple/Boc Pay/雲閃付4%110元
東亞 i-TitaniumApple/Google Pay4%300元

註：年費可申請豁免，數據更新於2024年1月3日

即日起到2024年6月30日，中銀信用卡都有「20X狂賞派」活動，每月在享有信用卡本身回贈同時，還可獲額外1800元回贈，簡單來説就是在平日消費的積分變10倍，在「紅日」，即法定每個星期日及公衆假期，消費則積分20倍。本地、海外、網購甚至繳費簽賬都可以積分，而各個簽賬類別都是單獨設立積分上限，具體明細已在上表列出。需要注意的是回贈上限最高的本地&海外簽賬設置了金額要求，需要單一簽賬500元以上，且最低每月簽賬5000元。另外還要注意AliPay HK以及WeChat Pay HK不參與活動。

每月最高贈150元：Chill、大灣區一卡通鑽石卡、崇光VISA

點擊圖片放大

再來看看中銀的信用卡。Chill、大灣區一卡通鑽石卡、崇光VISA的每月回贈上限都較低，在100元~150元之間。並且使用場景有限，Chill的10%回贈率大多適用於影音娛樂消費，例如買戲飛，充值Spotify會員。

大灣區一卡通鑽石卡、崇光VS雖然有手機支付回贈，但每月100元出頭即封頂。尤其是中銀崇光VISA卡，打出5%回贈率的口號，但仔細看會發現，這張卡上限每月只有100元，且有2000元的年費。其實想要手機支付回贈的不如看看東亞 i-Titanium，每月上限300元，幾乎沒有門檻，年費也只有600元，比前兩張更有性價比，但注意需要滿足每月最低簽賬2000元。

每月最高贈1000元：中銀Cheers Card

點擊圖片放大

相比上面幾張信用卡，中銀Cheers Card的回贈就高出不少，最高有1000元回贈，但需要申請Infinite卡，門檻較高，需要年薪60萬或有100萬元資產。如果是門檻較低（年薪15萬）的Signature，每月最高回贈就下到600元。需要注意的是Cheers Card高額回贈只針對餐飲及旅遊簽賬，適用範圍略窄。年費也較高，Signature都要2000元一年，且要享受高額回贈，每月需簽賬滿5000元。

各大銀行信用卡現金回贈對比：

總結：滙豐Red的表現最為均衡，不少免年費信用卡回贈同樣可觀，但依舊可以按照自己的消費習慣選擇信用卡。

信用卡現金回贈類型回贈率回贈上限/月年費申請門檻
滙豐 Red網上簽賬4%500元永久豁免年薪12萬元及以上
本地超市2%330元
本地&海外簽賬1%
AEON CARD WAKUWAKU網上簽賬6%300元永久豁免無要求
日本簽賬3%
本地餐飲1%
基本簽賬0.5%
渣打 Smart指定商戶簽賬5%250元永久豁免年薪9.6萬元以上
基本簽賬0.56%無上限
中銀香港 Chill網上簽賬5%150元永久豁免年薪15萬元及以上
海外消費5%
指定商戶10%
基本簽賬0.4%（積分）無上限
Sim Credit網上簽賬8%200元800元無要求
指定本地零售3%
基本簽賬0.4%
信銀 motion網上簽賬6%200元1200元年薪9萬元或銀行存款5萬元及以上
本地&海外合資格食肆
基本簽賬0.5%500元
星展 DBS Eminent Card餐飲等指定簽賬5%最高400元2000元Signature：年薪36萬元以上
其他零售簽賬回贈1%最高200元
基本回贈0.4%無上限Platinum：年薪15萬元以上
東亞 i-Titanium網上簽賬4%300元（需簽賬2000元以上）600元年薪4萬元及以上
手機付款
基本簽賬0.4%
東亞日手機付款12%

註：年費可申請豁免，數據更新於2024年1月3日

免年費 高回贈率 高上限：滙豐、渣打

點擊圖片放大

高回贈率、高上限的信用卡無疑是最理想的選擇。綜合來看，滙豐Red也許是最為均衡的一張信用卡：永久免年費、申請門檻低（年薪12萬元）、網上簽賬回贈4%，雖然不算特別亮眼，但上限高達500元，再加上本地超市簽賬回贈2%、本地&海外簽賬回贈1%，合計一個月的優惠回贈可以拿到830元，使用場景又貼合日常生活，是日常卡首選。

信銀、星展這兩張信用卡回贈也不錯，即便可以申請豁免，總歸還是要年費的。信銀 motion年費1200元，星展 DBS Eminent Card年費2000元。

信銀 motion網上簽賬以及本地&海外合資格食肆簽賬有高達6%的回贈率，但每月200元封頂。基本簽賬上限有500元，可惜回贈率太低，只有0.5%。這張信用卡雖然主打食肆回贈，但也對簽賬的食肆有限制。酒店、酒席、私房菜、百貨公司内的食肆等等，都無法參與優惠，需要留心。

星展 DBS Eminent Card同樣也是一張主打食肆的信用卡，尤其是其中的Signature，餐飲等指定簽賬回贈上限為400元，再加上其他零售簽賬回贈1%，每月的優惠回贈有600元。不過Signature Card有一定的申請門檻，需要月薪36萬元以上。此外需要留心的是，食肆等指定簽賬類型如果要享受5%的回贈，單一簽賬需要在300元以上，所以比較適合經常在餐館吃飯的朋友。

永久免年費 回贈可觀：AEON、渣打Smart、中銀Chill

點擊圖片放大

永久免年費、申請門檻低、回贈可觀的信用卡也是不錯的選擇。畢竟申請沒什麽成本，在不同場合使用，積少成多，每個月也能優惠一大筆錢。

AEON CARD WAKUWAKU、渣打Smart、中銀Chill就符合這一要求，但都有不同的使用場景。

熱愛網購、偶爾旅日的朋友可以試試AEON CARD WAKUWAKU。這張信用卡的亮點在於網上簽賬回贈6%，日本簽賬回贈3%，並免除外幣交易之費用，所有回贈上限每月有300元，永久免年費的信用卡裏還算可觀。

渣打Smart則是一張主打本地生活消費的信用卡。指定商戶簽賬回贈5%，每月上限250元，渣打Smart有明確的合作商戶列表，百佳、莎莎、OK便利店、麥當勞等日常商戶都在列。

中銀Chill則主打影音娛樂消費。全港戲院、網絡串流平台（AppleTV、Spotify等）回贈10%，海外及網上簽賬5%現金回贈，但上限只有150元。

高回贈率 低上限：Sim Credit、東亞 i-Titanium

點擊圖片放大

另一類是高回贈率、低上限的信用卡。這裏推薦兩款年費低、門檻低的信用卡，回贈率較高的話每個月很快可以刷到上限，成本也低。

Sim Credit雖然標榜自己網上簽賬回贈率8%，但所有現金回贈每月200元封頂，還有800元年費。指定商戶3%回贈，但合作商戶較少，建議還是以網購為主。

東亞i-Titanium則比較均衡，網上&手機付款均有4%的回贈，配合東亞日手機付款則高達12%的現金回贈，使用場景比Sim要廣不少，再加上每月回贈300元封頂，年費才600元，性價比較高。需要注意的是這張卡設定了最低簽賬要求，需要刷滿2000元才可享受回贈優惠。

撰文︰涂宇佳

相關文章：

揸車用邊張信用卡？隧道泊車繳費最高贈500元　入油享12%現金回贈

【稅貸2024】部分優惠1月結束　大額稅貸1.65厘　借50萬元低見2.86厘｜1月份優惠更新

山姆超市｜北上逛山姆 用Boc Pay回贈250元 善用信用卡最高賺600元

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

理財最前線
交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

睇戲折扣大比併！一文看清香港10大院線會員比較 　零會費9折睇戯
2023/12/29
睇戲折扣大比併！一文看清香港10大院線會員比較 　零會費9折睇戯
山姆超市｜北上逛山姆 用Boc Pay回贈250元 善用信用卡最高賺600元
2023/12/28
山姆超市｜北上逛山姆 用Boc Pay回贈250元 善用信用卡最高賺600元
香港「可疑交易比率」僅1%？環聯︰疑商戶為促銷降詐騙管控　「可疑交易」判定變寬鬆
2023/12/19
香港「可疑交易比率」僅1%？環聯︰疑商戶為促銷降詐騙管控　「可疑交易」判定變寬鬆
揸車用邊張信用卡？隧道泊車繳費最高贈500元　入油享12%現金回贈
2023/12/17
揸車用邊張信用卡？隧道泊車繳費最高贈500元　入油享12%現金回贈
北上購物退稅「即買即退」攻略 ！金額有上限、設離境時限、需指定口岸、各市不同要求一文睇清
2023/12/16
北上購物退稅「即買即退」攻略 ！金額有上限、設離境時限、需指定口岸、各市不同要求一文睇清
財務自由 虛擬銀行 現金回贈 商品 中信銀行（00998） 網上購物 電子支付 美食 中銀 莎莎

下一篇文章

睇戲折扣大比併！一文看清香港10大院線會員比較 　零會費9折睇戯
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款