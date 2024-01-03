【2024信用卡】新年條款大洗牌　邊張卡着數多？額外回贈1800元／網購8%／高回贈高上限

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新年到，又到了各大銀行更新信用卡條款的時候，優惠條款一變，哪些卡跌落神壇，哪些卡又成為冉冉上升的新星？本文比較了2024年的熱門高回贈信用卡，同時也總結了幾張永久免年費，但回贈可觀的信用卡，來看看有沒有哪張是你心中的最佳選擇。
由於中銀香港推出「20X狂賞派」活動，簽賬在信用卡本身優惠上每月額外再有最高1800元的回贈，優惠力度較大，覆蓋本地&海外以及綫上&綫下，活動將持續到今年6月30日。因此本文將首先介紹中銀信用卡，再對各大銀行的信用卡進行統一介紹。
中銀信用卡「20X狂賞派」：每月最高額外回贈1800元
總結：中銀的低門檻信用卡回贈較低，高回贈信用卡門檻高+使用範圍受限，但在高額活動期間依然值得一試。
|本地簽賬狂賞
|海外簽賬狂賞
|網購狂賞
|繳費狂賞
|平日簽賬
|額外9X（即10X）
均為額外9X（即10X）
上限15,000分／月，即60元
|積分上限（平日）/月
57,500分
即230元
57,500分
即230元
30,000分
即120元
|紅日簽賬
|額外19X（即20X）
|積分上限（紅日）/月
115,000分
即460元
115,000分
即460元
60,000
即240元
|簽賬要求
單一簽賬500元以上
最低每月簽賬5000元
|不設要求
|合計最高回贈
|1800元/月
|回贈類型
|回贈率
|回贈上限/月
|年費
|申請門檻
|中銀Cheers Card
|餐飲及旅遊簽賬積分
|最高10積分=4%回贈
|最高1000元
|3800元（Visa
Infinite）
|年薪60萬以上或擁有100萬資產（Visa
Infinite）
|2000元（Visa
Signature）
|年薪15萬以上（Visa
Signature）
|中銀Chill Card
|本地&海外簽賬
|5%
|150元
|永久豁免
|年薪15萬元及以上
|指定商戶
|10%
|基本簽賬
|0.4%
|中銀雙幣卡<大灣區一卡通> 鑽石卡
|手機支付
|4%
|110元
|永久豁免
|年薪20萬元及以上
|中銀崇光Visa Signature卡
|手機支付
|5%
|100元
|2000元
|年薪30萬元及以上
|崇光SOGO合作商戶正價商品簽賬
|5%
|無
手機支付回贈對比
|信用卡
|支持付款方式
|回贈率
|回贈上限/月
|中銀崇光Visa Signature卡
|Apple/Google/Samsung Pay
|5%
|100元
|中銀雙幣卡<大灣區一卡通> 鑽石卡
|Apple/Boc Pay/雲閃付
|4%
|110元
|東亞 i-Titanium
|Apple/Google Pay
|4%
|300元
註：年費可申請豁免，數據更新於2024年1月3日
即日起到2024年6月30日，中銀信用卡都有「20X狂賞派」活動，每月在享有信用卡本身回贈同時，還可獲額外1800元回贈，簡單來説就是在平日消費的積分變10倍，在「紅日」，即法定每個星期日及公衆假期，消費則積分20倍。本地、海外、網購甚至繳費簽賬都可以積分，而各個簽賬類別都是單獨設立積分上限，具體明細已在上表列出。需要注意的是回贈上限最高的本地&海外簽賬設置了金額要求，需要單一簽賬500元以上，且最低每月簽賬5000元。另外還要注意AliPay HK以及WeChat Pay HK不參與活動。
每月最高贈150元：Chill、大灣區一卡通鑽石卡、崇光VISA
再來看看中銀的信用卡。Chill、大灣區一卡通鑽石卡、崇光VISA的每月回贈上限都較低，在100元~150元之間。並且使用場景有限，Chill的10%回贈率大多適用於影音娛樂消費，例如買戲飛，充值Spotify會員。
大灣區一卡通鑽石卡、崇光VS雖然有手機支付回贈，但每月100元出頭即封頂。尤其是中銀崇光VISA卡，打出5%回贈率的口號，但仔細看會發現，這張卡上限每月只有100元，且有2000元的年費。其實想要手機支付回贈的不如看看東亞 i-Titanium，每月上限300元，幾乎沒有門檻，年費也只有600元，比前兩張更有性價比，但注意需要滿足每月最低簽賬2000元。
每月最高贈1000元：中銀Cheers Card
相比上面幾張信用卡，中銀Cheers Card的回贈就高出不少，最高有1000元回贈，但需要申請Infinite卡，門檻較高，需要年薪60萬或有100萬元資產。如果是門檻較低（年薪15萬）的Signature，每月最高回贈就下到600元。需要注意的是Cheers Card高額回贈只針對餐飲及旅遊簽賬，適用範圍略窄。年費也較高，Signature都要2000元一年，且要享受高額回贈，每月需簽賬滿5000元。
各大銀行信用卡現金回贈對比：
總結：滙豐Red的表現最為均衡，不少免年費信用卡回贈同樣可觀，但依舊可以按照自己的消費習慣選擇信用卡。
|信用卡
|現金回贈類型
|回贈率
|回贈上限/月
|年費
|申請門檻
|滙豐 Red
|網上簽賬
|4%
|500元
|永久豁免
|年薪12萬元及以上
|本地超市
|2%
|330元
|本地&海外簽賬
|1%
|AEON CARD WAKUWAKU
|網上簽賬
|6%
|300元
|永久豁免
|無要求
|日本簽賬
|3%
|本地餐飲
|1%
|基本簽賬
|0.5%
|渣打 Smart
|指定商戶簽賬
|5%
|250元
|永久豁免
|年薪9.6萬元以上
|基本簽賬
|0.56%
|無上限
|中銀香港 Chill
|網上簽賬
|5%
|150元
|永久豁免
|年薪15萬元及以上
|海外消費
|5%
|指定商戶
|10%
|基本簽賬
|0.4%（積分）
|無上限
|Sim Credit
|網上簽賬
|8%
|200元
|800元
|無要求
|指定本地零售
|3%
|基本簽賬
|0.4%
|信銀 motion
|網上簽賬
|6%
|200元
|1200元
|年薪9萬元或銀行存款5萬元及以上
|本地&海外合資格食肆
|基本簽賬
|0.5%
|500元
|星展 DBS Eminent Card
|餐飲等指定簽賬
|5%
|最高400元
|2000元
|Signature：年薪36萬元以上
|其他零售簽賬回贈
|1%
|最高200元
|基本回贈
|0.4%
|無上限
|Platinum：年薪15萬元以上
|東亞 i-Titanium
|網上簽賬
|4%
|300元（需簽賬2000元以上）
|600元
|年薪4萬元及以上
|手機付款
|基本簽賬
|0.4%
|東亞日手機付款
|12%
註：年費可申請豁免，數據更新於2024年1月3日
免年費 高回贈率 高上限：滙豐、渣打
高回贈率、高上限的信用卡無疑是最理想的選擇。綜合來看，滙豐Red也許是最為均衡的一張信用卡：永久免年費、申請門檻低（年薪12萬元）、網上簽賬回贈4%，雖然不算特別亮眼，但上限高達500元，再加上本地超市簽賬回贈2%、本地&海外簽賬回贈1%，合計一個月的優惠回贈可以拿到830元，使用場景又貼合日常生活，是日常卡首選。
信銀、星展這兩張信用卡回贈也不錯，即便可以申請豁免，總歸還是要年費的。信銀 motion年費1200元，星展 DBS Eminent Card年費2000元。
信銀 motion網上簽賬以及本地&海外合資格食肆簽賬有高達6%的回贈率，但每月200元封頂。基本簽賬上限有500元，可惜回贈率太低，只有0.5%。這張信用卡雖然主打食肆回贈，但也對簽賬的食肆有限制。酒店、酒席、私房菜、百貨公司内的食肆等等，都無法參與優惠，需要留心。
星展 DBS Eminent Card同樣也是一張主打食肆的信用卡，尤其是其中的Signature，餐飲等指定簽賬回贈上限為400元，再加上其他零售簽賬回贈1%，每月的優惠回贈有600元。不過Signature Card有一定的申請門檻，需要月薪36萬元以上。此外需要留心的是，食肆等指定簽賬類型如果要享受5%的回贈，單一簽賬需要在300元以上，所以比較適合經常在餐館吃飯的朋友。
永久免年費 回贈可觀：AEON、渣打Smart、中銀Chill
永久免年費、申請門檻低、回贈可觀的信用卡也是不錯的選擇。畢竟申請沒什麽成本，在不同場合使用，積少成多，每個月也能優惠一大筆錢。
AEON CARD WAKUWAKU、渣打Smart、中銀Chill就符合這一要求，但都有不同的使用場景。
熱愛網購、偶爾旅日的朋友可以試試AEON CARD WAKUWAKU。這張信用卡的亮點在於網上簽賬回贈6%，日本簽賬回贈3%，並免除外幣交易之費用，所有回贈上限每月有300元，永久免年費的信用卡裏還算可觀。
渣打Smart則是一張主打本地生活消費的信用卡。指定商戶簽賬回贈5%，每月上限250元，渣打Smart有明確的合作商戶列表，百佳、莎莎、OK便利店、麥當勞等日常商戶都在列。
中銀Chill則主打影音娛樂消費。全港戲院、網絡串流平台（AppleTV、Spotify等）回贈10%，海外及網上簽賬5%現金回贈，但上限只有150元。
高回贈率 低上限：Sim Credit、東亞 i-Titanium
另一類是高回贈率、低上限的信用卡。這裏推薦兩款年費低、門檻低的信用卡，回贈率較高的話每個月很快可以刷到上限，成本也低。
Sim Credit雖然標榜自己網上簽賬回贈率8%，但所有現金回贈每月200元封頂，還有800元年費。指定商戶3%回贈，但合作商戶較少，建議還是以網購為主。
東亞i-Titanium則比較均衡，網上&手機付款均有4%的回贈，配合東亞日手機付款則高達12%的現金回贈，使用場景比Sim要廣不少，再加上每月回贈300元封頂，年費才600元，性價比較高。需要注意的是這張卡設定了最低簽賬要求，需要刷滿2000元才可享受回贈優惠。
撰文︰涂宇佳
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欄名 : 消費錦囊