2024減息之年　2大策略達致股債並存　迎接減息時點

▲ 最新的資金流向顯示，聖誕節前兩週，貨幣市場基金已錄得淨流出，扭轉一直以來的淨流入，可見到現金於今年並非「長勝法則」。

2023年底，歐美股市在減息預期的歡呼聲中創出年內甚至歷史新高。進入2024年，市場焦點從各地央行加息的節奏轉為減息何時開始。自美聯儲在會議上表明開始討論減息時點後，美國債息持續下跌，這個減息信號更能確定筆者去年11月底時指出「債息已見頂」的觀點。隨著減息週期將於2024年啟動，在無風險利率下跌的情況下，資金流向將出現變化。回報率緊貼利率走勢的貨幣市場基金，吸引性將逐漸減退。最新的資金流向顯示，聖誕節前兩週，貨幣市場基金已錄得淨流出，扭轉一直以來的淨流入，可見到現金於今年並非「長勝法則」。

債券︰逐步增加存續期

由於美國國債是利率見頂時最早見底的資產，筆者預期2024年高評級債券的總回報將優於2023年。儘管在無風險利率下降時，新發行的債券票面息會因而下降，但在利率下跌帶動債價上升的情況下，債券的總回報將會變得吸引。現時美國10年期債息由5%下跌至3.8%附近，已反映了一定減息的機率。然而，在2024年通脹回落的大背景下，尤其債息反彈時，投資者應逐步增加對利率敏感的主權債或高評級債券組合的存續期，以捕捉「只會遲到不會缺席」的減息週期為債券帶來的推動力。

提早減息的預期可說是近日股市催化劑。美聯儲傳達在通脹實現2%目標前，將顯著地降低利率限制性政策的訊息，頓時加速了市場對美聯儲更早減息的預期。2023年市場面對通脹上升、加息週期及經濟衰退的憂慮；相反地，2024年預期市場將面對通脹回落、減息週期及經濟有望軟著陸的可能。在這背景上，應該支持2024年股票市場的表現。由於股票市場反應是走在前的，儘管未正式減息，在2023年第四季，歐美股市已創出年內新高，甚至歷史高位。

股市︰借助「減息預期循環」所構成的機會

由於股市已經反映了某程度上的樂觀情緒，氣氛能否持續，重點在於通脹是否能一如預期回落，令美聯儲有條件進行減息避免經濟硬著陸。今個星期五，美國將公佈最新的就業數據，若然一如預期增速放慢，相信會為歐美股市表現於2024年有一個較好的開始。不過，若增速加快，市場又會擔心通脹反彈可能，或會因而延遲了減息時點的預期，那麼股市波動又會重現。筆者預期，數據影響減息預期從而影響股市表現這循環至少會維持到減息正式啟動前，而這循環將構成投資者出入股市的機會。

故此，儘管2024年是一個減息之年，投資者在捕捉投資機會時，風險管理特別重要。「現代投資組合理論」的概念是透過利用不同資產的相關性以分散風險，達致長線提高風險調節後的回報。除了利用股債調節比例以減低投資組合的波動性外，亦應透過增加具收益的投資工具，達到定期收益，尤如鎖定部分利潤的效果，以減輕價格下跌時帶來的影響。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。