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滙豐推跨境支付App　提供低費用外匯轉賬　挑機Revolut、Wise

個人增值 20:05 2024/01/02

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滙豐推跨境支付App 提供低費用外匯轉賬 挑機Revolut、Wise

大家匯款至海外地區時，會使用什麼工具？銀行雖然有信譽、較為穩妥，但手續費高，而且匯率「唔靚」，用戶經常要「硬食」很大的價差，造就一些非銀行的匯款公司在近年大行其道，以較實惠的成本作招倈。不過，銀行界亦蘊釀反攻。據彭博報道，滙控 （00005） 將推出一款國際支付應用程序 「Zing」，向零售客戶提供費用低廉的外匯服務，與Revolut、Wise等匯款商展開競爭。

非滙豐客戶也可用 初期服務英國

據報，Zing將在幾天內上架蘋果App Store和Google Play商店，並將向非滙豐客戶開放，新用戶註冊大約需3分鐘。該App初期只在英國提供服務，數月後會再擴展到世界其他地區，希望在快速增長的富裕消費者服務市場中搶佔份額。

進軍國際支付市場

滙豐全球財富和個人銀行業務CEO Nuno Matos表示，該行希望把Zing打造成一個全球性的國際支付平台，將很快登陸亞洲、中東和歐盟。

滙豐目前已有一款名為「Global Money」的產品，為現有客户提供免手續費的貨幣服務。自2020年推出以來，該服務已吸引數十萬客户，2022年處理的交易額約為110億美元。

Matos預計，新的Zing平台將吸引更多用户，令其考慮在滙豐辦理更多銀行業務。

匯款商常以低費用吸客  巨頭入局掀競爭

目前市面上的匯款商多以優於傳統銀行的更佳匯率、較爲低廉的手續費，吸引客戶使用其國際匯款服務。過去十年中，眾多此類初創企業通過在手機上提供跨境支付、儲蓄賬户、投資產品等服務而迅速擴張。例如，2021年在倫敦上市的Wise去年股價大漲50%。Revolut擁有超過2600萬用户，預計2023年收入將增長近70%，達到20億美元。

彭博指，滙豐進軍國際零售支付市場的舉動表明，全球金融巨頭正試圖與這些匯款公司展開競爭。

撰文：葉雨

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