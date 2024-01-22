【定期存款2024】8銀行逆市加息　跌市避風塘　花旗5.2厘迎4.25厘「三跑債」

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【定期存款】3個月重返5.2厘 現有客戶4.6厘 美元最高5.2厘
過去一周港元定期存款繼續現減息潮，同時機管局發行的零售債券（俗稱「三跑債」）開售，但亦有個別銀行逆市加息搶存款，部分存期重返4厘，實際賺息不輸「三跑債」，本金多的讀者宜留意。
- 滙豐、渣打等發鈔行連環減息，滙豐只剩理財客戶的3個月存期有4厘，其餘失守4厘。
- 機管局「三跑債」已經開售，保證年利率4.25厘，年期長達2.5年，可在未來減息時鎖定高息。
- 近日有約8間銀行逆市加存息，集中在3及6個月存期，部分銀行如大新銀行、信銀國際等，重返4厘水平
- 花旗銀行5.2厘全城新高，屬3個月存期，但需為全新高端理財戶口。
|近日加存息銀行
|銀行
|年利率
|存期
|起存額
|條件
|花旗銀行
|5.2厘
(原為5.0厘)
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口；
全新Citigold戶口最高5厘
|大新銀行
|4.6厘
（原為4.2厘）
|3個月
|10萬-50萬元
|VIP客戶新資金
|4.4厘
（原為3.6厘）
|6個月
|匯立銀行
|4.5厘
（原為4.0厘）
|6個月
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|4.0厘
（原為3.0厘）
|3個月
|建行亞洲
|4.4厘
（原為4.35厘）
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|4.0厘
（原為3.95厘）
|12個月
|平安壹賬通銀行
|4.4厘
（原為4.2厘）
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|4.4厘
（原為4.1厘）
|3個月
|不設最低起存額
|4.1厘
（原為4厘）
|6個月
|信銀國際
|4.35厘
（原為4.05厘）
|6個月
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金；
一般客戶加至4.25厘
|4.15厘
（原為3.65厘）
|12個月
|CITICdiamond客戶手機新資金；
一般客戶加至4.05厘
|天星銀行
|4.2厘
（原為4厘）
|3個月
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|4.1厘
（原為3.8厘）
|6個月
【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」 拆解最新策略 銀行集中加呢個存期！
5厘高息定期存款變陣
面對零售債券，目前市場上兩個5厘高息變陣︰
雖然5厘門檻降低，但換句話說，若果你有10萬元本金，抽機管局債券可能更划算，即使最終只中5手，實際收息也比3個月5厘的定存高。
不過，若果是大額本金，定期存款仍較「三跑債」優勝︰
|零售債券 VS 定期存款 優劣比較
|機管局零售債券
|港元定期存款
（12個月）
|港元定期存款
（3個月）
|年利率
|4.25厘
|4.25厘
|5.2厘
|入場費
|1萬元
|100萬元
|5萬元
|門檻
|持香港身份證便可
|理財客戶/特選客戶
|全新高端理財客戶
|年期
|2.5年
|12個月
|3個月
|全期收息
|$1062.5
（假設5手，共收息$5312.5）
|$42,500
|$625
|派息
|每季
|到期後收息
|優點
|低門檻、長年期
|大額本金、資金鎖定期較短
|極端風險
|機管局違約
|銀行倒閉
【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引
1個月驚現20厘 全城最高
眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
本文最後更新日期︰2024年1月22日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息