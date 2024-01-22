【定期存款2024】8銀行逆市加息　跌市避風塘　花旗5.2厘迎4.25厘「三跑債」

▲ 近期有個別銀行逆市加息搶存款，部分存期重返4厘，實際賺息不輸「三跑債」，包括3個月存期高見5.2厘。

過去一周港元定期存款繼續現減息潮，同時機管局發行的零售債券（俗稱「三跑債」）開售，但亦有個別銀行逆市加息搶存款，部分存期重返4厘，實際賺息不輸「三跑債」，本金多的讀者宜留意。

滙豐、渣打等發鈔行連環減息，滙豐只剩理財客戶的3個月存期有4厘，其餘失守4厘。

機管局「三跑債」已經開售，保證年利率4.25厘，年期長達2.5年，可在未來減息時鎖定高息。

近日有約8間銀行逆市加存息，集中在3及6個月存期，部分銀行如大新銀行、信銀國際等，重返4厘水平

花旗銀行5.2厘全城新高，屬3個月存期，但需為全新高端理財戶口。

近日加存息銀行 銀行 年利率 存期 起存額 條件 花旗銀行 5.2厘

(原為5.0厘) 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口；

全新Citigold戶口最高5厘 大新銀行 4.6厘

（原為4.2厘） 3個月 10萬-50萬元 VIP客戶新資金 4.4厘

（原為3.6厘） 6個月 匯立銀行 4.5厘

（原為4.0厘） 6個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 4.0厘

（原為3.0厘） 3個月 建行亞洲 4.4厘

（原為4.35厘） 3個月 100萬元 分行新資金 4.0厘

（原為3.95厘） 12個月 平安壹賬通銀行 4.4厘

（原為4.2厘） 4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.4厘

（原為4.1厘） 3個月 不設最低起存額 4.1厘

（原為4厘） 6個月 信銀國際 4.35厘

（原為4.05厘） 6個月 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金；

一般客戶加至4.25厘 4.15厘

（原為3.65厘） 12個月 CITICdiamond客戶手機新資金；

一般客戶加至4.05厘 天星銀行 4.2厘

（原為4厘） 3個月 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 4.1厘

（原為3.8厘） 6個月

花旗銀行及工銀亞洲的5厘變陣迎接「三跑債」，下文會詳述。

大新銀行有驚喜，其3個月存期回升至4.6厘，6個月存期重返4厘，今日（1月22日）再加至4.4厘。留意這個VIP客戶新資金優惠，設有本金上限50萬元。

信銀國際把12個月存期重新加至4厘以上，現最高為4.15厘，一般客戶4.05厘。

匯立（WeLab Bank）在本周12日加息後，掀起其他虛擬銀行跟進，例如富融（Fusion Bank）一周內兩度加息，3個月存期最新加至4.4厘。

天星銀行最新也加息，3個月加至4.2厘，6個月重返4厘水平。

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5厘高息定期存款變陣

面對零售債券，目前市場上兩個5厘高息變陣︰

花旗把全新私人客戶業務戶口（800萬元資產值）的優惠，由5厘加至5.2厘，適用於5萬元起存的3個月存款。

花旗全新Citigold戶口（150萬元資產值），亦有5厘，同樣為3個月存期。

工銀亞洲的3個月5厘降低存款上限，由原本適用於10萬元至80萬元的全新客戶，最新改為「e開戶」（即手機開戶的客戶），起存額降至1000元，但上限也下調至10萬元，變相實際賺息金額少了，最多可收息$1250。

如果是其他全新客戶，10萬元至80萬元存款額，工銀亞洲降至4.8厘。

雖然5厘門檻降低，但換句話說，若果你有10萬元本金，抽機管局債券可能更划算，即使最終只中5手，實際收息也比3個月5厘的定存高。

不過，若果是大額本金，定期存款仍較「三跑債」優勝︰

零售債券 VS 定期存款 優劣比較 機管局零售債券 港元定期存款

（12個月） 港元定期存款

（3個月） 年利率 4.25厘 4.25厘 5.2厘 入場費 1萬元 100萬元 5萬元 門檻 持香港身份證便可 理財客戶/特選客戶 全新高端理財客戶 年期 2.5年 12個月 3個月 全期收息 $1062.5

（假設5手，共收息$5312.5） $42,500 $625 派息 每季 到期後收息 優點 低門檻、長年期 大額本金、資金鎖定期較短 極端風險 機管局違約 銀行倒閉

零售債券︰適合任何人參與，可在更長時間鎖定4.25厘高息，但本金或受限制

定期存款︰更適合大額本金，或較短時間鎖定高息，靈活性高但難鎖定2年長年期

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1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。



本文最後更新日期︰2024年1月22日

責任編輯︰廖毅然

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