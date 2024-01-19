【定期存款2024】8銀行逆市加息　花旗5.2厘迎4.25厘「三跑債」｜

上一篇文章
【強積金】「懶人基金」資金流首破150億記錄 2023年哪類MPF最「吸金」？
機管局發行的零售債券（俗稱「三跑債」）已經開售，年利率為4.25厘，以1萬元入場費而言，目前較同等門檻的定期存款更高息。
大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健稱，在減息的預期下，能鎖定2年半、4.25厘年利率，屬較佳回報，相信今批零售債券的認購反應，較去年的零售債券更佳。
富途證券香港首席策略師陸秉鈞建議，由於本次機管局零售債券發行量少，最高發行金額為50億元，只及上一次綠債的四分之一，加上設有保底機制，預期市場反應非常踴躍，建議投資者可申購3至5手。如欲增加分配的份額，也可以考慮申購8至10手。
部分銀行逆市加息搶存
雖然本周連滙豐、渣打等大行也減港元存息，但近期有個別銀行逆市加息搶存款，部分存期重返4厘，實際賺息不輸「三跑債」，本金多的讀者宜留意︰
|近日加存息銀行
|銀行
|年利率
|存期
|起存額
|條件
|花旗銀行
|5.2厘
(原為5.0厘)
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口；
全新Citigold戶口最高5厘
|大新銀行
|4.5厘
（原為4.2厘）
|3個月
|10萬-50萬元
|VIP客戶新資金
|4.2厘
（原為3.6厘）
|6個月
|匯立銀行
|4.5厘
（原為4.0厘）
|6個月
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|4.0厘
（原為3.0厘）
|3個月
|建行亞洲
|4.4厘
（原為4.35厘）
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|4.0厘
（原為3.95厘）
|12個月
|平安壹賬通銀行
|4.4厘
（原為4.2厘）
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|4.4厘
（原為4.1厘）
|3個月
|不設最低起存額
|4.1厘
（原為4厘）
|6個月
|信銀國際
|4.35厘
（原為4.05厘）
|6個月
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金；
一般客戶加至4.25厘
|4.15厘
（原為3.65厘）
|12個月
|CITICdiamond客戶手機新資金；
一般客戶加至4.05厘
|天星銀行
|4.2厘
（原為4厘）
|3個月
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|4.1厘
（原為3.8厘）
|6個月
花旗銀行及工銀亞洲的5厘變陣迎接「三跑債」，下文會詳述。
大新銀行有驚喜，其3個月存期回升至4.3厘，6個月存期重返4厘，留意這個VIP客戶新資金優惠，設有本金上限50萬元。
較早前信銀國際亦把12個月存期重新加至4厘以上，現最高為4.15厘，一般客戶4.05厘。
匯立（WeLab Bank）上周五加息後，掀起其他虛擬銀行跟進，例如富融（Fusion Bank）一周內兩度加息，3個月存期最新加至4.4厘。
天星銀行最新也加息，3個月加至4.2厘，6個月重返4厘水平。
【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」 拆解最新策略 銀行集中加呢個存期！
5厘高息定期存款變陣
面對零售債券，目前市場上兩個5厘高息變陣︰
雖然5厘門檻降低，但換句話說，若果你有10萬元本金，抽機管局債券可能更划算，即使最終只中5手，實際收息也比3個月5厘的定存高。
不過，若果是大額本金，定期存款仍較「三跑債」優勝︰
|零售債券 VS 定期存款 優劣比較
|機管局零售債券
|港元定期存款
（12個月）
|港元定期存款
（3個月）
|年利率
|4.25厘
|4.25厘
|5.2厘
|入場費
|1萬元
|100萬元
|5萬元
|門檻
|持香港身份證便可
|理財客戶/特選客戶
|全新高端理財客戶
|年期
|2.5年
|12個月
|3個月
|全期收息
|$1062.5
（假設5手，共收息$5312.5）
|$42,500
|$625
|派息
|每季
|到期後收息
|優點
|低門檻、長年期
|大額本金、資金鎖定期較短
|極端風險
|機管局違約
|銀行倒閉
【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引
1個月驚現20厘 全城最高
眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
本文最後更新日期︰2024年1月19日
責任編輯︰廖毅然
更多高息攻略︰
【機管局債券】創造3倍利息！做5厘定存 再抽4.25厘債券 長短高息通吃
【高息活期存款2024】恒生4.98厘 大新6個月5厘 「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清
退休自製長糧要點揀？一文比較股票、股票基金、派息基金及香港年金
【高息陷阱】10幾厘息高過定存？貨幣掛鈎存款未必保本 留意9大風險
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息