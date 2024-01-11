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【定期存款2024】5銀行逆市加息　重返4厘｜6個月退守4.5厘　12個月4.3厘｜一文看清1月份最新定存

收息攻略 12:09 2024/01/11

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【定期存款2024】3銀行逆市加息　重返4厘｜6個月退守4.5厘　12個月4.3厘｜一文看清1月份最新定存

踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。

然而，近期雖有逾10銀行減存息，新一年仍驚現20厘全城新高息！而本周亦有3間銀行逆市加息，部分存期重返4厘！

本周加存息銀行
銀行年利率存期起存額備註
大眾銀行4.6厘
（原為4.4厘）		3個月50萬元手機銀行新資金；
現有資金加至4.4厘
信銀國際4.35厘
（原為4.05厘）		6個月10萬元CITICdiamond客戶手機新資金；
一般客戶加至4.25厘
4.05厘
（原為3.65厘）		12個月10萬元CITICdiamond客戶手機新資金；
一般客戶加至3.95厘
招商永隆4.3厘
（原為4.1厘）		12個月、
9個月		50萬元手機銀行開立；
新舊資金皆可
富融銀行4.0厘
（原為3.9厘）		6個月不設最低起存額虛擬銀行，只有電子渠道；
新舊資金皆可
工銀亞洲3.9厘
（原為3.2厘）		2個月300萬元網上／手機銀行開立；
5萬元起存3.7厘

信銀國際連日減息後，本周扭轉趨勢重新加息，6個月存期由4.05厘加至4.35厘，12個月存期更由3.65厘加至4.05厘。

不過，4.05厘僅限CITICdiamond（資產值400萬元）客戶10萬元新資金，一般客戶最高為3.95厘，但也較前一天加了0.4厘。

大眾銀行的3個月存期牌價，由4.2厘上調至4.4厘，手機銀行新資金額外多0.2厘，即加至4.6厘。

招商永隆銀行的12個月及9個月存息，一律加至全城最高的4.3厘，50萬元起存，現有資金也可開立；不過該行同時下調了6個月及3個月存期年利率。

工銀亞洲雖減了長存期年利率，但2個月存期大加至最高3.9厘，1個月存期也略加至2.9厘，似是為年關作準備。

另富融銀行再微調6個月存息，重返4厘年利率。

機管局債券 VS 定期存款

另一方面，機管局上周五宣布發行零售債券，年息4.25厘，以1萬元入場費而言，與門檻相若的定期存款息口差不多，而且今批零售債券年期長達2.5年，可在減息預期下鎖定2年半的4厘高息，實屬難得。

然而，零售債券或會「爭崩頭」，抽中幾多要視乎實際參與人數，假設抽中10手，本金也不過是10萬元；而年期長達2.5年，未必適合有大額本金、又想短線roll over的讀者。

零售債券 VS 定期存款　優劣比較
 機管局零售債券港元定期存款
年利率4.25厘5厘
入場費1萬元10萬元
門檻持香港身份證便可5厘需為全新客戶
年期2.5年3個月
派息每季到期後收息
優點低門檻、長年期大額本金、短期有息收
極端風險機管局違約銀行倒閉
  • 零售債券︰適合任何人參與，可在更長時間鎖定4.25厘高息，但本金或受限制
  • 定期存款︰更適合大額本金，短時間鎖定5厘高息，靈活性高但難鎖定長年期

定期存款3重驚喜 20厘點登記？仲有5厘好過買債？

11間銀行高過4.5厘　仍有5厘選擇

以下羅列3個月、6個月及12個月存期，4.5厘以上的港元定存，仍有11間銀行提供，主要為3個月存期，不計1個月或1星期的短存期，也有2個5厘選擇。

3個月存期 - 仍有大量4.5厘以上高息
銀行年利率起存額備註
工銀亞洲5.0厘10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
花旗銀行5.0厘5萬元花旗私人客戶業務新客戶，並持有指定產品結存
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
交銀香港4.7厘100萬元指定理財客戶網上新資金
東亞銀行4.7厘10萬元全新顯卓理財客戶
創興銀行4.7厘50萬元全新客戶完成指定項目
南洋商業銀行4.6厘100萬元特選南商理財客戶分行新資金
信銀國際4.6厘10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
華僑銀行4.6厘10萬元宏富理財客戶新資金
集友銀行4.55厘100萬元於分行以新資金開立
工銀亞洲4.55厘
（98天）		80萬元理財金客戶分行新資金
招商永隆4.55厘50萬元手機銀行開立
6個月存期 - 退守4.5厘
南洋商業銀行4.5厘100萬元特選南商理財客戶分行新資金
招商永隆4.45厘50萬元手機銀行開立
工銀亞洲4.4厘
（188天）		300萬元理財金客戶分行新資金
12個月存期 - 退守4.3厘
富邦銀行4.3厘50萬元手機銀行新資金
南洋商業銀行4.25厘100萬元特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.2厘50萬元手機銀行新資金

12個月退守4.3厘

  • 南洋商業銀行最新減存息，12個月存期收起4.55厘，減至4.25厘，不再是全城最高。
  • 12個月存期退守4.3厘，由富邦銀行及招商永隆提供。
  • 招商永隆減息後，6個月存期最高為南商的4.5厘。
  • 3個月存期仍有兩個5厘選擇，但均屬新客戶優惠，現有客戶優惠最高為富邦的4.8厘。

在經濟前景不確定的環境下，定存利息雖有回落，但4厘仍然是不俗的保守產品，毋需擔心價格波動，穩守逾4厘的保證利息，別無他選。

驚現1個月20厘　速賺逾$3,000

虛擬銀行在劈息潮下大派福利，眾安銀行（ZA Bank）的港元定存達1個月20厘創新高，但條件不容易︰

  • 需先在APP內登記
  • 需維持最少100萬元合資格活期新資金
  • 合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長
  • 新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

  • 留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款
  • 以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

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盤點各存期最高息之選

  • 12個月︰富邦銀行及招商永隆都有4.3厘最高，兩者同為50萬元起存，均屬手機銀行優惠，富邦要新資金，招商永隆新舊資金皆可。
  • 9個月︰較少銀行做9個月優惠，招商永隆提供4.3厘，50萬元起存，屬手機銀行優惠，新舊資金皆可。
  • 6個月︰南洋商業銀行4.5厘，需100萬元新資金，並需為特選南商理財客戶。
  • 3個月︰工銀亞洲及花旗銀行的全新客戶有5厘。
  • 2個月︰富邦銀行提供4.7厘，需50萬元新資金，於手機銀行開立。
  • 1個月︰眾安銀行20厘，但需維持100萬元活期新資金餘額。
  • 1星期︰滙豐13厘，需為卓越理財尊尚客戶的兌換資金。

本文最後更新日期︰2024年1月11日

責任編輯︰廖毅然

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