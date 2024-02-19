【定期存款2024】4.88厘快閃速賺$6,100　兩銀行逆市加息｜20大銀行4厘年利率任選｜龍年港元定存新趨勢

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美元定期存款｜5.58厘破頂年利率 減息前夕 鎖定15銀行5厘高息
首季幾乎減息無望，高息環境至少維持至下半年。定期存款仍是最穩妥的儲蓄產品，雖然年初以來迎來減息潮，但龍年伊始，有兩間銀行逆市加息，3個月存期突現4.88厘快閃高息，50萬元上限可速賺$6,100。
建行亞洲4.88厘詳情（請按下圖）
龍年定存新消息︰
美國經濟數據強勁，美債息於4.2厘與4.3厘之間拉鋸，5月減息機率跌至不足40%。高息環境持續，能帶來最穩定收益的仍是定期存款。龍年伊始，大部分銀行的港元定存仍有4厘年利率的選擇。
|各大銀行4厘港元定存
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|滙豐銀行
|4.5厘
|1個月
|1萬元
|兌換資金
|中銀香港
|4.0厘
|1個月
|5萬元
|兌換資金
|渣打香港
|10厘
|7天
|1萬元
|兌換資金
|恒生銀行
|10.9厘
|7天
|1萬元
|兌換資金
4大銀行的牌價均已大部分跌穿4厘，僅餘7天、14天及1個月的超短存期有4厘以上，而且需為兌換資金。
|各大銀行4厘港元定存
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|工銀亞洲
|6.0厘
|3個月
|最多10萬元
|全新客戶手機開立
|4.0厘
|6個月
|5萬元
|網上/手機銀行開立
|花旗銀行
|5.0厘
|3個月
|5萬元
|全新私人客戶業務戶口
|4.04厘
|1個月
|不設最低起存額
|一般客戶網上開立
|建行亞洲
|4.88厘
|3個月
|上限50萬元
|分行全新客戶
|東亞銀行
|4.4厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|4.3厘
|6個月
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|4.0厘
|12個月
|星展銀行
|4.15厘
|6個月
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|4.05厘
|4個月
|招商永隆
|4.25厘
|3個月／6個月
|500萬元
|手機銀行開立
|4.0厘
|12個月
|信銀國際
|4.25厘
|3個月／6個月
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
工銀亞洲的6厘高息，本文後段會詳述。
上表有2間銀行的12個月存期尚有4厘選擇，但都屬於高起存額／全新客戶／高端理財客戶，門檻都不低。
|各大銀行4厘港元定存
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|富邦銀行
|4.4厘
|3個月
|50萬元
|手機新資金
|4.0厘
|6個月
|華僑銀行
|4.6厘
|6個月
|100萬元
|全新理財客戶新資金
|4.5厘
|3個月
|10萬元
|理財客戶新資金
|大新銀行
|4.5厘
|3個月
|10萬元
|全新VIP銀行客戶
|4.2厘
|6個月
|南洋商業銀行
|4.45厘
|3個月
|100萬元
|特選理財客戶新資金
|4.3厘
|6個月
|交銀香港
|4.4厘
|3個月
|100萬元
|理財客戶新資金
|4.2厘
|6個月
|2萬元
|電子渠道開立
|創興銀行
|4.4厘
|3個月
|50萬元
|電子渠道開立
|大眾銀行
|4.1厘
|3個月／6個月
|50萬元
|手機新資金
華僑銀行有目前最高息的6個月存期，但需要全新理財客戶，且100萬元起存。
若有50萬元本金，可考慮富邦、創興或大新銀行，三者都有最高4.4厘。
|各大銀行4厘港元定存
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|眾安銀行
|20厘
|1個月
|最多20萬元
|需維持一定活期存款
|富融銀行
|4.1厘
|3個月／6個月
|不設最低起存額
|現有資金
|天星銀行
|4.1厘
|3個月／4個月
|1000元
|現有資金
|匯立銀行
|4.1厘
|7個月
|10元
|現有資金
|平安壹賬通
|4.0厘
|3個月／4個月
|100元
|現有資金
虛擬銀行慣常於高息存款作吸客手段，目前大部分虛擬銀行仍有4厘選擇。
眾安銀行的1個月20厘為目前的「高息王」，下文會詳述所需條件。
存款保障升級！80萬元All in定存 收息逾$30,000｜被動收入靠自己
回顧目前全城最高的港元定存，若不計1個月或以下的超短存期，3個月或以上，最高有達6厘年利率。
6厘港元定存
美國不減息，工銀亞洲即連出兩招吸新客，其中較低門檻的，是3個月6厘高息。
工銀亞洲6厘詳情（請按下圖）
80萬元4.7厘 速賺$9,400
工銀亞洲另有全新客戶分行新資金優惠，上月是4.8厘，2月份略減至4.7厘，但3個月仍能速賺$9400。
工銀亞洲4.7厘詳情（請按下圖）
1個月驚現20厘 全城最高
眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
本文最後更新日期︰2024年2月19日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息