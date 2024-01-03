【定期存款2024】3銀行逆市加存息、20厘全城新高｜3個月5厘僅剩3間｜一文看清1月份最新定存

▲ 踏進2024年，5.3厘高息定存已下架，但仍有3間銀行提供3個月5厘高息！更有虛擬銀行推出1個月20厘全城最高息去搶客。1月份最新港元定存年利率，以下一文看清。

踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。

然而，近期雖有逾10銀行減存息，本周伊始仍有3間銀行逆市加息，更高見20厘全城新高！

以下先盤點3個月存期的5厘高息，雖然「5厘俱樂部」成員大減，但本網仍能為讀者搜羅3間5厘高息定期。

「5厘俱樂部」還有幾多間？

「5厘」俱樂部成員逐漸減少，踏進新一年，5.3厘已下架，但仍有3間銀行提供3個月5厘高息！

定期存款最新變動（3個月存期） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 大新銀行 5.0厘（原為5.3厘） 3個月 10萬元 VIP客戶新資金 工銀亞洲 5.0厘（延至1月31日） 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金 花旗銀行 5.0厘（原為5.2厘） 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口 南洋商業銀行 4.9厘（原為5厘） 3個月 100萬元 特選南商理財客戶分行新資金 集友銀行 4.85厘（原為5厘） 3個月 100萬元 新資金 交銀香港 4.8厘（原為5厘） 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞銀行 4.8厘（原為5.05厘） 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 建行亞洲 4.7厘（原為5厘） 3個月 100萬元 所有客戶新資金 信銀國際 4.7厘（原為5厘） 3個月 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金 創興銀行 4.7厘（原為5厘） 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目

大新銀行在新一年把5.3厘下架，VIP客戶新資金優惠減至5厘，繼續適用於10萬元至50萬元新資金。

工銀亞洲的新客戶5厘在新一年繼續有，優惠期暫延至1月底，但現有客戶則全線減息，3個月減至4.65厘。

花旗銀行的新客戶5.2厘在2023年底已到期，新一年改為最高5厘。現有客戶的1個月5厘下架，減至4.77厘。

東亞銀行及交銀香港原本都有5厘或以上，新一年都減至4.8厘。

創興銀行、信銀國際及建行亞洲在新一年把5厘下架，3個月存期一律減至4.7厘。

3銀行逆市加息

雖然多間銀行減息，但以下3間銀行卻逆市加存息︰

本周加存息銀行 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 招商永隆 4.65厘 3及6個月 500萬元 手機銀行開立，不論新舊資金；50萬元起存4.6厘 4.35厘 9及12個月 500萬元 手機銀行開立，不論新舊資金；50萬元起存4.3厘 大眾銀行 4.4厘 3及6個月 50萬元 手機銀行新資金 眾安銀行 20厘 1個月 1元-20萬元 需先登記及維持100萬元活期新資金58日

驚現1個月20厘 速賺逾$3,000

虛擬銀行在劈息潮下大派福利，眾安銀行（ZA Bank）的港元定存達1個月20厘創新高，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

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盤點各存期最高息之選

12個月︰大眾財務50萬元起存4.625厘，銀行以南洋商業銀行最高，需100萬元新資金有4.55厘。

9個月︰較少銀行做9個月優惠，星展銀行提供4.25厘，起存額為5萬元新資金。

6個月︰除上述招商永隆的4.88厘快閃外，最高有南洋商業銀行4.8厘，需100萬元新資金。

3個月︰大新銀行的VIP客戶新資金5厘、工銀亞洲及花旗銀行的全新客戶也有5厘。

2個月︰富邦銀行提供4.7厘，需50萬元新資金，於手機銀行開立。

1個月︰眾安銀行20厘，但需維持100萬元活期新資金餘額。

1星期︰滙豐13厘，需為卓越理財尊尚客戶的兌換資金。

多間銀行逼近5厘

即使不是新資金、新客戶，4厘高息亦比比皆是。

在經濟前景不確定的環境下，定存利息雖有回落，但4厘仍然是不俗的保守產品，毋需擔心價格波動，穩守4厘的保證利息，別無他選。

4.5厘以上定期存款（3個月存期或以上） 南洋商業銀行 4.8厘 6個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦銀行 4.8厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.8厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 南洋商業銀行 4.7厘 3個月 10萬元 一般客戶新資金 華僑銀行 4.65厘 6個月 10萬元 宏富理財客戶新資金 信銀國際 4.6厘 3個月 10萬元 一般客戶手機新資金 南洋商業銀行 4.55厘 12個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 交銀香港 4.55厘 3個月 2萬元 電子渠道開立，新舊資金皆可

本文最後更新日期︰2024年1月3日

責任編輯︰廖毅然

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