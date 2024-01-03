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【定期存款2024】3銀行逆市加存息、20厘全城新高｜3個月5厘僅剩3間｜一文看清1月份最新定存

收息攻略 14:37 2024/01/03

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踏進2024年，5.3厘高息定存已下架，但仍有3間銀行提供3個月5厘高息！更有虛擬銀行推出1個月20厘全城最高息去搶客。1月份最新港元定存年利率，以下一文看清。

踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。

然而，近期雖有逾10銀行減存息，本周伊始仍有3間銀行逆市加息，更高見20厘全城新高！

以下先盤點3個月存期的5厘高息，雖然「5厘俱樂部」成員大減，但本網仍能為讀者搜羅3間5厘高息定期。

「5厘俱樂部」還有幾多間？

「5厘」俱樂部成員逐漸減少，踏進新一年，5.3厘已下架，但仍有3間銀行提供3個月5厘高息！

定期存款最新變動（3個月存期）
銀行年利率存款期起存額備註
大新銀行5.0厘（原為5.3厘）3個月10萬元VIP客戶新資金
工銀亞洲5.0厘（延至1月31日）3個月10萬元全新客戶分行新資金
花旗銀行5.0厘（原為5.2厘）3個月5萬元全新花旗私人客戶業務戶口
南洋商業銀行4.9厘（原為5厘）3個月100萬元特選南商理財客戶分行新資金
集友銀行4.85厘（原為5厘）3個月100萬元新資金
交銀香港4.8厘（原為5厘）3個月100萬元指定理財客戶網上新資金
東亞銀行4.8厘（原為5.05厘）3個月10萬元全新顯卓理財客戶
建行亞洲4.7厘（原為5厘）3個月100萬元所有客戶新資金
信銀國際4.7厘（原為5厘）3個月10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
創興銀行4.7厘（原為5厘）3個月50萬元全新客戶完成指定項目
  • 大新銀行在新一年把5.3厘下架，VIP客戶新資金優惠減至5厘，繼續適用於10萬元至50萬元新資金。
  • 工銀亞洲的新客戶5厘在新一年繼續有，優惠期暫延至1月底，但現有客戶則全線減息，3個月減至4.65厘。
  • 花旗銀行的新客戶5.2厘在2023年底已到期，新一年改為最高5厘。現有客戶的1個月5厘下架，減至4.77厘。
  • 東亞銀行及交銀香港原本都有5厘或以上，新一年都減至4.8厘。
  • 創興銀行、信銀國際及建行亞洲在新一年把5厘下架，3個月存期一律減至4.7厘。

3銀行逆市加息

雖然多間銀行減息，但以下3間銀行卻逆市加存息︰

本周加存息銀行
銀行年利率存款期起存額備註
招商永隆4.65厘3及6個月500萬元手機銀行開立，不論新舊資金；50萬元起存4.6厘
 4.35厘9及12個月500萬元手機銀行開立，不論新舊資金；50萬元起存4.3厘
大眾銀行4.4厘3及6個月50萬元手機銀行新資金
眾安銀行20厘1個月1元-20萬元需先登記及維持100萬元活期新資金58日

驚現1個月20厘　速賺逾$3,000

虛擬銀行在劈息潮下大派福利，眾安銀行（ZA Bank）的港元定存達1個月20厘創新高，但條件不容易︰

  • 需先在APP內登記
  • 需維持最少100萬元合資格活期新資金
  • 合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長
  • 新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

  • 留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款
  • 以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

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盤點各存期最高息之選

  • 12個月︰大眾財務50萬元起存4.625厘，銀行以南洋商業銀行最高，需100萬元新資金有4.55厘。
  • 9個月︰較少銀行做9個月優惠，星展銀行提供4.25厘，起存額為5萬元新資金。
  • 6個月︰除上述招商永隆的4.88厘快閃外，最高有南洋商業銀行4.8厘，需100萬元新資金。
  • 3個月︰大新銀行的VIP客戶新資金5厘、工銀亞洲及花旗銀行的全新客戶也有5厘。
  • 2個月︰富邦銀行提供4.7厘，需50萬元新資金，於手機銀行開立。
  • 1個月︰眾安銀行20厘，但需維持100萬元活期新資金餘額。
  • 1星期︰滙豐13厘，需為卓越理財尊尚客戶的兌換資金。

多間銀行逼近5厘

即使不是新資金、新客戶，4厘高息亦比比皆是。

在經濟前景不確定的環境下，定存利息雖有回落，但4厘仍然是不俗的保守產品，毋需擔心價格波動，穩守4厘的保證利息，別無他選。

4.5厘以上定期存款（3個月存期或以上）
南洋商業銀行4.8厘6個月100萬元特選南商理財客戶新資金
富邦銀行4.8厘3個月50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.8厘3個月10萬元全新顯卓理財客戶
南洋商業銀行4.7厘3個月10萬元一般客戶新資金
華僑銀行4.65厘6個月10萬元宏富理財客戶新資金
信銀國際4.6厘3個月10萬元一般客戶手機新資金
南洋商業銀行4.55厘12個月100萬元特選南商理財客戶新資金
交銀香港4.55厘3個月2萬元電子渠道開立，新舊資金皆可

本文最後更新日期︰2024年1月3日

責任編輯︰廖毅然

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