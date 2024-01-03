【定期存款2024】3銀行逆市加存息、20厘全城新高｜3個月5厘僅剩3間｜一文看清1月份最新定存

上一篇文章
【高息活期存款2024】恒生4.38厘 大新6個月5厘 「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清
踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。
然而，近期雖有逾10銀行減存息，本周伊始仍有3間銀行逆市加息，更高見20厘全城新高！
以下先盤點3個月存期的5厘高息，雖然「5厘俱樂部」成員大減，但本網仍能為讀者搜羅3間5厘高息定期。
「5厘俱樂部」還有幾多間？
「5厘」俱樂部成員逐漸減少，踏進新一年，5.3厘已下架，但仍有3間銀行提供3個月5厘高息！
|定期存款最新變動（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|大新銀行
|5.0厘（原為5.3厘）
|3個月
|10萬元
|VIP客戶新資金
|工銀亞洲
|5.0厘（延至1月31日）
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
|花旗銀行
|5.0厘（原為5.2厘）
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口
|南洋商業銀行
|4.9厘（原為5厘）
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶分行新資金
|集友銀行
|4.85厘（原為5厘）
|3個月
|100萬元
|新資金
|交銀香港
|4.8厘（原為5厘）
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|東亞銀行
|4.8厘（原為5.05厘）
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|建行亞洲
|4.7厘（原為5厘）
|3個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|信銀國際
|4.7厘（原為5厘）
|3個月
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
|創興銀行
|4.7厘（原為5厘）
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
3銀行逆市加息
雖然多間銀行減息，但以下3間銀行卻逆市加存息︰
|本周加存息銀行
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|招商永隆
|4.65厘
|3及6個月
|500萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金；50萬元起存4.6厘
|4.35厘
|9及12個月
|500萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金；50萬元起存4.3厘
|大眾銀行
|4.4厘
|3及6個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|眾安銀行
|20厘
|1個月
|1元-20萬元
|需先登記及維持100萬元活期新資金58日
驚現1個月20厘 速賺逾$3,000
虛擬銀行在劈息潮下大派福利，眾安銀行（ZA Bank）的港元定存達1個月20厘創新高，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
定期存款高息維持多久？ 渣打：美國明年減1厘以上 港息會於這月份跟跌
盤點各存期最高息之選
多間銀行逼近5厘
即使不是新資金、新客戶，4厘高息亦比比皆是。
在經濟前景不確定的環境下，定存利息雖有回落，但4厘仍然是不俗的保守產品，毋需擔心價格波動，穩守4厘的保證利息，別無他選。
|4.5厘以上定期存款（3個月存期或以上）
|南洋商業銀行
|4.8厘
|6個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|南洋商業銀行
|4.7厘
|3個月
|10萬元
|一般客戶新資金
|華僑銀行
|4.65厘
|6個月
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|信銀國際
|4.6厘
|3個月
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|南洋商業銀行
|4.55厘
|12個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|交銀香港
|4.55厘
|3個月
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金皆可
本文最後更新日期︰2024年1月3日
責任編輯︰廖毅然
更多高息攻略︰
定期存款高息維持多久？ 渣打：美國明年減1厘以上 港息會於這月份跟跌
【定期存款】6個月4.88厘快閃只限1天、1萬元現有資金起存、大戶收息50萬元！
退休自製長糧要點揀？一文比較股票、股票基金、派息基金及香港年金
【高息陷阱】10幾厘息高過定存？貨幣掛鈎存款未必保本 留意9大風險
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息