【定期存款2024】3個月5厘僅剩2間、6個月4.88厘快閃｜一文看清1月份最新定存（附各存期最高息）

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【定期存款】6個月4.88厘快閃只限1天、1萬元現有資金起存、大戶收息50萬元！
踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。
然而，本網仍能為讀者搜羅5厘高息定期，即使不是新資金、新客戶，4厘高息亦比比皆是。
在經濟前景不確定的環境下，定存利息雖有回落，但4厘仍然是不俗的保守產品，毋需擔心價格波動，穩守4厘的保證利息，別無他選。
「5厘」俱樂部成員逐漸減少，但踏進新一年，5.3厘已下架，但仍有2間銀行提供3個月5厘高息！
|定期存款最新變動（3個月存期）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|大新銀行
|5.0厘（原為5.3厘）
|3個月
|10萬元
|VIP客戶新資金
|工銀亞洲
|5.0厘（延至1月31日）
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
|花旗銀行
|5.2厘（已到期，暫未更新）
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口
|集友銀行
|4.9厘（原為5厘）
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶分行新資金
|交銀香港
|4.85厘（原為5厘）
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|集友銀行
|4.85厘（原為5厘）
|3個月
|100萬元
|新資金
|信銀國際
|4.85厘（原為5厘）
|3個月
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
|建行亞洲
|4.8厘（原為5厘）
|3個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|東亞銀行
|4.8厘（原為5.05厘）
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|創興銀行
|4.7厘（原為5厘）
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
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4.88厘快閃只限1天 新舊資金皆可
新年伊始，招商永隆推6個月4.88厘快閃優惠，暫只限1天（1月2日），需在手機銀行開立，新舊資金皆可，1萬元起存，最多可做2000萬元，大戶激賺近50萬元。
|招商永隆快閃定存
|優惠期
|只限1月2日（晚上7時前）
|存款貨幣
|港元
|存款年期
|6個月
|年利率
|4.88厘
|存款金額
|1萬-2000萬元
|備註
|手機銀行開立，新舊資金皆可
一些銀行的超短存期有超過5厘水平，例如4大銀行的1星期港元定存普遍都有逾10厘，但這些都屬於兌換資金優惠，實際賺息亦不多。
盤點各存期最高息之選
多間銀行逼近5厘
雖然銀行紛紛下架5厘高息，但仍有大量貼近5厘之選︰
|4.5厘以上定期存款（3個月存期或以上）
|信銀國際
|4.85厘
|3個月
|10萬元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|集友銀行
|4.85厘
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|4.8厘
|6個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|信銀國際
|4.75厘
|3個月
|10萬元
|一般客戶手機新資金
|創興銀行
|4.7厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.7厘
|3個月
|10萬元
|一般客戶新資金
|華僑銀行
|4.65厘
|6個月
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|南洋商業銀行
|4.55厘
|12個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|交銀香港
|4.55厘
|3個月
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金皆可
本文最後更新日期︰2024年1月2日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息