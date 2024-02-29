【定期存款2024】3個月再現5厘、12個月重返4厘｜20大銀行4厘年利率任選

▲ 本周兩銀行逆市加港元定存息，大新銀行最新把3個月存期加至最高5厘，平安壹賬通把12個月長存期加至4厘。

美國5月減息機會率降至僅20%，高息環境至少維持至下半年。財富增值路上，在進取的同時，把部分資產放定期存款，仍是最穩妥的做法。

本周有3間銀行逆市加息，12個月存期方面，兩間銀行重現4厘年利率，分別屬平安壹賬通及大眾銀行的優惠，前者100元起存也毋需新資金，是目前4個有4厘長息的銀行中，門檻最低的。

大新銀行最新把3個月存期加至最高5厘，做盡50萬元收息逾$6,000，但留意需在指定分行。

12個月4厘之選（請按下圖）

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如上圖可見，目前4間銀行提供12個月4厘，涵蓋高、中、低門檻，招商永隆及東亞銀行的4厘門檻都極高，前者要500萬元起存額，後者要全新高端理財客戶、且需200萬元新資金。

大眾銀行最新把手機銀行新資金年利率，加至4厘，起存額為50萬元，算是中等門檻的優惠。

平安壹賬通本周把12個月存期重新加至4厘，是目前市場上，碩果僅存的低門檻4厘長息，起存額只需100元，亦毋需新資金。

大新銀行5厘（請按下圖）

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大新銀行推出「特選分行禮遇」，在上述4間指定分行開立理財戶口，以最多50萬元新資金開立3個月港元定存，年利率5厘，收息$6,250。

如在其他分行開立全新VIP帳戶，3個月存期也加至4.7厘，6個月存期加至4.4厘，同樣是上限50萬元。

建行亞洲4.88厘（請按下圖）

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工銀新客優惠也有4.7厘（請按下圖）

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富邦銀行加至4.6厘（請按下圖）

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本周定存新消息︰ 大眾銀行及平安壹賬通先後加息，12個月存期紛紛重返4厘。（2月28日新增）

大新銀行的現有客戶也加息，3個月存期，20萬起存加至4.5厘，100萬元起存加至4.6厘。

南洋商業銀行再減息，3及6個月存期減至4.2厘，12個月存期3.9厘。

恒生銀行減存息，3個月及6個月存期現為3.7厘及3.6厘，各減0.1厘。

華僑銀行6個月存期減至4.25厘，全新客戶計及額外現金回贈後，有4.5厘。

星展銀行減存息，3及4個月定存險守4厘，6個月目前為4.05厘。

美國經濟數據強勁，美債息於4.2厘與4.3厘之間拉鋸，5月減息機率跌至20%以下。高息環境持續，能帶來最穩定收益的仍是定期存款。龍年伊始，大部分銀行的港元定存仍有4厘年利率的選擇。

盤點20大銀行4厘之選

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 滙豐銀行 4.5厘 1個月 1萬元 兌換資金 中銀香港 4.0厘 1個月 5萬元 兌換資金 渣打香港 10厘 7天 1萬元 兌換資金 恒生銀行 10.9厘 7天 1萬元 兌換資金

4大銀行的牌價均已大部分跌穿4厘，僅餘7天、14天及1個月的超短存期有4厘以上，而且需為兌換資金。

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 工銀亞洲 6.0厘 3個月 最多10萬元 全新客戶手機開立 4.0厘 6個月 5萬元 網上/手機銀行開立 大新銀行 5.0厘 3個月 10萬-50萬元 指定分行開立理財戶口 4.7厘 3個月 任何分行全新VIP客戶 花旗銀行 5.0厘 3個月 5萬元 全新私人客戶業務戶口 4.04厘 1個月 不設最低起存額 一般客戶網上開立 建行亞洲 4.88厘 3個月 上限50萬元 分行全新客戶 東亞銀行 4.4厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 4.3厘 6個月 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 4.0厘 12個月 星展銀行 4.05厘 6個月 5萬元 網上/手機銀行新資金 4.0厘 3及4個月 招商永隆 4.25厘 3個月／6個月 500萬元 手機銀行開立 4.0厘 12個月

工銀亞洲的6厘高息，本文後段會詳述。

上表有2間銀行的12個月存期尚有4厘選擇，但都屬於高起存額／全新客戶／高端理財客戶，門檻都不低。

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 富邦銀行 4.6厘 3個月 50萬元 手機新資金 4.1厘 6個月 華僑銀行 4.5厘 6個月 100萬元 全新理財客戶新資金 4.2厘 3個月 10萬元 理財客戶新資金 南洋商業銀行 4.2厘 3及6個月 100萬元 特選理財客戶新資金 交銀香港 4.35厘 3個月 100萬元 理財客戶新資金 4.05厘 6個月 2萬元 電子渠道開立 創興銀行 4.4厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 信銀國際 4.25厘 3個月／6個月 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 大眾銀行 4.3厘 3個月 50萬元 手機新資金 4.0厘 12個月

華僑銀行有目前最高息的6個月存期，但需要全新理財客戶，且100萬元起存。

若有50萬元本金，可考慮富邦或大新銀行，兩者都有最高4.6厘。

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 眾安銀行 20厘 1個月 最多20萬元 需維持一定活期存款 富融銀行 4.1厘 3個月 不設最低起存額 現有資金 匯立銀行 4.1厘 7個月 10元 現有資金 平安壹賬通 4.0厘 3個月／4個月／12個月 100元 現有資金

虛擬銀行慣常於高息存款作吸客手段，目前大部分虛擬銀行仍有4厘選擇。

眾安銀行的1個月20厘為目前的「高息王」，下文會詳述所需條件。

港元定存攻略｜250萬元高息到期點部署？盤點4大「安全牌」！

回顧目前全城最高的港元定存，若不計1個月或以下的超短存期，3個月或以上，最高有達6厘年利率。

6厘港元定存

美國不減息，工銀亞洲即連出兩招吸新客，其中較低門檻的，是3個月6厘高息。

工銀亞洲個人新客戶

透過手機銀行「e定存」開立

首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率

每筆定期存款須為1000元或以上

存10萬元，3個月速賺1500元

推廣期暫至3月28日

工銀亞洲6厘詳情（請按下圖）

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1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

本文最後更新日期︰2024年2月28日

責任編輯︰廖毅然

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