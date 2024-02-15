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【定期存款2024】20大銀行4厘年利率任選｜6厘高息速賺$1,500｜龍年港元定存新趨勢

收息攻略 14:45 2024/02/15

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龍年伊始，大部分銀行的港元定存仍有4厘年利率的選擇，本文盤點20大銀行高息之選，還有3個月6厘及1個月20厘的詳情。

美國經濟數據強勁，美債息於4.3厘拉鋸，5月減息機率跌至不足40%。高息環境持續，能帶來最穩定收益的仍是定期存款。龍年伊始，大部分銀行的港元定存仍有4厘年利率的選擇，本文盤點20大銀行高息之選，還有3個月6厘及1個月20厘的詳情。

龍年定存新消息︰

  • 渣打銀行一般客戶全線跌穿4厘，與其他發鈔行看齊
  • 東亞銀行的3個月存期減至最高4.4厘，12個月存期險守4厘。
  • 南洋商業銀行12個月存期減至3.95厘，3個月存期亦失守4.5厘，目前為4.45厘。
  • 大眾銀行各存期牌價均跌穿4厘，計及新資金額外年利率後，3個月及6個月有最高4.1厘。
  • 虛銀也減息，平安壹賬通的3及4個月存期減至4厘，Mox Bank新資金優惠跌至3.9厘。

盤點20大銀行4厘之選

各大銀行4厘港元定存
銀行年利率存款期起存額備註
滙豐銀行4.5厘1個月1萬元兌換資金
中銀香港4.0厘1個月5萬元兌換資金
渣打香港10厘7天1萬元兌換資金
恒生銀行10.9厘7天1萬元兌換資金

4大銀行的牌價均已大部分跌穿4厘，僅餘7天、14天及1個月的超短存期有4厘以上，而且需為兌換資金。

各大銀行4厘港元定存
銀行年利率存款期起存額備註
工銀亞洲6.0厘3個月最多10萬元全新客戶手機開立
4.0厘6個月5萬元網上/手機銀行開立
花旗銀行5.0厘3個月5萬元全新私人客戶業務戶口
4.04厘1個月不設最低起存額一般客戶網上開立
東亞銀行4.4厘3個月10萬元全新顯卓理財客戶
4.3厘6個月200萬元全新顯卓私人理財客戶
4.0厘12個月
星展銀行4.2厘6個月5萬元網上/手機銀行新資金
4.15厘4個月
招商永隆4.25厘3個月／6個月500萬元手機銀行開立
4.0厘12個月
信銀國際4.25厘3個月／6個月10萬元CITICdiamond客戶手機新資金
4.05厘12個月

工銀亞洲的6厘高息，本文後段會詳述。

上表有3間銀行的12個月存期尚有4厘選擇，但都屬於高起存額／全新客戶／高端理財客戶新資金，門檻都不低。

各大銀行4厘港元定存
銀行年利率存款期起存額備註
富邦銀行4.4厘3個月50萬元手機新資金
4.0厘6個月
華僑銀行4.6厘6個月100萬元全新理財客戶新資金
4.5厘3個月10萬元理財客戶新資金
南洋商業銀行4.45厘3個月100萬元特選理財客戶新資金
4.3厘6個月
交銀香港4.4厘3個月100萬元理財客戶新資金
4.2厘6個月2萬元電子渠道開立
創興銀行4.4厘3個月50萬元電子渠道開立
大眾銀行4.1厘3個月／6個月50萬元手機新資金

華僑銀行有目前最高息的6個月存期，但需要全新理財客戶，且100萬元起存。

若有50萬元本金，可考慮富邦或創興，兩者都有最高4.4厘。

各大銀行4厘港元定存
銀行年利率存款期起存額備註
眾安銀行20厘1個月最多20萬元需維持一定活期存款
富融銀行4.1厘3個月／6個月不設最低起存額現有資金
天星銀行4.1厘3個月／4個月1000元現有資金
匯立銀行4.1厘7個月10元現有資金
平安壹賬通4.0厘3個月／4個月100元現有資金

虛擬銀行慣常於高息存款作吸客手段，目前大部分虛擬銀行仍有4厘選擇。

眾安銀行的1個月20厘為目前的「高息王」，下文會詳述所需條件。

回顧目前全城最高的港元定存，若不計1個月或以下的超短存期，3個月或以上，最高有達6厘年利率。

6厘港元定存

美國不減息，工銀亞洲即連出兩招吸新客，其中較低門檻的，是3個月6厘高息。

  • 工銀亞洲個人新客戶
  • 透過手機銀行「e定存」開立
  • 首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率
  • 每筆定期存款須為1000元或以上
  • 存10萬元，3個月速賺1500元
  • 推廣期暫至2月29日

工銀亞洲6厘詳情

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80萬元4.7厘　速賺$9,400

工銀亞洲另有全新客戶分行新資金優惠，上月是4.8厘，2月份略減至4.7厘，但3個月仍能速賺$9400。

  • 工銀亞洲全新理財金／理財e時代／綜合客戶
  • 分行新資金10萬元至80萬元
  • 3個月存期，年利率4.7厘
  • 80萬元起存可速賺$9,400
  • 推廣期暫至2月29日

工銀亞洲4.7厘詳情

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1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

  • 需先在APP內登記
  • 需維持最少100萬元合資格活期新資金
  • 合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長
  • 新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

  • 留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款
  • 以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。


本文最後更新日期︰2024年2月15日

責任編輯︰廖毅然

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