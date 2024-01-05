【定期存款2024】13銀行高過4.5厘　好過4.25厘零售債券？｜一文看清1月份最新定存

下一篇文章
【定期存款】12個月4.55厘 僅餘10銀行有4厘 鎖定$45,500被動收入！
踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。
然而，近期雖有逾10銀行減存息，本周伊始仍有4間銀行逆市加息，更高見20厘全城新高！
機管局剛宣布發行零售債券，年息4.25厘，以1萬元入場費而言，與門檻相若的定期存款息口差不多，而且今批零售債券年期長達2.5年，可在減息預期下鎖定2年半的4厘高息，實屬難得。
然而，零售債券或會「爭崩頭」，抽中幾多要視乎實際參與人數，假設抽中10手，本金也不過是10萬元；而年期長達2.5年，未必適合想短線roll over的讀者。
|零售債券 VS 定期存款 優劣比較
|機管局零售債券
|港元定期存款
|年利率
|4.25厘
|5厘
|入場費
|1萬元
|10萬元
|門檻
|持香港身份證便可
|5厘需為全新客戶
|年期
|2.5年
|3個月
|派息
|每季
|到期後收息
|極端風險
|機管局違約
|銀行倒閉
13間銀行高過4.5厘 仍有5厘選擇
以下羅列3個月、6個月及12個月存期，4.5厘以上的港元定存，共有13間銀行提供，主要為3個月存期，不計1個月或1星期的短存期，也有2個5厘選擇。
|4.5厘以上港元定存 - 3個月存期
|銀行
|年利率
|起存額
|備註
|工銀亞洲
|5.0厘
|10萬元-80萬元
|全新客戶分行新資金
|花旗銀行
|5.0厘
|5萬元
|花旗私人客戶業務新客戶，
並持有指定產品結存
|南洋商業銀行
|4.9厘
|100萬元
|特選南商理財客戶分行新資金
|交銀香港
|4.8厘
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|創興銀行
|4.7厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|大新銀行
|4.7厘
|10萬元-50萬元
|VIP客戶新資金
|招商永隆
|4.65厘
|500萬元
|手機銀行開立、
50萬元起存4.6厘
|集友銀行
|4.65厘
|100萬元
|於分行以新資金開立
|信銀國際
|4.6厘
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
|華僑銀行
|4.6厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|4.5厘以上港元定存 - 6個月存期
|南洋商業銀行
|4.8厘
|100萬元
|特選南商理財客戶分行新資金
|招商永隆
|4.65厘
|500萬元
|手機銀行開立、
50萬元起存4.6厘
|Mox Bank
|4.6厘
|1元
|新資金；虛擬銀行，只有電子渠道
|4.5厘以上港元定存 - 12個月存期
|南洋商業銀行
|4.55厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
碩果僅存的5厘選擇
在經濟前景不確定的環境下，定存利息雖有回落，但4.5厘仍然是不俗的保守產品，毋需擔心價格波動，穩守逾4厘的保證利息，別無他選。
4銀行逆市加息
雖然多間銀行減息，但以下4間銀行卻逆市加存息，包括虛擬銀行富融，雖然把3個存期減至4.1厘，但6個月存期又加至3.9厘，反映銀行不時微調吸存策略︰
|本周加存息銀行
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|招商永隆
|4.65厘
|3及6個月
|500萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金；50萬元起存4.6厘
|4.35厘
|9及12個月
|500萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金；50萬元起存4.3厘
|大眾銀行
|4.4厘
|3及6個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|富融銀行
|3.9厘
|6個月
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|眾安銀行
|20厘
|1個月
|1元-20萬元
|需先登記及維持100萬元活期新資金58日
驚現1個月20厘 速賺逾$3,000
虛擬銀行在劈息潮下大派福利，眾安銀行（ZA Bank）的港元定存達1個月20厘創新高，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
定期存款高息維持多久？ 渣打：美國明年減1厘以上 港息會於這月份跟跌
盤點各存期最高息之選
本文最後更新日期︰2024年1月5日
責任編輯︰廖毅然
更多高息攻略︰
50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500 5厘繼續有 8銀行長息4厘
【高息活期存款2024】恒生4.98厘 大新6個月5厘 「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清
退休自製長糧要點揀？一文比較股票、股票基金、派息基金及香港年金
【高息陷阱】10幾厘息高過定存？貨幣掛鈎存款未必保本 留意9大風險
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息