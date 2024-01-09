▲ 【定期存款2024】12個月退守4.3厘 6個月4.6厘｜一文看清1月份最新定存

踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。

然而，近期雖有逾10銀行減存息，本月伊始，仍驚現20厘全城新高息！

機管局上周五宣布發行零售債券，年息4.25厘，以1萬元入場費而言，與門檻相若的定期存款息口差不多，而且今批零售債券年期長達2.5年，可在減息預期下鎖定2年半的4厘高息，實屬難得。

然而，零售債券或會「爭崩頭」，抽中幾多要視乎實際參與人數，假設抽中10手，本金也不過是10萬元；而年期長達2.5年，未必適合有大額本金、又想短線roll over的讀者。

零售債券 VS 定期存款 優劣比較 機管局零售債券 港元定期存款 年利率 4.25厘 5厘 入場費 1萬元 10萬元 門檻 持香港身份證便可 5厘需為全新客戶 年期 2.5年 3個月 派息 每季 到期後收息 優點 低門檻、長年期 大額本金、短期有息收 極端風險 機管局違約 銀行倒閉

零售債券︰適合任何人參與，可在更長時間鎖定4.25厘高息，但本金或受限制

定期存款︰更適合大額本金，短時間鎖定5厘高息，靈活性高但難鎖定長年期

定期存款3重驚喜 20厘點登記？仲有5厘好過買債？

11間銀行高過4.5厘 仍有5厘選擇

以下羅列3個月、6個月及12個月存期，4.5厘以上的港元定存，仍有11間銀行提供，主要為3個月存期，不計1個月或1星期的短存期，也有2個5厘選擇。

3個月存期 - 仍有大量4.5厘以上高息 銀行 年利率 起存額 備註 工銀亞洲 5.0厘 10萬元-80萬元 全新客戶分行新資金 花旗銀行 5.0厘 5萬元 花旗私人客戶業務新客戶，並持有指定產品結存 富邦銀行 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 交銀香港 4.7厘 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞銀行 4.7厘 10萬元 全新顯卓理財客戶 創興銀行 4.7厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 招商永隆 4.65厘 500萬元 手機銀行開立、50萬元起存4.6厘 集友銀行 4.65厘 100萬元 於分行以新資金開立 工銀亞洲 4.65厘（98天） 80萬元 理財金客戶分行新資金 南洋商業銀行 4.6厘 100萬元 特選南商理財客戶分行新資金 信銀國際 4.6厘 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金 華僑銀行 4.6厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 6個月存期 - 退守4.6厘 招商永隆 4.6厘 50萬元 手機銀行開立、50萬元起存4.6厘 工銀亞洲 4.5厘（188天） 300萬元 理財金客戶分行新資金 南洋商業銀行 4.5厘 100萬元 特選南商理財客戶分行新資金 12個月存期 - 退守4.3厘 富邦 4.3厘 50萬元 手機銀行新資金 南商 4.25厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.2厘 50萬元 手機銀行新資金

12個月退守4.3厘

南洋商業銀行最新減存息，12個月存期收起4.55厘，減至4.25厘，不再是全城最高。

12個月存期退守4.3厘，由富邦銀行提供。

6個月存期退守4.6厘，由招商永隆提供。

3個月存期仍有兩個5厘選擇，但均屬新客戶優惠，現有客戶優惠最高為富邦的4.8厘。

在經濟前景不確定的環境下，定存利息雖有回落，但4厘仍然是不俗的保守產品，毋需擔心價格波動，穩守逾4厘的保證利息，別無他選。



驚現1個月20厘 速賺逾$3,000

虛擬銀行在劈息潮下大派福利，眾安銀行（ZA Bank）的港元定存達1個月20厘創新高，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

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盤點各存期最高息之選

12個月︰富邦銀行的4.3厘最高，需50萬元手機銀行新資金。

9個月︰較少銀行做9個月優惠，華僑銀行提供4.15厘，屬理財客戶新資金優惠。

6個月︰招商永隆銀行4.6厘，需50萬元起存，不論新舊資金，但需於手機銀行開立。

3個月︰工銀亞洲及花旗銀行的全新客戶有5厘。

2個月︰富邦銀行提供4.7厘，需50萬元新資金，於手機銀行開立。

1個月︰眾安銀行20厘，但需維持100萬元活期新資金餘額。

1星期︰滙豐13厘，需為卓越理財尊尚客戶的兌換資金。

本文最後更新日期︰2024年1月9日

責任編輯︰廖毅然

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