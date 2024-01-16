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【定期存款2024】12個月失守4.3厘　與「三跑債」看齊｜虛銀逆市加息搶存、驚現24厘高息

收息攻略 11:40 2024/01/16

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港元定期存款2024年最新消息︰2間銀行撤走12個月4.3厘高息，目前最高長息為4.25厘，與機管局的零售債券一樣，後者更具備低入場費的優點。

踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。

雖然市場對減息時間點尚有爭議，但今年底前息口下調已成共識，不少銀行陸續降低12個月港元定存長息，最新已失守4.3厘。

  • 招商永隆銀行減至最高4.1厘，且需500萬元大額本金
  • 富邦銀行減至最高4.1厘，需50萬元新資金

上述兩銀行減12個月長息後，目前最高的12個月港元定存，為南洋商業銀行提供的4.25厘，與機管局發行的零售債券一樣，但本金要達100萬元新資金，且需特選客戶。

如果是低入場費／一般客戶，12個月長息就跌至4.05厘了。

12個月港元定存
銀行最高年息起存額備註
南商4.25厘100萬元特選南商理財客戶新資金；
一般客戶4.05厘
大眾銀行4.2厘50萬元手機銀行新資金；
現有資金4厘
信銀國際4.15厘10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
一般客戶4.05厘
招商永隆4.1厘500萬元手機銀行開立；
50萬元起存4厘
富邦4.1厘50萬元手機銀行新資金

機管局債券 VS 定期存款

機管局發行的零售債券（俗稱「三跑債」）將於明日（1月17日）開售，年利率也是4.25厘，以1萬元入場費而言，目前已較同等門檻的定期存款更高息了︰

三跑債 VS 定期存款同等入場費比較
機管局債券（三跑債）
年期年利率全期利息
2.5年4.25厘$1062.5
港元定期存款（1萬元起存）
年期銀行年利率全期利息
2年Mox Bank3.2厘$640
招商永隆3.0厘$600
1年大眾銀行4.1厘$410
信銀國際4.0厘$400
招商永隆3.95厘$395
中銀香港3.4厘$340

上表可見，由於今批零售債券年期長達2.5年，可在減息預期下鎖定2年半的4厘高息。相比之下，港元定存沒有同樣1萬元入場，又要達到2.5厘的長年期高息的選擇。

不過，若果是大額本金，定期存款仍較「三跑債」優勝︰

零售債券 VS 定期存款　優劣比較
 機管局零售債券港元定期存款
年利率4.25厘5厘
入場費1萬元10萬元
門檻持香港身份證便可5厘需為全新客戶
年期2.5年3個月
派息每季到期後收息
優點低門檻、長年期大額本金、短期有息收
極端風險機管局違約銀行倒閉
  • 零售債券︰適合任何人參與，可在更長時間鎖定4.25厘高息，但本金或受限制
  • 定期存款︰更適合大額本金，短時間鎖定5厘高息，靈活性高但難鎖定長年期

零售債券或會「爭崩頭」，抽中幾多要視乎實際參與人數，假設抽中10手，本金也不過是10萬元；而年期長達2.5年，未必適合有大額本金、又想短線roll over的讀者。

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引

24厘活期 VS 20厘定期

然而，在這個周末卻有3間虛擬銀行先後加存息，掀起「小陽春」。先有匯立（WeLab Bank）於周五（1月12日）早段宣布把6個月存期加至4.5厘全城最高。3個月存期加幅更大，由3厘加至4厘，同樣是不論新舊資金。

平安壹賬通銀行（PAOB）隨即在周五下午跟進，把4個月存期加至4.4厘，也是少數提供4個月存期的銀行中最高息。

周六（1月13日）有富融銀行（Fusion Bank）跟進，把3個月及6個月存期都輕微上調至最高4.2厘。

活期存款亦有驚喜，久未出招的螞蟻銀行（Ant Bank）推出24厘的活期優惠，與眾安銀行（ZA Bank）月初推出的1個月20厘對撼！

虛擬銀行周末搶存
銀行年利率存期起存額
匯立銀行4.5厘
（原為4.0厘）		6個月10元
4.0厘
（原為3.0厘）		3個月
平安壹賬通銀行4.4厘
（原為4.2厘）		4個月100元
富融銀行4.2厘
（原為4.1厘）		3個月不設最低起存額
4.1厘
（原為4厘）		6個月
螞蟻銀行24厘 VS 眾安銀行20厘
銀行年利率存款期／優惠期存款額
螞蟻銀行24厘1個月最高10萬元
眾安銀行20厘1個月最高20萬元

螞蟻銀行的24厘活期存款優惠，需要符合多項條件，最多存款10萬元，速賺2000元，詳請【按此】

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件亦不容易︰

  • 需先在APP內登記
  • 需維持最少100萬元合資格活期新資金
  • 合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長
  • 新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

  • 留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款
  • 以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

其他加存息銀行

雖然不少銀行在年初減息，但過去一周尚有部分銀行逆市加存息，部分重返4厘︰

近日加存息銀行
銀行年利率起存額起存額備註
大眾銀行4.6厘
（原為4.4厘）		3個月50萬元手機銀行新資金；
現有資金加至4.4厘
信銀國際4.35厘
（原為4.05厘）		6個月10萬元CITICdiamond客戶手機新資金；
一般客戶加至4.25厘
4.15厘
（原為3.65厘）		12個月10萬元CITICdiamond客戶手機新資金；
一般客戶加至4.05厘
工銀亞洲3.9厘
（原為3.2厘）		2個月300元網上／手機銀行開立；
5萬元起存3.7厘

10間銀行高過4.5厘　仍有5厘選擇

以下羅列3個月、6個月及12個月存期，4.5厘以上的港元定存，仍有10間銀行提供，主要為3個月存期，不計1個月或1星期的短存期，也有2個5厘選擇。

3個月存期 - 仍有大量4.5厘以上高息
銀行年利率起存額備註
工銀亞洲5.0厘10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
花旗銀行5.0厘5萬元花旗私人客戶業務新客戶，並持有指定產品結存
富邦銀行4.7厘50萬元手機銀行新資金
交銀香港4.6厘100萬元指定理財客戶網上新資金
東亞銀行4.6厘10萬元全新顯卓理財客戶
南洋商業銀行4.6厘100萬元特選南商理財客戶分行新資金
華僑銀行4.6厘10萬元宏富理財客戶新資金
集友銀行4.55厘100萬元於分行以新資金開立
工銀亞洲4.55厘
（98天）		80萬元理財金客戶分行新資金
6個月存期 - 退守4.5厘
南洋商業銀行4.5厘100萬元特選南商理財客戶分行新資金
匯立銀行4.5厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
新舊資金皆可
大眾銀行4.4厘50萬元手機銀行新資金
工銀亞洲4.4厘
（188天）		300萬元理財金客戶分行新資金
12個月存期 - 失守4.3厘
南洋商業銀行4.25厘100萬元特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.2厘50萬元手機銀行新資金
富邦銀行4.1厘50萬元手機銀行新資金

本文最後更新日期︰2024年1月16日

責任編輯︰廖毅然

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