【定期存款2024】驚現20厘新高息、3個月5厘僅剩3間｜一文看清1月份最新定存（附各存期最高息）

▲ 踏進2024年，5.3厘高息定存已下架，但仍有2間銀行提供3個月5厘高息！今天亦有銀行推出4.88厘快閃高息。1月份最新港元定存年利率，以下一文看清。

踏入2024年，隨着息口有望見頂回落，美國加息周期已確認完結，今年更有機會減息，定期存款年利率亦將是下跌趨勢。

然而，本網仍能為讀者搜羅5厘高息定期，即使不是新資金、新客戶，4厘高息亦比比皆是。

在經濟前景不確定的環境下，定存利息雖有回落，但4厘仍然是不俗的保守產品，毋需擔心價格波動，穩守4厘的保證利息，別無他選。

驚現1個月20厘 速賺逾$3,000

虛擬銀行在劈息潮下大派福利，眾安銀行（ZA Bank）的港元定存達1個月20厘創新高，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

「5厘俱樂部」還有幾多間？

「5厘」俱樂部成員逐漸減少，踏進新一年，5.3厘已下架，但仍有3間銀行提供3個月5厘高息！

定期存款最新變動（3個月存期） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 大新銀行 5.0厘（原為5.3厘） 3個月 10萬元 VIP客戶新資金 工銀亞洲 5.0厘（延至1月31日） 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金 花旗銀行 5.0厘（原為5.2厘） 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口 集友銀行 4.9厘（原為5厘） 3個月 100萬元 特選南商理財客戶分行新資金 交銀香港 4.85厘（原為5厘） 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 集友銀行 4.85厘（原為5厘） 3個月 100萬元 新資金 信銀國際 4.85厘（原為5厘） 3個月 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金 建行亞洲 4.8厘（原為5厘） 3個月 100萬元 所有客戶新資金 東亞銀行 4.8厘（原為5.05厘） 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 創興銀行 4.7厘（原為5厘） 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目

大新銀行在新一年把5.3厘下架，VIP客戶新資金優惠減至5厘，繼續適用於10萬元至50萬元新資金。

工銀亞洲的新客戶5厘在新一年繼續有，惠期暫延至1月底。

花旗銀行的新客戶5.2厘在2023年底已到期，新一年改為最高5厘。現有客戶的1個月5厘下架。

創興銀行在新一年把5厘下架，全新客戶完成指定項目，3個月存期有4.7厘。

信銀國際、集友銀行及交銀香港在新一年都把5厘高息撤走，3個月存期同樣減至最高4.85厘。

建行亞洲新一年撤走5厘高息，3個月存期減至最高4.8厘。

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4.88厘快閃只限1天 新舊資金皆可

新年伊始，招商永隆推6個月4.88厘快閃優惠，暫只限1天（1月2日晚上7時前），需在手機銀行開立，新舊資金皆可，1萬元起存，最多可做2000萬元，大戶激賺近50萬元。

招商永隆快閃定存 優惠期 只限1月2日（晚上7時前） 存款貨幣 港元 存款年期 6個月 年利率 4.88厘 存款金額 1萬-2000萬元 備註 手機銀行開立，新舊資金皆可

一些銀行的超短存期有超過5厘水平，例如4大銀行的1星期港元定存普遍都有逾10厘，但這些都屬於兌換資金優惠，實際賺息亦不多。

盤點各存期最高息之選

12個月︰大眾財務50萬元起存4.625厘，銀行以南洋商業銀行最高，需100萬元新資金有4.55厘。

9個月︰較少銀行做9個月優惠，星展銀行提供4.25厘，起存額為5萬元新資金。

6個月︰除上述招商永隆的4.88厘快閃外，最高有南洋商業銀行4.8厘，需100萬元新資金。

3個月︰大新銀行的VIP客戶新資金5厘、工銀亞洲全新客戶也有5厘。

2個月︰富邦銀行提供4.7厘，需50萬元新資金，於手機銀行開立。

1個月︰滙豐證券客戶有最高10厘，工銀亞洲新客戶8厘。

1星期︰眾安銀行20厘，但需維持100萬元活期新資金餘額；滙豐13厘，需為卓越理財尊尚客戶的兌換資金。

多間銀行逼近5厘

雖然銀行紛紛下架5厘高息，但仍有大量貼近5厘之選︰

4.5厘以上定期存款（3個月存期或以上） 信銀國際 4.85厘 3個月 10萬元 CITIC Diamond客戶手機新資金 集友銀行 4.85厘 3個月 100萬元 分行新資金 南洋商業銀行 4.8厘 6個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦銀行 4.8厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.8厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 信銀國際 4.75厘 3個月 10萬元 一般客戶手機新資金 創興銀行 4.7厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.7厘 3個月 10萬元 一般客戶新資金 華僑銀行 4.65厘 6個月 10萬元 宏富理財客戶新資金 南洋商業銀行 4.55厘 12個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 交銀香港 4.55厘 3個月 2萬元 電子渠道開立，新舊資金皆可

本文最後更新日期︰2024年1月2日

責任編輯︰廖毅然

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