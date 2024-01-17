【定期存款2024】花旗加至5.2厘、工銀5厘降門檻　迎4.25厘「三跑債」｜大新︰反應料較去年零售債佳　富途︰可抽10手

▲ 港元定期存款2024年最新消息︰2間銀行撤走12個月4.3厘高息，目前最高長息為4.25厘，與機管局的零售債券一樣，後者更具備低入場費的優點。

機管局發行的零售債券（俗稱「三跑債」）今日起（1月17日）開售，年利率為4.25厘，以1萬元入場費而言，目前較同等門檻的定期存款更高息。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健稱，在減息的預期下，能鎖定2年半、4.25厘年利率，屬較佳回報，相信今批零售債券的認購反應，較去年的零售債券更佳。

富途證券香港首席策略師陸秉鈞建議，由於本次機管局零售債券發行量少，最高發行金額為50億元，只及上一次綠債的四分之一，加上設有保底機制，預期市場反應非常踴躍，建議投資者可申購3至5手。如欲增加分配的份額，也可以考慮申購8至10手。

5厘高息定期存款變陣

面對零售債券，目前市場上兩個5厘高息變陣︰

花旗把全新私人客戶業務戶口（800萬元資產值）的優惠，由5厘加至5.2厘，適用於5萬元起存的3個月存款。

花旗全新Citigold戶口（150萬元資產值），亦有5厘，同樣為3個月存期。

工銀亞洲的3個月5厘門檻降低了，原本適用於10萬元至80萬元的全新客戶，但最新改為「e開戶」（即手機開戶的客戶），起存額降至1000元，但上限也下調至10萬元，即最多可收息$1250。

雖然5厘門檻降低，但換句話說，若果你有10萬元本金，抽機管局債券可能更划算，即使最終只中5手，實際收息也比3個月5厘的定存高。

不過，若果是大額本金，定期存款仍較「三跑債」優勝︰

零售債券 VS 定期存款 優劣比較 機管局零售債券 港元定期存款

（12個月） 港元定期存款

（3個月） 年利率 4.25厘 4.25厘 5.2厘 入場費 1萬元 100萬元 5萬元 門檻 持香港身份證便可 理財客戶/特選客戶 全新高端理財客戶 年期 2.5年 12個月 3個月 全期收息 $1062.5

（假設5手，共收息$5312.5） $42,500 $625 派息 每季 到期後收息 優點 低門檻、長年期 大額本金、資金鎖定期較短 極端風險 機管局違約 銀行倒閉

零售債券︰適合任何人參與，可在更長時間鎖定4.25厘高息，但本金或受限制

定期存款︰更適合大額本金，或較短時間鎖定高息，靈活性高但難鎖定2年長年期

零售債券或會「爭崩頭」，抽中幾多要視乎實際參與人數，假設抽中10手，本金也不過是10萬元；而年期長達2.5年，未必適合有大額本金、又想短線roll over的讀者。

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引

12個月港元定存退守4.25厘 與「三跑債」看齊

雖然市場對減息時間點尚有爭議，但今年底前息口下調已成共識，不少銀行陸續降低12個月港元定存長息，最新已失守4.3厘。

招商永隆銀行減至最高4.1厘，且需500萬元大額本金

富邦銀行減至最高4.1厘，需50萬元新資金

上述兩銀行減12個月長息後，目前最高的12個月港元定存，為南洋商業銀行提供的4.25厘，與機管局發行的零售債券一樣，但本金要達100萬元新資金，且需特選客戶。

如果是低入場費／一般客戶，12個月長息就跌至4.05厘了。

12個月港元定存 銀行 最高年息 起存額 備註 南商 4.25厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金；

一般客戶4.05厘 大眾銀行 4.2厘 50萬元 手機銀行新資金；

現有資金4厘 信銀國際 4.15厘 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金

一般客戶4.05厘 招商永隆 4.1厘 500萬元 手機銀行開立；

50萬元起存4厘 富邦 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金

24厘活期 VS 20厘定期

然而，近日有3間虛擬銀行先後加存息，掀起「小陽春」。先有匯立（WeLab Bank）於上周五（1月12日）早段宣布把6個月存期加至4.5厘全城最高。3個月存期加幅更大，由3厘加至4厘，同樣是不論新舊資金。

平安壹賬通銀行（PAOB）隨即在同日跟進，把4個月存期加至4.4厘，也是少數提供4個月存期的銀行中最高息。

上周六（1月13日）有富融銀行（Fusion Bank）跟進，把3個月及6個月存期都輕微上調至最高4.2厘。

活期存款亦有驚喜，久未出招的螞蟻銀行（Ant Bank）推出24厘的活期優惠，與眾安銀行（ZA Bank）月初推出的1個月20厘對撼！

虛擬銀行周末搶存 銀行 年利率 存期 起存額 匯立銀行 4.5厘

（原為4.0厘） 6個月 10元 4.0厘

（原為3.0厘） 3個月 平安壹賬通銀行 4.4厘

（原為4.2厘） 4個月 100元 富融銀行 4.2厘

（原為4.1厘） 3個月 不設最低起存額 4.1厘

（原為4厘） 6個月 螞蟻銀行24厘 VS 眾安銀行20厘 銀行 年利率 存款期／優惠期 存款額 螞蟻銀行 24厘 1個月 最高10萬元 眾安銀行 20厘 1個月 最高20萬元

螞蟻銀行的24厘屬活期存款優惠，需要符合多項條件，最多存款10萬元，速賺2000元，詳請【按此】。

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件亦不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

其他加存息銀行

雖然不少銀行在年初減息，但過去一周尚有部分銀行逆市加存息，部分重返4厘︰

近日加存息銀行 銀行 年利率 起存額 起存額 備註 大眾銀行 4.6厘

（原為4.4厘） 3個月 50萬元 手機銀行新資金；

現有資金加至4.4厘 信銀國際 4.35厘

（原為4.05厘） 6個月 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金；

一般客戶加至4.25厘 4.15厘

（原為3.65厘） 12個月 CITICdiamond客戶手機新資金；

一般客戶加至4.05厘 大新銀行 4.3厘

（原為4.2厘） 3個月 10萬-50萬元 VIP客戶新資金 3.8厘

（原為3.6厘） 6個月 工銀亞洲 3.9厘

（原為3.2厘） 2個月 300元 網上／手機銀行開立；

5萬元起存3.7厘

10間銀行高過4.5厘 仍有5厘選擇

以下羅列3個月、6個月及12個月存期，4.5厘以上的港元定存，仍有10間銀行提供，主要為3個月存期，不計1個月或1星期的短存期，也有2個5厘選擇。

3個月存期 - 仍有大量4.5厘以上高息 銀行 年利率 起存額 備註 工銀亞洲 5.0厘 10萬元-80萬元 全新客戶分行新資金 花旗銀行 5.0厘 5萬元 花旗私人客戶業務新客戶，並持有指定產品結存 富邦銀行 4.7厘 50萬元 手機銀行新資金 交銀香港 4.6厘 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞銀行 4.6厘 10萬元 全新顯卓理財客戶 南洋商業銀行 4.6厘 100萬元 特選南商理財客戶分行新資金 華僑銀行 4.6厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 集友銀行 4.55厘 100萬元 於分行以新資金開立 工銀亞洲 4.55厘

（98天） 80萬元 理財金客戶分行新資金 6個月存期 - 退守4.5厘 南洋商業銀行 4.5厘 100萬元 特選南商理財客戶分行新資金 匯立銀行 4.5厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道

新舊資金皆可 大眾銀行 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 工銀亞洲 4.4厘

（188天） 300萬元 理財金客戶分行新資金 12個月存期 - 失守4.3厘 南洋商業銀行 4.25厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.2厘 50萬元 手機銀行新資金 富邦銀行 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金

本文最後更新日期︰2024年1月17日

責任編輯︰廖毅然

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