【定期存款2024】花旗加至5.2厘　8銀行逆市加息　迎4.25厘「三跑債」｜

▲ 近期有個別銀行逆市加息搶存款，部分存期重返4厘，實際賺息不輸「三跑債」，包括3個月存期高見5.2厘。

機管局發行的零售債券（俗稱「三跑債」）已經開售，年利率為4.25厘，以1萬元入場費而言，目前較同等門檻的定期存款更高息。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健稱，在減息的預期下，能鎖定2年半、4.25厘年利率，屬較佳回報，相信今批零售債券的認購反應，較去年的零售債券更佳。

富途證券香港首席策略師陸秉鈞建議，由於本次機管局零售債券發行量少，最高發行金額為50億元，只及上一次綠債的四分之一，加上設有保底機制，預期市場反應非常踴躍，建議投資者可申購3至5手。如欲增加分配的份額，也可以考慮申購8至10手。

部分銀行逆市加息搶存

雖然本周連滙豐、渣打等大行也減港元存息，但近期有個別銀行逆市加息搶存款，部分存期重返4厘，實際賺息不輸「三跑債」，本金多的讀者宜留意︰

近日加存息銀行 銀行 年利率 存期 起存額 條件 花旗銀行 5.2厘

(原為5.0厘) 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口；

全新Citigold戶口最高5厘 大新銀行 4.5厘

（原為4.2厘） 3個月 10萬-50萬元 VIP客戶新資金 4.2厘

（原為3.6厘） 6個月 匯立銀行 4.5厘

（原為4.0厘） 6個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 4.0厘

（原為3.0厘） 3個月 建行亞洲 4.4厘

（原為4.35厘） 3個月 100萬元 分行新資金 4.0厘

（原為3.95厘） 12個月 平安壹賬通銀行 4.4厘

（原為4.2厘） 4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.4厘

（原為4.1厘） 3個月 不設最低起存額 4.1厘

（原為4厘） 6個月 信銀國際 4.35厘

（原為4.05厘） 6個月 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金；

一般客戶加至4.25厘 4.15厘

（原為3.65厘） 12個月 CITICdiamond客戶手機新資金；

一般客戶加至4.05厘 天星銀行 4.2厘

（原為4厘） 3個月 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 4.1厘

（原為3.8厘） 6個月

花旗銀行及工銀亞洲的5厘變陣迎接「三跑債」，下文會詳述。

大新銀行有驚喜，其3個月存期回升至4.3厘，6個月存期重返4厘，留意這個VIP客戶新資金優惠，設有本金上限50萬元。

較早前信銀國際亦把12個月存期重新加至4厘以上，現最高為4.15厘，一般客戶4.05厘。

匯立（WeLab Bank）上周五加息後，掀起其他虛擬銀行跟進，例如富融（Fusion Bank）一周內兩度加息，3個月存期最新加至4.4厘。

天星銀行最新也加息，3個月加至4.2厘，6個月重返4厘水平。

5厘高息定期存款變陣

面對零售債券，目前市場上兩個5厘高息變陣︰

花旗把全新私人客戶業務戶口（800萬元資產值）的優惠，由5厘加至5.2厘，適用於5萬元起存的3個月存款。

花旗全新Citigold戶口（150萬元資產值），亦有5厘，同樣為3個月存期。

工銀亞洲的3個月5厘降低存款上限，由原本適用於10萬元至80萬元的全新客戶，最新改為「e開戶」（即手機開戶的客戶），起存額降至1000元，但上限也下調至10萬元，變相實際賺息金額少了，最多可收息$1250。

如果是其他全新客戶，10萬元至80萬元存款額，工銀亞洲降至4.8厘。

雖然5厘門檻降低，但換句話說，若果你有10萬元本金，抽機管局債券可能更划算，即使最終只中5手，實際收息也比3個月5厘的定存高。

不過，若果是大額本金，定期存款仍較「三跑債」優勝︰

零售債券 VS 定期存款 優劣比較 機管局零售債券 港元定期存款

（12個月） 港元定期存款

（3個月） 年利率 4.25厘 4.25厘 5.2厘 入場費 1萬元 100萬元 5萬元 門檻 持香港身份證便可 理財客戶/特選客戶 全新高端理財客戶 年期 2.5年 12個月 3個月 全期收息 $1062.5

（假設5手，共收息$5312.5） $42,500 $625 派息 每季 到期後收息 優點 低門檻、長年期 大額本金、資金鎖定期較短 極端風險 機管局違約 銀行倒閉

零售債券︰適合任何人參與，可在更長時間鎖定4.25厘高息，但本金或受限制

定期存款︰更適合大額本金，或較短時間鎖定高息，靈活性高但難鎖定2年長年期

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引



1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。



本文最後更新日期︰2024年1月19日

責任編輯︰廖毅然

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