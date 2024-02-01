【定期存款2024】美國不減息｜存80萬速賺$9,400、中資行低門檻4.15厘｜11銀行4.5厘高息一文看清

▲ 港元定期存款年利率雖然呈下跌趨勢，但有本地銀行連日逆市加息，最新包括中資行，低門檻可賺4.15厘。

美國聯儲局今年首次會議決定不減息，主席鮑威爾更強調3月不是減息的合適時間。

鮑威爾指，聯儲局在今年某個時間減息將是適當，但不認為會在3月減息。

通脹仍然過高，無法保證在降低通脹方面取得持續進展。

在條件適宜時，於更長時期維持政策利率不變。

經歷昨晚一役，多名分析員給出最新的減息預期，都不在3月份︰

中銀香港認為，美聯儲最快在5月才減息，以保障經濟軟著陸。

施羅德推遲首次減息預期至9月，並預料美聯儲是最後才減息的主要央行。

DWS指，下次會議或會透露具體的減息條件，首次減息可能在第二季發生。

80萬元4.7厘 速賺$9,400

美聯儲暫不減息，2月份港元定期存款卻繼續是減息趨勢，最新工銀亞洲把全新客戶的分行新資金優惠，由4.8厘略減至4.7厘，但3個月仍能速賺$9400。

工銀亞洲全新理財金／理財e時代／綜合客戶

分行新資金10萬元至80萬元

3個月存期，年利率4.7厘

80萬元起存可速賺$9,400

推廣期暫至2月29日

至於原有的1000元-10萬元5厘優惠，1月31日到期後，暫未見延續。

港元定期存款年利率雖然呈下跌趨勢，但有本地銀行連日逆市加息，大新銀行的全新VIP客戶新資金，3個月存期一度重上4.7厘，最新又減至4.5厘，但仍屬較高水平。50萬元上限可收息約5750元。留意這需為全新VIP客戶，且存款額需為10萬元至50萬元，設有上限，而且每人只能用此優惠一次。

創興銀行近日也加息，50萬元現有資金，3個月存期有4.3厘，5000元起存4.15厘，新舊資金皆可，亦毋需理財客戶。

目前5厘高息所餘無幾，但4.5厘或以上的仍有不少，本文介紹逾10銀行4.5厘高息。恒生指數仍載浮載沉，擔心股市再坐過山車？可留意以下高息產品︰

盤點4.5厘或以上高息 銀行 最高年息 起存額 3個月港元定存 花旗銀行 5.2厘（已到期） 5萬元 工銀亞洲 5.0厘（已到期） 1000-10萬元 工銀亞洲 4.7厘 10萬-80萬元 大新銀行 4.5厘 10萬-50萬元 大眾銀行 4.5厘 50萬元 南洋商業銀行 4.5厘 100萬元 交銀香港 4.5厘 100萬元 東亞銀行 4.5厘 10萬元 華僑銀行 4.5厘 10萬元 1個月港元定存 眾安銀行 20厘 1元-20萬元 中銀香港 4.8厘 1萬元-10萬元 滙豐銀行 4.5厘 1萬元

以上各款4.5厘定存，詳細條件可看下圖︰

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港元定存｜盤點4.5厘高息 加碼Tips新年前賺10厘快錢

近日定存新趨勢︰富邦再減息

富邦銀行再減息，6個月存期險守4厘，3個月存期減至4.3厘。

天星銀行新增4個月存期，屬市場少有的存期，年利率有4.2厘。

大新銀行的稅貸客戶優惠達6.2厘，雖為全城最高，但不是純粹定存產品。

滙豐、恒生及渣打銀行連環減息，6個月存期一律跌穿4厘，滙豐及恒生均只剩理財客戶的3個月存期有4厘。

匯立銀行減存息，6個月由4.5厘減至3.8厘，失守全城最高。

1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。



本文最後更新日期︰2024年2月1日

責任編輯︰廖毅然

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