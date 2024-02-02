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【定期存款2024】美國不減息、即現6厘新高速賺$1,500｜存80萬收息$9,400｜2月份港元定存新趨勢

收息攻略 15:49 2024/02/02

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【定期存款2024】美國不減息、即現6厘新高速賺$1,500｜存80萬收息$9,400｜2月份港元定存新趨勢

美國聯儲局今年首次會議決定不減息，主席鮑威爾更強調3月不是減息的合適時間。

  • 鮑威爾指，聯儲局在今年某個時間減息將是適當，但不認為會在3月減息。
  • 通脹仍然過高，無法保證在降低通脹方面取得持續進展。
  • 在條件適宜時，於更長時期維持政策利率不變。

多名分析員給出最新的減息預期，都不在3月份︰

  • 中銀香港認為，美聯儲最快在5月才減息，以保障經濟軟著陸。
  • 施羅德推遲首次減息預期至9月，並預料美聯儲是最後才減息的主要央行。
  • DWS指，下次會議或會透露具體的減息條件，首次減息可能在第二季發生。

港元定存驚現6厘

美國不減息，工銀亞洲即連出兩招吸新客，其中較低門檻的，是3個月6厘高息。

  • 工銀亞洲個人新客戶
  • 透過手機銀行「e定存」開立
  • 首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率
  • 每筆定期存款須為1000元或以上
  • 存10萬元，3個月速賺1500元
  • 推廣期暫至2月29日

80萬元4.7厘　速賺$9,400

工銀亞洲另有全新客戶分行新資金優惠，上月是4.8厘，2月份略減至4.7厘，但3個月仍能速賺$9400。

  • 工銀亞洲全新理財金／理財e時代／綜合客戶
  • 分行新資金10萬元至80萬元
  • 3個月存期，年利率4.7厘
  • 80萬元起存可速賺$9,400
  • 推廣期暫至2月29日

花旗銀行的私人客戶業務戶口新客戶，3個月港元定存年利率，由上月的5.2厘減至5厘，暫至2月29日。

創興銀行近日加息，50萬元現有資金，3個月存期有4.3厘，5000元起存4.15厘，新舊資金皆可，亦毋需理財客戶。

目前5厘高息所餘無幾，以下盤點仍有接近10間銀行達4.5厘或以上，當中不少是新客戶優惠︰

盤點4厘或以上高息
銀行最高年息起存額
3個月港元定存
工銀亞洲6.0厘1000-10萬元
（新客戶）
花旗銀行5.0厘5萬元
（新客戶）
工銀亞洲4.7厘10萬-80萬元
（新客戶）
大新銀行4.5厘10萬-50萬元
（新客戶）
南洋商業銀行4.5厘100萬元
東亞銀行4.5厘10萬元
（新客戶）
華僑銀行4.5厘10萬元
1個月港元定存
眾安銀行20厘1元-20萬元
中銀香港4.8厘1萬元-10萬元
（新客戶）
滙豐銀行4.5厘1萬元

港元定存｜盤點4.5厘高息 加碼Tips新年前賺10厘快錢

1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

  • 需先在APP內登記
  • 需維持最少100萬元合資格活期新資金
  • 合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長
  • 新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

  • 留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款
  • 以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。


本文最後更新日期︰2024年2月2日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
港元定存｜盤點4.5厘高息　加碼Tips新年前賺10厘快錢

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