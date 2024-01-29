【定期存款2024】本地銀行連日加至4.7厘　速賺近$6000！11銀行4.5厘高息一文看清

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【港元定存】發鈔行仍有4.3厘！滙豐、恒生險守4厘｜一文看清4大銀行定期年利率
港元定期存款年利率雖然呈下跌趨勢，但有本地銀行連日逆市加息，重上4.7厘。大新銀行的全新VIP客戶新資金，3個月存期有4.7厘，50萬元上限可收息近6000元。留意這需為全新VIP客戶，且存款額需為10萬元至50萬元，設有上限。
目前5厘高息所餘無幾，但4.5厘或以上的仍有不少，本文介紹逾10銀行4.5厘高息。恒生指數仍載浮載沉，擔心股市再坐過山車？可留意以下高息產品︰
|盤點4.5厘或以上高息
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|6個月港元定存
|南洋商業銀行
|4.5厘
|6個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|3個月港元定存
|花旗銀行
|5.2厘
|3個月
|5萬元
|需為花旗私人客戶業務新客戶，
並持有指定產品結存
|工銀亞洲
|5.0厘
|3個月
|1000-10萬元
|全新客戶分行新資金
|大新銀行
|4.7厘
|3個月
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶，
現有客戶100萬起存有4.5厘
|南洋商業銀行
|4.6厘
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.6厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|交銀香港
|4.5厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|東亞銀行
|4.5厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶新資金
|華僑銀行
|4.5厘
|3個月
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|1個月港元定存
|眾安銀行
|20厘
|1個月
|1元-20萬元
|需維持100萬元活期新資金58日
|中銀香港
|4.8厘
|1個月
|1萬元-10萬元
|全新客戶透過手機銀行開戶
|滙豐銀行
|4.5厘
|1個月
|1萬元
|尚玉客戶的兌換資金
近日定存新趨勢︰富邦、匯立、永隆齊減息
5厘高息定期存款變陣
早前機管局債券發售期間，市場上兩個5厘高息變陣︰
- 花旗把全新私人客戶業務戶口（800萬元資產值）的優惠，由5厘加至5.2厘，適用於5萬元起存的3個月存款。
- 花旗全新Citigold戶口（150萬元資產值），亦有5厘，同樣為3個月存期。
- 工銀亞洲的3個月5厘降低存款上限，由原本適用於10萬元至80萬元的全新客戶，最新改為「e開戶」（即手機開戶的客戶），起存額降至1000元，但上限也下調至10萬元，變相實際賺息金額少了，最多可收息$1250。
- 如果是其他全新客戶，10萬元至80萬元存款額，工銀亞洲降至4.8厘。
1個月驚現20厘 全城最高
眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
本文最後更新日期︰2024年1月29日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息