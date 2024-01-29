【定期存款2024】本地銀行連日加至4.7厘　速賺近$6000！11銀行4.5厘高息一文看清

▲ 港元定期存款新趨勢，有本地銀行連日逆市加息，年利率重上4.7厘；目前5厘高息所餘無幾，但4.5厘或以上的仍有不少，本文介紹逾10銀行4.5厘高息。

港元定期存款年利率雖然呈下跌趨勢，但有本地銀行連日逆市加息，重上4.7厘。大新銀行的全新VIP客戶新資金，3個月存期有4.7厘，50萬元上限可收息近6000元。留意這需為全新VIP客戶，且存款額需為10萬元至50萬元，設有上限。

目前5厘高息所餘無幾，但4.5厘或以上的仍有不少，本文介紹逾10銀行4.5厘高息。恒生指數仍載浮載沉，擔心股市再坐過山車？可留意以下高息產品︰

盤點4.5厘或以上高息 銀行 最高年息 存期 起存額 備註 6個月港元定存 南洋商業銀行 4.5厘 6個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 3個月港元定存 花旗銀行 5.2厘 3個月 5萬元 需為花旗私人客戶業務新客戶，

並持有指定產品結存 工銀亞洲 5.0厘 3個月 1000-10萬元 全新客戶分行新資金 大新銀行 4.7厘 3個月 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶，

現有客戶100萬起存有4.5厘 南洋商業銀行 4.6厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.6厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 交銀香港 4.5厘 3個月 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 東亞銀行 4.5厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶新資金 華僑銀行 4.5厘 3個月 10萬元 宏富理財客戶新資金 1個月港元定存 眾安銀行 20厘 1個月 1元-20萬元 需維持100萬元活期新資金58日 中銀香港 4.8厘 1個月 1萬元-10萬元 全新客戶透過手機銀行開戶 滙豐銀行 4.5厘 1個月 1萬元 尚玉客戶的兌換資金

港元定存｜盤點4.5厘高息 加碼Tips新年前賺10厘快錢

近日定存新趨勢︰富邦、匯立、永隆齊減息

大新銀行的3個月6.4厘屬稅貸客戶優惠，雖為全城最高，但不是純粹定存產品。

花旗銀行3個月存期加至5.2厘，但需為全新高端理財戶口。

一直高據存息王寶座的富邦全線減息，12個月存期跌穿4厘，3個月存期減至4.4厘，不再是全城最高。

滙豐、恒生及渣打銀行連環減息，6個月存期一律跌穿4厘，滙豐及恒生均只剩理財客戶的3個月存期有4厘。

招商永隆再減息，12個月存期僅500萬元大戶才有4厘。

匯立銀行減存息，6個月由4.5厘減至3.8厘，失守全城最高。

Mox Bank把6個月新資金由4.2厘減至4厘。

5厘高息定期存款變陣

早前機管局債券發售期間，市場上兩個5厘高息變陣︰

花旗把全新私人客戶業務戶口（800萬元資產值）的優惠，由5厘加至5.2厘，適用於5萬元起存的3個月存款。

花旗全新Citigold戶口（150萬元資產值），亦有5厘，同樣為3個月存期。

工銀亞洲的3個月5厘降低存款上限，由原本適用於10萬元至80萬元的全新客戶，最新改為「e開戶」（即手機開戶的客戶），起存額降至1000元，但上限也下調至10萬元，變相實際賺息金額少了，最多可收息$1250。

如果是其他全新客戶，10萬元至80萬元存款額，工銀亞洲降至4.8厘。



1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。



本文最後更新日期︰2024年1月29日

責任編輯︰廖毅然

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