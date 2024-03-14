【定期存款2024】搶存戰略降溫　逾6銀行本周減息｜1000元起存重返4厘｜港元定存再現20厘新高

▲ 中小型銀行搶存戰稍為降溫，不少高年利率的定期存款優惠在短時間內已滿額， 反映大眾對高息保本產品的需求殷切。

美聯儲6年減息機會高，銀行趁高息爭奪資金，1個月20厘的優惠剛完結，又現7天20厘年利率全城最高。

銀行同時爭奪長期資金，12個月港元定存最新見4.2厘新高，屬信銀國際的優惠，更驚喜是新舊資金同樣年利率。

有虛擬銀行則逆市加息重返4厘，天星銀行6個月存期4厘，4個月存期3.9厘，1000元起存毋需新資金。

另一邊廂，中小型銀行搶存戰稍為降溫，不少高息優惠在短時間內已滿額， 反映大眾對高息保本產品的需求殷切。

華僑銀行的328天4.28厘大約一周已下架。

富邦的4個月及6個月快閃優惠，已經額滿，但9個月及12個月快閃優惠仍然有。

匯立銀行的4.5厘推出不足1星期，日前已經下架。

大新銀行指定分行5厘，已提前額滿完結。

信銀國際的12個月存期加至4.2厘，一般客戶也有4.1厘。

眾安銀行（ZA Bank）突推7天20厘高息，屬全新客戶優惠。

眾安銀行7天20厘（請按下圖）

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眾安銀行（ZA Bank）原本有1個月20厘高息，但該優惠將在4月底屆滿，而要符合條件，必需維持100萬元活期資金達58天，換言之，若目前才開始參與這活動，將無法在4月底前滿足58天的條件，未能享有1個月20厘高息。

然而，該行最新又推出7天20厘，繼續保住全城最高的年利率，屬全新客戶優惠。

12個月4厘之選（請按下圖）

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隨着東亞銀行減息，尚餘5間銀行提供12個月4厘年利率，涵蓋高、中、低門檻。

信銀國際上周兩度加長息，先是理財客戶重返4厘，最新連一般客戶都有最高4.1厘，理財客戶4.2厘全城最高，起存額為10萬元新資金。令人驚喜是，該行把現有資金優惠一同提升至與新資金同樣的水平。

富邦銀行的快閃優惠，目前仍有部分存期未額滿，包括12個月4.1厘，起存額為50萬元新資金。

港元定存新趨勢｜銀行搶攻一個存期 3款高息推介勁賺$12,000

招商永隆的4厘門檻都極高，要500萬元起存額。

早前大眾銀行也把手機新資金年利率，加至4厘，起存額為50萬元，算是中等門檻的優惠。

平安壹賬通也把12個月存期重新加至4厘，是目前市場上，碩果僅存的低門檻4厘長息，起存額只需100元，亦毋需新資金。

近期定存新消息︰ 天星銀行逆市加存息，6個月存期重返4厘，4個月存期3.9厘，1000元起存毋需新資金。（3月14日新增）

華僑銀行的328天4.28厘下架，128天特別存期4.15厘仍有；至於3個月存期則減至4厘以下。

大新銀行再減全新VIP客戶優惠，3個月存期跌至3.9厘。現有客戶反而更高息，4個月存期仍有4厘。 （3月14日新增）

星展銀行減存息，僅4個月及6個月存期守住4厘。現有資金則全部跌穿4厘。 （3月13日新增）

招商永隆減存息，3及6個月由4.25厘略減至4.2厘。 （3月13日新增）

富邦銀行的4個月4.25厘及6個月4.3厘快閃優惠已經額滿，但12個月4.1厘及9個月4.2厘仍然有做。 （3月12日新增）

東亞銀行減3個月存息，由最高4.4厘減至4.3厘，適用於全新理財客戶，現有客戶減至最高4.05厘。 （3月12日新增）

信銀國際12個月存期加至4.2厘，暫為全城最高，一般客戶也有4.1厘。 （3月8日新增）

眾安銀行（ZA Bank）突推7天20厘高息，屬全新客戶優惠，上限10萬元。 （3月8日新增）

渣打銀行減存息，6個月3.65厘仍為4大銀行之中最高。（3月7日新增）

儘管中小型銀行積極搶存，大型銀行近期一減再減，滙豐及渣打都先後減存息。

滙豐減存息後、4大銀行最新形勢

（請按下圖）

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高息環境料持續一段時間，能帶來最穩定收益的仍是定期存款。目前大部分銀行的港元定存仍有4厘年利率的選擇。

盤點20大銀行4厘之選

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 滙豐銀行 4.5厘 1個月 1萬元 兌換資金 中銀香港 4.0厘 1個月 5萬元 兌換資金 渣打香港 10厘 7天 1萬元 兌換資金 恒生銀行 10.9厘 7天 1萬元 兌換資金

4大銀行的牌價均已大部分跌穿4厘，僅餘7天、14天及1個月的超短存期有4厘以上，而且需為兌換資金。

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 工銀亞洲 6.0厘 3個月 最多10萬元 全新客戶手機開立 4.0厘 6個月 5萬元 網上/手機銀行開立 花旗銀行 5.0厘 3個月 5萬元 全新私人客戶業務戶口 富邦銀行 4.2厘 3個月／6個月 50萬元 手機新資金 4.1厘 12個月 華僑銀行 4.45厘 6個月 100萬元 全新理財客戶新資金 4.28厘 328天 10萬元 理財客戶新資金 4.2厘 3個月 東亞銀行 4.3厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 4.3厘 6個月 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 4.0厘 12個月 信銀國際 4.35厘 3個月 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 4.33厘 6個月 4.2厘 12個月

工銀亞洲的6厘高息，本文後段會詳述。

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 創興銀行 4.4厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 建行亞洲 4.35厘 3個月 100萬元 新資金 交銀香港 4.25厘 3個月 100萬元 理財客戶新資金 4.0厘 6個月 2萬元 電子渠道開立 大眾銀行 4.3厘 3個月 50萬元 手機新資金 4.0厘 12個月 招商永隆 4.2厘 3個月/6個月 500萬元 手機銀行開立 4.0厘 12個月 南洋商業銀行 4.2厘 3個月/6個月 100萬元 特選理財客戶新資金 星展銀行 4.0厘 4個月/6個月 5萬元 網上/手機銀行新資金 大新銀行 4.0厘 4個月 100萬元 VIP客戶分行新資金

各大銀行4厘港元定存 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 眾安銀行 20厘 7天 最多10萬元 全新客戶 平安壹賬通 4.2厘 3個月／4個月 100元 現有資金 4.0厘 12個月 匯立銀行 4.1厘 7個月 10元 現有資金 富融銀行 4.1厘 3個月 不設最低起存額 現有資金 天星銀行 4.0厘 6個月 1000元 現有資金

虛擬銀行慣常於高息存款作吸客手段，目前部分虛擬銀行仍有4厘選擇，包括平安壹賬通的4.2厘及匯立的4.1厘等。

眾安銀行的1個月20厘為目前的「高息王」，下文會詳述所需條件。

港元定存攻略｜250萬元高息到期點部署？盤點4大「安全牌」！

回顧目前全城最高的港元定存，若不計1個月或以下的超短存期，3個月或以上，最高有達6厘年利率。

6厘港元定存

美國不減息，工銀亞洲即連出兩招吸新客，其中較低門檻的，是3個月6厘高息。

工銀亞洲個人新客戶

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首10萬元的3個月定期存款有6厘年利率

每筆定期存款須為1000元或以上

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推廣期暫至3月28日

工銀亞洲6厘詳情（請按下圖）

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本文最後更新日期︰2024年3月14日

責任編輯︰廖毅然

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