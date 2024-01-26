【定期存款2024】怕股市波動？收息萬元攻略！15款高息定存任揀

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定期存款利率邊間好？現有資金退守4.4厘、新資金5.2厘（附不同存期最高息之選）
恒生指數在本周曾經跌穿萬五點，雖然其後受內地救市的消息刺激而回勇，但市場信心難立刻恢復，怕股市再坐過山車？高息產品可以幫到你，留意本文百萬元本金攻略，實際收息逾1萬元。
以目前息口估計，「三跑債」的退款優惠大多在4厘至4.5厘左右，如有百萬本金，可直接開立以下15款港元定存︰
|100萬元本金做港元定存 ---12個月存期
|存期
|銀行
|最高年息
|收息
|備註
|12個月
|南洋商業銀行
|4.25厘
|$42,500
|特選南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.2厘
|$42,000
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.15厘
|$41,500
|CITIdiamond客戶手機新資金
|招商永隆
|3.9厘
|$39,000
|手機銀行開立，不論新舊資金
|富邦銀行
|3.9厘
|$39,000
|手機銀行新資金
|100萬元本金做港元定存 ---6個月存期
|存期
|銀行
|最高年息
|收息
|備註
|6個月
|南洋商業銀行
|4.5厘
|$22,500
|特選南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.4厘
|$22,000
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|4.35厘
|$21,750
|宏富理財客戶新資金
|交銀香港
|4.25厘
|$21,250
|個人客戶於電子渠道開立
|中銀香港
|4.2厘
|$21,000
|網上/手機銀行新資金
|100萬元本金做港元定存 ---3個月存期
|存期
|銀行
|最高年息
|收息
|備註
|3個月
|花旗銀行
|5.2厘
|$13,000
|需為花旗私人客戶業務新客戶，
並持有指定產品結存
|南洋商業銀行
|4.6厘
|$11,500
|特選南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.6厘
|$11,500
|手機銀行新資金
|交銀香港
|4.5厘
|$11,375
|指定理財客戶之網上新資金
|華僑銀行
|4.5厘
|$11,375
|理財客戶新資金
近日定存新趨勢︰富邦、匯立、永隆齊減息
5厘高息定期存款變陣
面對零售債券，目前市場上兩個5厘高息變陣︰
雖然5厘門檻降低，但換句話說，若果你有10萬元本金，抽機管局債券可能更划算，即使最終只中5手，實際收息也比3個月5厘的定存高。
1個月驚現20厘 全城最高
眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰
達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
本文最後更新日期︰2024年1月26日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息