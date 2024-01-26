【定期存款2024】怕股市波動？收息萬元攻略！15款高息定存任揀

▲ 怕股市再坐過山車？高息產品可以幫到你，留意本文百萬元本金定存攻略，實際收息逾1萬元。

恒生指數在本周曾經跌穿萬五點，雖然其後受內地救市的消息刺激而回勇，但市場信心難立刻恢復，怕股市再坐過山車？高息產品可以幫到你，留意本文百萬元本金攻略，實際收息逾1萬元。

以目前息口估計，「三跑債」的退款優惠大多在4厘至4.5厘左右，如有百萬本金，可直接開立以下15款港元定存︰

100萬元本金做港元定存 ---12個月存期 存期 銀行 最高年息 收息 備註 12個月 南洋商業銀行 4.25厘 $42,500 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.2厘 $42,000 手機銀行新資金 信銀國際 4.15厘 $41,500 CITIdiamond客戶手機新資金 招商永隆 3.9厘 $39,000 手機銀行開立，不論新舊資金 富邦銀行 3.9厘 $39,000 手機銀行新資金

100萬元本金做港元定存 ---6個月存期 存期 銀行 最高年息 收息 備註 6個月 南洋商業銀行 4.5厘 $22,500 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.4厘 $22,000 手機銀行新資金 華僑銀行 4.35厘 $21,750 宏富理財客戶新資金 交銀香港 4.25厘 $21,250 個人客戶於電子渠道開立 中銀香港 4.2厘 $21,000 網上/手機銀行新資金

100萬元本金做港元定存 ---3個月存期 存期 銀行 最高年息 收息 備註 3個月 花旗銀行 5.2厘 $13,000 需為花旗私人客戶業務新客戶，

並持有指定產品結存 南洋商業銀行 4.6厘 $11,500 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.6厘 $11,500 手機銀行新資金 交銀香港 4.5厘 $11,375 指定理財客戶之網上新資金 華僑銀行 4.5厘 $11,375 理財客戶新資金

近日定存新趨勢︰富邦、匯立、永隆齊減息

大新銀行的3個月6.4厘屬稅貸客戶優惠，雖為全城最高，但不是純粹定存產品。

然而大新的全新VIP客戶優惠，近日回升至4.6厘（3個月存期），6個月亦達4.4厘，留意這優惠設有本金上限50萬元。

一直高據存息王寶座的富邦全線減息，12個月存期跌穿4厘，3個月存期減至4.4厘，不再是全城最高。

花旗銀行3個月存期加至5.2厘，但需為全新高端理財戶口。

滙豐、恒生及渣打銀行連環減息，6個月存期一律跌穿4厘，滙豐只剩理財客戶的3個月存期有4厘。

招商永隆再減息，12個月存期僅500萬元大戶才有4厘。

匯立銀行減存息，6個月由4.5厘減至3.8厘，失守全城最高。

Mox Bank把6個月新資金由4.2厘減至4厘。

5厘高息定期存款變陣

面對零售債券，目前市場上兩個5厘高息變陣︰

花旗把全新私人客戶業務戶口（800萬元資產值）的優惠，由5厘加至5.2厘，適用於5萬元起存的3個月存款。

花旗全新Citigold戶口（150萬元資產值），亦有5厘，同樣為3個月存期。

工銀亞洲的3個月5厘降低存款上限，由原本適用於10萬元至80萬元的全新客戶，最新改為「e開戶」（即手機開戶的客戶），起存額降至1000元，但上限也下調至10萬元，變相實際賺息金額少了，最多可收息$1250。

如果是其他全新客戶，10萬元至80萬元存款額，工銀亞洲降至4.8厘。

雖然5厘門檻降低，但換句話說，若果你有10萬元本金，抽機管局債券可能更划算，即使最終只中5手，實際收息也比3個月5厘的定存高。



1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。



本文最後更新日期︰2024年1月26日

責任編輯︰廖毅然

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