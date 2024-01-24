【定期存款2024】怕股市波動？收息萬元攻略！港元定存5.2厘　機管局債4.25厘最後兩天

▲ 怕股市再坐過山車？兩款高息產品可以幫到你。港元定期存款繼續有最高5.2厘，而機管局發行的零售債券（俗稱「三跑債」），認購期踏入最後兩天（1月25日下午2時截止認購），保證回報達4.25厘。

恒生指數在本周曾經跌穿萬五點，雖然近兩天受內地救市的消息刺激而回勇，但市場信心難立刻恢復，怕股市再坐過山車？兩款高息產品可以幫到你。港元定期存款繼續有最高5.2厘，而機管局發行的零售債券（俗稱「三跑債」），認購期踏入最後兩天（1月25日下午2時截止認購），保證回報達4.25厘。

零售債券︰適合任何人參與，可在更長時間鎖定4.25厘高息。但循環派發的機制下，本金或受限制

定期存款︰更適合大額本金，在較短時間內鎖定高息回報，靈活性高。但長年期的年利率不及機管局債券

零售債券 VS 定期存款 優劣比較 機管局零售債券 港元定期存款

（12個月） 港元定期存款

（3個月） 年利率 4.25厘 4.25厘 5.2厘 入場費 1萬元 100萬元 5萬元 門檻 持香港身份證便可 理財客戶/特選客戶 全新高端理財客戶 年期 2.5年 12個月 3個月 全期收息 $1062.5

（假設5手，共收息$5312.5） $42,500 $625 派息 每季 到期後收息 優點 低門檻、長年期 大額本金、資金鎖定期較短 極端風險 機管局違約 銀行倒閉

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引

百萬本金致勝攻略

如果本金只有10萬元或以下，便需要在機管局債券及定存之間，作出取捨，年利率其實相若，視乎你想要鎖定多長的回報。

如果本金有100萬元或以上，可以認購零售債券，同時敍造定存，以下是百萬本金可以享有的最高年利率，只要存期達3個月，便能輕鬆收息過萬元，對抗跌市。

以目前息口估計，「三跑債」的退款優惠大多在4厘至4.5厘左右，如有百萬本金，可大量認購「三跑債」博退款優惠，或直接開立以下的定存︰

100萬元本金做港元定存 ---12個月存期 存期 銀行 最高年息 收息 備註 12個月 南洋商業銀行 4.25厘 $42,500 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.2厘 $42,000 手機銀行新資金 信銀國際 4.15厘 $41,500 CITIdiamond客戶手機新資金 富邦銀行 4.1厘 $41,000 手機銀行新資金 建行亞洲 4.0厘 $40,000 所有客戶新資金

100萬元本金做港元定存 ---6個月存期 存期 銀行 最高年息 收息 備註 6個月 南洋商業銀行 4.5厘 $22,500 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.4厘 $22,000 手機銀行新資金 華僑銀行 4.35厘 $21,750 宏富理財客戶新資金 交銀香港 4.25厘 $21,250 個人客戶於電子渠道開立 中銀香港 4.2厘 $21,000 網上/手機銀行新資金

100萬元本金做港元定存 ---3個月存期 存期 銀行 最高年息 收息 備註 3個月 花旗銀行 5.2厘 $13,000 需為花旗私人客戶業務新客戶，

並持有指定產品結存 富邦銀行 4.6厘 $11,500 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.6厘 $11,500 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.6厘 $11,500 手機銀行新資金 交銀香港 4.55厘 $$11,375 指定理財客戶之網上新資金

近日定存新趨勢︰恒生、匯立、永隆齊減息

大新銀行的3個月6.4厘屬稅貸客戶優惠，雖為全城最高，但不是純粹定存產品。

然而大新的VIP客戶新資金，近日回升至4.6厘（3個月存期），6個月亦達4.4厘，留意這優惠設有本金上限50萬元。

信銀國際把12個月存期重新加至4厘以上，現最高為4.15厘，一般客戶4.05厘。但3個月存期最新減至4.45厘。

花旗銀行3個月存期加至5.2厘，但需為全新高端理財戶口。

恒生銀行本周減息，6個月存期跌穿4厘，3個月4.2厘。

滙豐、渣打等發鈔行連環減息，滙豐只剩理財客戶的3個月存期有4厘，其餘失守4厘。

招商永隆再減息，12個月存期僅500萬元大戶才有4厘。

匯立銀行減存息，6個月由4.5厘減至4厘，失守全城最高。

天星銀行再加3個月存息，目前為4.4厘，與富融看齊，平安壹賬通的4個月存期亦有4.4厘。

Mox Bank把6個月新資金由4.2厘減至4厘。

5厘高息定期存款變陣

面對零售債券，目前市場上兩個5厘高息變陣︰

花旗把全新私人客戶業務戶口（800萬元資產值）的優惠，由5厘加至5.2厘，適用於5萬元起存的3個月存款。

花旗全新Citigold戶口（150萬元資產值），亦有5厘，同樣為3個月存期。

工銀亞洲的3個月5厘降低存款上限，由原本適用於10萬元至80萬元的全新客戶，最新改為「e開戶」（即手機開戶的客戶），起存額降至1000元，但上限也下調至10萬元，變相實際賺息金額少了，最多可收息$1250。

如果是其他全新客戶，10萬元至80萬元存款額，工銀亞洲降至4.8厘。

雖然5厘門檻降低，但換句話說，若果你有10萬元本金，抽機管局債券可能更划算，即使最終只中5手，實際收息也比3個月5厘的定存高。



1個月驚現20厘 全城最高

眾安銀行的20厘屬目前全城最高的定期存款優惠，但條件不容易︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，用戶便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

留意加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。



本文最後更新日期︰2024年1月24日

責任編輯︰廖毅然

更多高息攻略︰

【機管局債券】創造3倍利息！做5厘定存 再抽4.25厘債券 長短高息通吃

【高息活期存款2024】恒生4.98厘 大新6個月5厘 「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清

退休自製長糧要點揀？一文比較股票、股票基金、派息基金及香港年金

【高息陷阱】10幾厘息高過定存？貨幣掛鈎存款未必保本 留意9大風險

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料